Єрмак про вечірку "слуги народу" Тищенка і візит депутата СН Шевченка до Лукашенка: Вчинили неправильно, ставлюся до цього негативно

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на вечірку "слуги народу" Тищенка, а також на візит нардепа монобільшості Шевченка до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю "LIGA.net".

"Я вважаю, що Микола вчинив неправильно. Але оцінку має давати фракція, в якій він перебуває. Моя людська позиція: він вчинив неправильно. Як депутат Верховної Ради він повинен показувати приклад, а не навпаки", - підкреслив глава ОП.

Щодо поїздки Шевченка до "президента", який захопив владу в Білорусі, то Єрмак вважає, що "є офіційна позиція держави і президента".

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"Тому це питання фракції, яка повинна дати оцінку. ... Яку оцінку давав парламент України, коли Медведчук літав до Москви і зустрічався з Путіним? Вважаю, що у нас достатньо компетентний парламент для оцінки будь-якого депутата і його вчинку. Якщо ви питаєте моє особисте ставлення, воно негативне", - додав глава ОП.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Крім того, раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".