На острові Хортиця цього року відкриють "Музей історії Запорозького козацтва" й оновлять "Курган єдності України", - ОДА

В історико-культурному комплексі "Запорізька Січ" презентували проєкт перетворень на острові Хортиця, запланованих на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Зокрема, цього року планується реставрація і відкриття Музею історії Запорозького козацтва та оновлення Кургану єдності України в межах президентської програми "Велика реставрація", яка є складовою програми "Велике будівництво".

Концепт проєкту передбачає реконструкцію будівлі, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення території навколо та оновлення Кургану.

За словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, в документі враховано важливі елементи відновлення інфраструктури острова, що доповнені сучасними рішеннями зі збереженням екосистеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На острові Хортиця оновлять інфраструктуру і завершать будівництво Запорізького моста, - заступник голови ОП Тимошенко

На музейній площі, яка зараз фактично не використовується, з’явиться громадський простір. Тут відвідувачі Хортиці зможуть спілкуватися, відпочивати та оглядати всі події навколо. Основні елементи площі - дерева, що забезпечують природне затінення та дерев'яні лавки, що продовжують тему використання природних елементів.

"Найголовніше, що проєкт передбачає максимальне дбайливе ставлення до природи та пам’яток історії острову. Він дуже вдало вписується в існуюче зонування, планується використання екологічних матеріалів", - сказав Остапенко.

Глава Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що Хортиця має бути сучасним, комфортним і безбар'єрним простором для культури, туризму і відпочинку. В межах "Великої реставрації" будуть повністю оновлені понад 100 культурних об'єктів.

"Ми починаємо велику роботу щодо відродження острова Хортиця. Будь-які перетворення на острові можливі тільки зі збереженням історичної та природної спадщини. На нас чекає масштабна робота. Усвідомлюючи, що держава власними силами не зможе все зробити, ми покликали на допомогу інвесторів, представників великого бізнесу з успішним досвідом реалізації проєктів національного масштабу. Наше спільне завдання робити все якісно, прозоро, радячись з громадою", - наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Розробка концепції та проєкту реконструкції Музею та Кургану реалізована за фінансової підтримки комбінату "Запоріжсталь", групи компаній Метінвест.

Як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, "Велика реставрація" передбачає відновлення і реставрацію 150 об'єктів культурної спадщини - замків, фортець, музеїв. "Наш дедлайн - максимум три роки. На 2021-й вже виділено 2 мільярди гривень - сума, яка ніколи раніше за часів незалежності в культурну спадщину не виділялася", - заявив він.

Також дивіться: Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація. КАРТА