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На острові Хортиця цього року відкриють "Музей історії Запорозького козацтва" й оновлять "Курган єдності України", - ОДА

На острові Хортиця цього року відкриють

В історико-культурному комплексі "Запорізька Січ" презентували проєкт перетворень на острові Хортиця, запланованих на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Зокрема, цього року планується реставрація і відкриття Музею історії Запорозького козацтва та оновлення Кургану єдності України в межах президентської програми "Велика реставрація", яка є складовою програми "Велике будівництво".

Концепт проєкту передбачає реконструкцію будівлі, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення території навколо та оновлення Кургану.

За словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, в документі враховано важливі елементи відновлення інфраструктури острова, що доповнені сучасними рішеннями зі збереженням екосистеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На острові Хортиця оновлять інфраструктуру і завершать будівництво Запорізького моста, - заступник голови ОП Тимошенко

На музейній площі, яка зараз фактично не використовується, з’явиться громадський простір. Тут відвідувачі Хортиці зможуть спілкуватися, відпочивати та оглядати всі події навколо. Основні елементи площі - дерева, що забезпечують природне затінення та дерев'яні лавки, що продовжують тему використання природних елементів.

"Найголовніше, що проєкт передбачає максимальне дбайливе ставлення до природи та пам’яток історії острову. Він дуже вдало вписується в існуюче зонування, планується використання екологічних матеріалів", - сказав Остапенко.

Глава Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що Хортиця має бути сучасним, комфортним і безбар'єрним простором для культури, туризму і відпочинку. В межах "Великої реставрації" будуть повністю оновлені понад 100 культурних об'єктів.

"Ми починаємо велику роботу щодо відродження острова Хортиця. Будь-які перетворення на острові можливі тільки зі збереженням історичної та природної спадщини. На нас чекає масштабна робота. Усвідомлюючи, що держава власними силами не зможе все зробити, ми покликали на допомогу інвесторів, представників великого бізнесу з успішним досвідом реалізації проєктів національного масштабу. Наше спільне завдання робити все якісно, прозоро, радячись з громадою", - наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Розробка концепції та проєкту реконструкції Музею та Кургану реалізована за фінансової підтримки комбінату "Запоріжсталь", групи компаній Метінвест. 

Як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, "Велика реставрація" передбачає відновлення і реставрацію 150 об'єктів культурної спадщини - замків, фортець, музеїв. "Наш дедлайн - максимум три роки. На 2021-й вже виділено 2 мільярди гривень - сума, яка ніколи раніше за часів незалежності в культурну спадщину не виділялася", - заявив він.

Також дивіться: Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація. КАРТА

Автор: 

ОДА (1625) Ткаченко Олександр (509) Запорізька область (3555) Велике будівництво (741) Хортиця заповідник (25)


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Топ коментарі
+7
Баране, а ти про Січ Задунайську чув? А про козаків-гречкосіїв? Саме вони освоювали Дике поле - ******* територію Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровсько\ та Одеської областей... Хоч не смерди тут, прихвостню кацапський...
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26.04.2021 10:47
+6
На своїх "данских казаков", "ряжених", подивися... Запорожці, крім тих, хто увійшов до Чорноморського війська, ніколи нікому не прислужували, а "данци", після повстання Кондратія Булавіна, пішли на службу престолу. Запорожці воювали за свободу, а "данские" - за "харч"... Повстання Степана Разіна було викликане незадоволенням, що цар не прислав данину зерном, яку зобов"язався присилать, щоб "казачкі" ясир не брали з земель "Масковскага царства", і не продавали його в Азові, туркам...
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26.04.2021 10:53
+4
сходи козе в трещину
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26.04.2021 10:47
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Эх жалко руку ему на Хортице не отрубили
На острове Хортица в этом году откроют "Музей історії Запорозького козацтва" и обновят "Курган Єдності України", - ОГА - Цензор.НЕТ 1029
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26.04.2021 10:28 Відповісти
Хлопца с саблей знаю, а он знает что рубить надо не руку. Но что-то пошло не так.
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26.04.2021 10:33 Відповісти
сходи козе в трещину
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26.04.2021 10:47 Відповісти
Там не "что-то пошло не так", а иные причины.))) Парень просто не хотел имидж себе портить - побоялся по "корнешоту" промазать, вот и всё.))) Люди врут, когда говорят что у низкорослых богатство крупное.)))
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26.04.2021 19:02 Відповісти
Вовапівогірка.
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26.04.2021 10:59 Відповісти
Мы ведь сами его выбрали, да и сейчас времена не настолько жестокие чтоб рубить руки
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26.04.2021 15:07 Відповісти
Мало по ТВ передач об УКРАИНСКИХ СВЯТЫНЯХ
Особенно о запорожцах . Не выгодно кому то обучать молодежь .
И я скажу кому - СУЩЕСТВУЕТ СГОВОР МЕЖДУ ТЕЛЕМАГНАТАМИ - Коломойским , Ахметовым, Пинчуком , Фирташем
Они координируют совместную политику, давят национальные патриотичные каналы типа Солнце .
Об этом официально говорила представитель антимонопольного комитета
Сговор произошёл рослее Майдана вероятнее всего с подачи московитов
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26.04.2021 10:34 Відповісти
Крутити вас на зую, кацапська сволота - одна із українських святинь.
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26.04.2021 11:08 Відповісти
Конечно. Потому что вторым убийцей "богоизбранных" после Адольфа считают Хмельницкого.
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26.04.2021 10:50 Відповісти
да уж каждый воспринимает историю как хочет, в вашем случае предложил бы просто самому разобраться, а не смотреть "шоу" на ютубе
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26.04.2021 14:38 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ
Вторая часть интервью о сговоре медиомагнатов
🔥 Чо бідні - бо дурні. Е-деклараціям присвячується: Прямим текстом Остап Дроздов

https://youtu.be/Fz94_FmTLco
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26.04.2021 11:07 Відповісти
На своїх "данских казаков", "ряжених", подивися... Запорожці, крім тих, хто увійшов до Чорноморського війська, ніколи нікому не прислужували, а "данци", після повстання Кондратія Булавіна, пішли на службу престолу. Запорожці воювали за свободу, а "данские" - за "харч"... Повстання Степана Разіна було викликане незадоволенням, що цар не прислав данину зерном, яку зобов"язався присилать, щоб "казачкі" ясир не брали з земель "Масковскага царства", і не продавали його в Азові, туркам...
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26.04.2021 10:53 Відповісти
Этого типа надо деактивировать .
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26.04.2021 11:08 Відповісти
Та це тріпло недалеке... Він не створює небезпеки... Так, "хлопчик в коротких штанцях" і "з брудною попкою...".
Видно, зі "свіженайнятих" студентиків першого курсу. педінституту.... Крім офіційного курсу історії "русскай абщеабразавательнай школи", і лахтинських методичок, більш нічого не читав...
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26.04.2021 11:14 Відповісти
Ще й випробовує великодержавні борошна через те, що із "победоносной войной" та "парадом победы во Львове" не задалося у них усе ось оце.
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26.04.2021 11:20 Відповісти
P.S.: був кацап і нема кацапа
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26.04.2021 11:24 Відповісти
Вилізе, через кілька днів, під новим "ніком"... Правда, все одно, розумнішим не стане... Але знадобиться з десяток його дурних коментарів, щоб знову його "розкусить"... А так-би, знали, що це - "батрак лахтинський", і не звертали уваги...
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26.04.2021 11:37 Відповісти
Баране, а ти про Січ Задунайську чув? А про козаків-гречкосіїв? Саме вони освоювали Дике поле - ******* територію Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровсько\ та Одеської областей... Хоч не смерди тут, прихвостню кацапський...
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26.04.2021 10:47 Відповісти
Катись отсюда на три медвежьих х*я через семь архиз@лупных ворот второй елдожопинской п*зды с бл*доски присвистом и лыковым переплясом, лапоть сызранский.
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26.04.2021 11:15 Відповісти
*бл*дским присвистом
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26.04.2021 11:27 Відповісти
Остался только музей, все другие проблемы области Старух уже решил....
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26.04.2021 10:46 Відповісти
отличный повод поехать к друзьям в Запорожье, вообще крутой город, хорошие люди да и есть на что посмотреть
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26.04.2021 14:37 Відповісти
Шо-то тут прибрехивают СМИ? Насколько я знаю, то не только разработка проекта Запорожсталью финансировалась, но и сама реставрация будет за деньги завода проводиться, а участие госструктур ограничивается лишь подписанием трехстороннего меморандума. Кстати и изначальный проект финансировался Запорожсталью.
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26.04.2021 19:06 Відповісти
Если бы не российские киношники, там и комплекса бы никакого не было.
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26.04.2021 20:27 Відповісти
 
 