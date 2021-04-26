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Новини Агресія Росії проти України
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Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ

Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ

Глава польського уряду Матеуш Моравецький у понеділок скликає екстрене засідання в онлайн-режимі прем'єрів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) у справі агресивних дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив у твітері заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк.

"У рамках Польського головування у Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні на 13-ту годину (за київським часом) скликає термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів країн Вишеграду. Зустріч присвячуватиметься російським актам саботажу в Чехії, ескалації Росією ситуації в Україні та Білорусі, співпраці Вишеградської групи у зміцненні безпеки в регіоні", - написав Шинковський вель Сеньк.

Як повідомлялося, в останні тижні триває дипломатична війна між Росією та країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, які суперечать дипломатичному статусу, упродовж останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповіла дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон грата дипломатів з цих країн.

У минулий четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручає Генеральному штабу РФ і командувачам військ повернути в місця постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.

Також читайте: Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця

Автор: 

Угорщина (2254) Польща (8471) росія (64871) Словаччина (1095) Чехія (1602) Вишеградська четвірка (38) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+19
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https://twitter.com/Anakoyher тётя роза @Anakoyher
Право россиян производить взрывы на территориях других стран должно быть записано в Конституции. Чтобы власти этих стран не спекулировали этим для введения новых санкций.
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26.04.2021 10:06
+9
Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 9912
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26.04.2021 10:15
+8
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 6727
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26.04.2021 10:17
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https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя роза @Anakoyher
Право россиян производить взрывы на территориях других стран должно быть записано в Конституции. Чтобы власти этих стран не спекулировали этим для введения новых санкций.
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26.04.2021 10:06 Відповісти
Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 9912
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26.04.2021 10:15 Відповісти
это ***** или транс?
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26.04.2021 10:23 Відповісти
это рюзьге... ********* то есть.
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26.04.2021 12:15 Відповісти
Спасибо, блеванул.
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26.04.2021 10:35 Відповісти
Маасковію чмирять всі кому не ліньки.
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26.04.2021 10:12 Відповісти
мадьяры ж вроде шмурдяк "спутник" признали лучшим в мире. чё они там будут делать? рассказывать о том, шо это не парашники виноваты?
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26.04.2021 10:14 Відповісти
А чому ця ініціатива, не від шмаркля з України... ?
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26.04.2021 10:15 Відповісти
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 6727
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26.04.2021 10:17 Відповісти
Да помню, когда Валоденька купался в моге, у него постоянно вісела зєлєная сомпля, іди сюда я тебє витгу мегзость под носом, дааа какааа газніцааа - овечал он мне т. Соні із Адєсси, і ліхо слізивал йой язиком.. тогда я і поняла - єто вєлікй юмогіст гастєт...
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26.04.2021 10:39 Відповісти
Он шо, эстонец?
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26.04.2021 10:15 Відповісти
Московиты пытаются на полгода закрыть Черное море, нанося экономический ущерб нашим странам, видимо это главная причина экстренного заседания.
В новости об этом ни слова...
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26.04.2021 10:24 Відповісти
А що - Росія напала на Польщу???
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26.04.2021 10:25 Відповісти
На суідню країну,андруша.
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26.04.2021 10:30 Відповісти
Тебе даже коцапская блевотина лайкнула😂🌷
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26.04.2021 10:42 Відповісти
Ну а чего удрал ублюдок?😂🌷
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26.04.2021 11:50 Відповісти
Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 5074
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26.04.2021 10:31 Відповісти
паРаша.
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26.04.2021 12:23 Відповісти
от венгрии будет непосредственно директор ФСБ паРашы? или все таки его венгерский уполномоченный представитель?
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26.04.2021 10:33 Відповісти
Солонин жжёт.Вопросы на которые нет ответов у москалей
Катынь-2. Почему Ту-154 с президентом Польши разбился под Смоленском ?

https://youtu.be/cAEAI_CO9e0
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26.04.2021 10:34 Відповісти
по любому спросит зачем достреливали выживших в трагедии
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26.04.2021 11:49 Відповісти
 
 