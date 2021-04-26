Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ

Глава польського уряду Матеуш Моравецький у понеділок скликає екстрене засідання в онлайн-режимі прем'єрів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) у справі агресивних дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив у твітері заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк.

"У рамках Польського головування у Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні на 13-ту годину (за київським часом) скликає термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів країн Вишеграду. Зустріч присвячуватиметься російським актам саботажу в Чехії, ескалації Росією ситуації в Україні та Білорусі, співпраці Вишеградської групи у зміцненні безпеки в регіоні", - написав Шинковський вель Сеньк.

Як повідомлялося, в останні тижні триває дипломатична війна між Росією та країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, які суперечать дипломатичному статусу, упродовж останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповіла дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон грата дипломатів з цих країн.

У минулий четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручає Генеральному штабу РФ і командувачам військ повернути в місця постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.

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