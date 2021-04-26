УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини
1 084 23

Якщо не зробити висновки з трагедії на ЧАЕС, то жахливе колесо історії може знову почати крутитися, - Яценюк. ВIДЕО

Якщо не зробити висновки з трагедії на ЧАЕС, то жахливе колесо історії може знову почати крутитися, - Яценюк. ВIДЕО

Висновки з минулого показують, що людина, її життя і здоров'я - це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, глава Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ході дискусії, присвяченій 35-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

Яценюк включився в дискусію із Прип’яті біля відомого оглядового колеса. 35 років тому тут вирувало життя, підкреслив він: "Але тут історія зупинилася. Це історія трагедії, драми, втрати людських життів, це історія диктаторського режиму, який брехав своєму народу. Але це й історія героїзму. Героїзм не зупиниш нічим".

Зараз, після 35 років, нам треба зробити висновки, наголосив Арсеній Яценюк: "Якщо людство не зробить висновки з трагедії на Чорнобильській станції, то це жахливе колесо історії знову може почати крутитися. З тими ж драмами і з тими ж трагедіями".

"Зараз ми стоїмо перед новими викликами. Викликами пандемії, техногенних катастроф, воєн, агресій. І так само нам потрібен героїзм у боротьбі за життя людини. Висновки з минулого змушують нас усвідомити, що людина, її життя і здоров’я – це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися", - наголосив він.

"Висновки з минулого кажуть, що людина заслуговує на чисте довкілля, чисту воду, на чисте життя. Вона заслуговує на владу з чистими помислами та діями. Висновки з минулого кажуть про те, що диктаторські режими зневажають своїх громадян", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Після Чорнобильської катастрофи, нагадав він, увесь світ знав, що в Україні, яка тоді була ще в Радянському Союзі, трагедія. У той же час радянський режим, спадкоємцями якого є сьогоднішня Росія, "мовчав, замовчував, брехав": "Їм було все одно, скільки людських життів буде втрачено".

"Сотні тисяч людей з Прип’яті покинули свої домівки. Тисячі людей померли. Десятки тисяч людей захворіли. І героїзм тих, хто боровся за їхнє життя, заслуговує на найвищу повагу", - сказав голова КБФ.

Арсеній Яценюк наголосив, що для України зараз важливо усвідомити необхідність безпечної енергетики: "Потрібно усвідомити, що нам потрібне безпечне довкілля. Фонди, які фінансує держава, повинні іти конкретно на боротьбу проти ковіду, на боротьбу з пандеміями, на чисту екологію, якісну медицину і найкращу українську науку. Це повинна бути гідна відповідь на те, яким чином Україна і людство будуть боротися з новими пандеміями, новими техногенними катастрофами і новими викликами для людства".

"І нам потрібна чесна, достойна, прозора і ефективна влада, яка буде захищати своїх громадян", - додав він.

Яценюк повідомив, що у Прип’яті мав можливість зустрітися з ліквідаторами аварії на ЧАЕС: "У їхній особі хочу подякувати всім ліквідаторам, які 35 років тому стали на захист життя людей".

Він також подякував усім військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті України і кожного українця, а також українським медикам, які сьогодні на захисті життя українців від жахливої пандемії.

Напередодні Великодня, свята відродження, Арсеній Яценюк підкреслив: "Україна так само відроджується. Усе в наших силах".

Автор: 

катастрофа (77) ЧАЕС (537) Чорнобиль (393) Яценюк (2570) Київський безпековий форум (160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
сенька-кулявлоб - молодчага... и здесь он со своей природной наглостью нэвигласа свою копейку вставил...
показати весь коментар
26.04.2021 10:23
+4
Сеня - молодец, но... Колесо истории крутится ПОСТОЯННО, и ужасное, и прекрасное... На то оно и колесо
показати весь коментар
26.04.2021 10:26
+2
человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность

Сеня, это не про Украину
показати весь коментар
26.04.2021 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность

Сеня, это не про Украину
показати весь коментар
26.04.2021 10:18 Відповісти
И не про РБ.
показати весь коментар
26.04.2021 10:21 Відповісти
Более того, если кацапы пойдут дальше и захватят юг, предлагаю, взять ядерные отходы с могильника в чернобыльской зоне и слить максимально близко к оккупированной границе по течению Днепра. Засрем черное море, пусть кацапы опресняют радиоактивную воду. Это если весь мир не впряжется за нас и не даст руцким просраться. После нас хоть потоп. Слава Украине!
показати весь коментар
26.04.2021 10:22 Відповісти
Мужик сказал - мужик сделал або якщо куля в лоб, то куля в лоб....
минулося забулося...або гівно все стерпить!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
показати весь коментар
26.04.2021 10:34 Відповісти
где стена? противотанковая?
показати весь коментар
26.04.2021 10:51 Відповісти
это он про Израиль
показати весь коментар
26.04.2021 13:03 Відповісти
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
показати весь коментар
26.04.2021 14:22 Відповісти
РБ-выводы сделала...
показати весь коментар
26.04.2021 10:19 Відповісти
а хто це Яценюк? трохи на Ленина схожий)
показати весь коментар
26.04.2021 10:20 Відповісти
Я в первый день знал про чернобыльскую аварию. Деталей и причины не знал , да никто не знал в первый день.
показати весь коментар
26.04.2021 10:20 Відповісти
Ну значит можешь взять пирожок с полки....заслужил...
показати весь коментар
26.04.2021 10:25 Відповісти
27 числа вранці про це повідомило радіо "Свобода".
показати весь коментар
26.04.2021 10:32 Відповісти
О том что что то бахнуло под Киевом знало пол Украины уже утром 26 числа...
показати весь коментар
26.04.2021 10:36 Відповісти
сенька-кулявлоб - молодчага... и здесь он со своей природной наглостью нэвигласа свою копейку вставил...
показати весь коментар
26.04.2021 10:23 Відповісти
як аксакал на майдані скакав , а дорвавшись до влади нічого в країні для людей не зробив... всі риги і олігархи, як були при Янику в шоколаді, так і при Сені непогано себе чухали...
показати весь коментар
26.04.2021 10:32 Відповісти
Сеня - молодец, но... Колесо истории крутится ПОСТОЯННО, и ужасное, и прекрасное... На то оно и колесо
показати весь коментар
26.04.2021 10:26 Відповісти
Знову це чудо в пір`ях...
показати весь коментар
26.04.2021 10:29 Відповісти
Чорнобильську трагедію влаштувала КДБ. Висновок - геть від мааскви.
показати весь коментар
26.04.2021 10:30 Відповісти
Колесо истории? Это шо, мудрый нарид опять шута выберет?
показати весь коментар
26.04.2021 10:50 Відповісти
учитывая что только у трех реакторов в украине не истек срок эксплуатации, а нейтронное охрупчивание никто не отменял, то в чем то сеня прав, удрать можно и не успеть
показати весь коментар
26.04.2021 10:57 Відповісти
А сколько вас разбогатели на чужом горе. На распиле бабла на всевозможные проекты по укрытию, закрытию, лечению и восстановлению. Все эти министры по Чернобылю, одним из которых был звания, например. Если только набу найдёт время и начнёт копать эту тему, то там потянутся миллиарды украденных у государства денег. Яценюку в своё время поверили люди, но он на посту премьера ничего не смог сделать, хотя вначале хотел, а потом , по- видимому, делание отпало
показати весь коментар
26.04.2021 10:58 Відповісти
Жвания
показати весь коментар
26.04.2021 10:59 Відповісти
Приятно видеть настоящего украинского националиста из Черновцов, воевавшего в Чечне)
показати весь коментар
26.04.2021 13:02 Відповісти
 
 