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Єрмак про вечірку "слуги народу" Тищенка і візит депутата СН Шевченка до Лукашенка: Вчинили неправильно, ставлюся до цього негативно

Єрмак про вечірку

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на вечірку "слуги народу" Тищенка, а також на візит нардепа монобільшості Шевченка до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю "LIGA.net".

"Я вважаю, що Микола вчинив неправильно. Але оцінку має давати фракція, в якій він перебуває. Моя людська позиція: він вчинив неправильно. Як депутат Верховної Ради він повинен показувати приклад, а не навпаки", - підкреслив глава ОП.

Щодо поїздки Шевченка до "президента", який захопив владу в Білорусі, то Єрмак вважає, що "є офіційна позиція держави і президента".

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"Тому це питання фракції, яка повинна дати оцінку. ... Яку оцінку давав парламент України, коли Медведчук літав до Москви і зустрічався з Путіним? Вважаю, що у нас достатньо компетентний парламент для оцінки будь-якого депутата і його вчинку. Якщо ви питаєте моє особисте ставлення, воно негативне", - додав глава ОП.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Крім того, раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Автор: 

Єрмак Андрій (1365) Тищенко Микола (351) Шевченко Євген Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+12
Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно - Цензор.НЕТ 2315
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26.04.2021 10:07
+10
ЗЕфилитики, а че вы не ржёте, смешно ведь?
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26.04.2021 10:07
+9
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Єрмак про вечірку "слуги народу" Тищенка і візит депутата СН Шевченка до Лукашенка: Вчинили неправильно, ставлюся до цього негативно - Цензор.НЕТ 5097
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26.04.2021 10:18
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Дитячий садок....
Шевченко - запроданець.
А Котлета - просто нахабний порушник законів.
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26.04.2021 10:06 Відповісти
Читаю весь это трэш, и просто хренею!!!! Эта фсбшная мразь, с видом "морального великого авторитета" рассказывает всем, что и как. Ты, дерьмак, должен быть публично расстрелян за госизмену, за кражи в особо крупных размер гос.имущества, а открывать свой вонючий зад, ой рот, ты не имеешь никакого ни морального ни другого права. Твой дом- тюрьма! До вынесения смертного приговора.
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26.04.2021 10:22 Відповісти
нигде нет данных о происхождении его родителей (Шевченко) , кто они, где, чем занимались. Это верный признак, что они - гэбисты, и внешне похож на Патрушева и Путина. Гэбист - это наследственное, как у ПОртянкина, Лукаш, Добкина, Бузина, Лесик
ездит в Росию зарабатывать денюжки - Путин таких приютил - как Азаров, Якуневич, Олейник, Погребинский, Лукаш, БАНДАренка и щедро платит.
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26.04.2021 14:20 Відповісти
Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно - Цензор.НЕТ 2315
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26.04.2021 10:07 Відповісти
ЗЕфилитики, а че вы не ржёте, смешно ведь?
показати весь коментар
26.04.2021 10:07 Відповісти
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Єрмак про вечірку "слуги народу" Тищенка і візит депутата СН Шевченка до Лукашенка: Вчинили неправильно, ставлюся до цього негативно - Цензор.НЕТ 5097
показати весь коментар
26.04.2021 10:18 Відповісти
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26.04.2021 10:23 Відповісти
изумрудная шмаркля слизень, харкачь, сопля
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26.04.2021 10:27 Відповісти
🤣
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26.04.2021 10:41 Відповісти
На первый взгляд показалось что мочеприёмник.
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26.04.2021 12:32 Відповісти
Мутанты
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26.04.2021 10:09 Відповісти
отношусь к этому отрицательно, но не осуждаю, бо сам такой

Да, Елдак?
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26.04.2021 10:10 Відповісти
Да и похоже на заявления алкоголика - пью, но с отвращением.
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26.04.2021 12:34 Відповісти
У вас, не дуже шановні, куди не ткни - все ОТРЕЦАТЕЛЬНО... : )
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26.04.2021 10:12 Відповісти
Ніяких виключень з партії, ніяких позбавлень мандатів, лише ...

Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно - Цензор.НЕТ 1285

73, Хавай.Те
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26.04.2021 10:14 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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26.04.2021 10:21 Відповісти
Представляю такие зашквары при Порохе зарево пердаков Зебизян и на МКС было бы видно, а г+г все новости этому бы посвятил, а сейчас как сделать борщ без мяса и сравнение цен Киева и Лондона.
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26.04.2021 10:21 Відповісти
Ню-ню-ню.
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26.04.2021 10:31 Відповісти
Не по темі , але очікувано !
Голова податкового комітету ВР Гетманцев погодився з ЗЕ і підготував законопроект, згідно якому всім українцям треба буде віднести в банк ВСІ свої збереження і заплатити за це ще 5% !
Навіть, якщо це офіційні доходи і з них вже сплачені всі відрахування!
ЗЕбанда латає діри... 😡
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26.04.2021 10:32 Відповісти
Погрозил пальчиком...мрази!
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26.04.2021 10:40 Відповісти
Чого це завхоз знову виліз? Знов зелене ніщо в каматозі? Чи на відпочинку? А може просто досі не може вивчити текст і зняти черговий хриплосик? Де реакція голови держави і лідера політичної партії? Як було сциклом, так і лишилося... Зате видно, хто на справді керує державою, але фанам голобородьуи це дійде лише в наступному житті, якщо звезе
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26.04.2021 10:51 Відповісти
Что-то его слишком много в ленте новостей сегодня с утра. 3,14здyй красить ОП, чертила!
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26.04.2021 11:11 Відповісти
" Последствие" выходных.
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26.04.2021 12:36 Відповісти
Андрюша, причина поступков этих негодяев это назначение их и тебя в свою команду 95 балагана, а все результаты этих назначений, уже следствие пропутинских планов Зе.
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26.04.2021 11:18 Відповісти
"Умывальников Начальник и мочалок Командир!" (из Мойдодыра) управляет Украиной
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26.04.2021 14:13 Відповісти
 
 