Якщо не зробити висновки з трагедії на ЧАЕС, то жахливе колесо історії може знову почати крутитися, - Яценюк. ВIДЕО
Висновки з минулого показують, що людина, її життя і здоров'я - це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, глава Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ході дискусії, присвяченій 35-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.
Яценюк включився в дискусію із Прип’яті біля відомого оглядового колеса. 35 років тому тут вирувало життя, підкреслив він: "Але тут історія зупинилася. Це історія трагедії, драми, втрати людських життів, це історія диктаторського режиму, який брехав своєму народу. Але це й історія героїзму. Героїзм не зупиниш нічим".
Зараз, після 35 років, нам треба зробити висновки, наголосив Арсеній Яценюк: "Якщо людство не зробить висновки з трагедії на Чорнобильській станції, то це жахливе колесо історії знову може почати крутитися. З тими ж драмами і з тими ж трагедіями".
"Зараз ми стоїмо перед новими викликами. Викликами пандемії, техногенних катастроф, воєн, агресій. І так само нам потрібен героїзм у боротьбі за життя людини. Висновки з минулого змушують нас усвідомити, що людина, її життя і здоров’я – це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися", - наголосив він.
"Висновки з минулого кажуть, що людина заслуговує на чисте довкілля, чисту воду, на чисте життя. Вона заслуговує на владу з чистими помислами та діями. Висновки з минулого кажуть про те, що диктаторські режими зневажають своїх громадян", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Після Чорнобильської катастрофи, нагадав він, увесь світ знав, що в Україні, яка тоді була ще в Радянському Союзі, трагедія. У той же час радянський режим, спадкоємцями якого є сьогоднішня Росія, "мовчав, замовчував, брехав": "Їм було все одно, скільки людських життів буде втрачено".
"Сотні тисяч людей з Прип’яті покинули свої домівки. Тисячі людей померли. Десятки тисяч людей захворіли. І героїзм тих, хто боровся за їхнє життя, заслуговує на найвищу повагу", - сказав голова КБФ.
Арсеній Яценюк наголосив, що для України зараз важливо усвідомити необхідність безпечної енергетики: "Потрібно усвідомити, що нам потрібне безпечне довкілля. Фонди, які фінансує держава, повинні іти конкретно на боротьбу проти ковіду, на боротьбу з пандеміями, на чисту екологію, якісну медицину і найкращу українську науку. Це повинна бути гідна відповідь на те, яким чином Україна і людство будуть боротися з новими пандеміями, новими техногенними катастрофами і новими викликами для людства".
"І нам потрібна чесна, достойна, прозора і ефективна влада, яка буде захищати своїх громадян", - додав він.
Яценюк повідомив, що у Прип’яті мав можливість зустрітися з ліквідаторами аварії на ЧАЕС: "У їхній особі хочу подякувати всім ліквідаторам, які 35 років тому стали на захист життя людей".
Він також подякував усім військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті України і кожного українця, а також українським медикам, які сьогодні на захисті життя українців від жахливої пандемії.
Напередодні Великодня, свята відродження, Арсеній Яценюк підкреслив: "Україна так само відроджується. Усе в наших силах".
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Сеня, это не про Украину
минулося забулося...або гівно все стерпить!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467