Якщо не зробити висновки з трагедії на ЧАЕС, то жахливе колесо історії може знову почати крутитися, - Яценюк. ВIДЕО

Висновки з минулого показують, що людина, її життя і здоров'я - це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, глава Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ході дискусії, присвяченій 35-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

Яценюк включився в дискусію із Прип’яті біля відомого оглядового колеса. 35 років тому тут вирувало життя, підкреслив він: "Але тут історія зупинилася. Це історія трагедії, драми, втрати людських життів, це історія диктаторського режиму, який брехав своєму народу. Але це й історія героїзму. Героїзм не зупиниш нічим".

Зараз, після 35 років, нам треба зробити висновки, наголосив Арсеній Яценюк: "Якщо людство не зробить висновки з трагедії на Чорнобильській станції, то це жахливе колесо історії знову може почати крутитися. З тими ж драмами і з тими ж трагедіями".

"Зараз ми стоїмо перед новими викликами. Викликами пандемії, техногенних катастроф, воєн, агресій. І так само нам потрібен героїзм у боротьбі за життя людини. Висновки з минулого змушують нас усвідомити, що людина, її життя і здоров’я – це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися", - наголосив він.

"Висновки з минулого кажуть, що людина заслуговує на чисте довкілля, чисту воду, на чисте життя. Вона заслуговує на владу з чистими помислами та діями. Висновки з минулого кажуть про те, що диктаторські режими зневажають своїх громадян", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Після Чорнобильської катастрофи, нагадав він, увесь світ знав, що в Україні, яка тоді була ще в Радянському Союзі, трагедія. У той же час радянський режим, спадкоємцями якого є сьогоднішня Росія, "мовчав, замовчував, брехав": "Їм було все одно, скільки людських життів буде втрачено".

"Сотні тисяч людей з Прип’яті покинули свої домівки. Тисячі людей померли. Десятки тисяч людей захворіли. І героїзм тих, хто боровся за їхнє життя, заслуговує на найвищу повагу", - сказав голова КБФ.

Арсеній Яценюк наголосив, що для України зараз важливо усвідомити необхідність безпечної енергетики: "Потрібно усвідомити, що нам потрібне безпечне довкілля. Фонди, які фінансує держава, повинні іти конкретно на боротьбу проти ковіду, на боротьбу з пандеміями, на чисту екологію, якісну медицину і найкращу українську науку. Це повинна бути гідна відповідь на те, яким чином Україна і людство будуть боротися з новими пандеміями, новими техногенними катастрофами і новими викликами для людства".

"І нам потрібна чесна, достойна, прозора і ефективна влада, яка буде захищати своїх громадян", - додав він.

Яценюк повідомив, що у Прип’яті мав можливість зустрітися з ліквідаторами аварії на ЧАЕС: "У їхній особі хочу подякувати всім ліквідаторам, які 35 років тому стали на захист життя людей".

Він також подякував усім військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті України і кожного українця, а також українським медикам, які сьогодні на захисті життя українців від жахливої пандемії.

Напередодні Великодня, свята відродження, Арсеній Яценюк підкреслив: "Україна так само відроджується. Усе в наших силах".