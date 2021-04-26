"Нормандська четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав змінити "мінські угоди" і розширити "нормандську четвірку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Я беру участь у процесі, який було розроблено ще до мого приходу", - сказав Зеленський. На його думку, Мінські угоди недостатньо гнучкі і не відповідають сьогоднішній ситуації.

Президент сказав, що бачить два виходи: або змінити їх, або відмовитися від них узагалі й прийняти якийсь інший формат мирного врегулювання. При цьому Зеленський закликав діяти швидко, тому що "ми щодня втрачаємо людей".

Президент України також запропонував "розширити і поглибити" нормандський формат мирних переговорів, до якого зараз у якості посередників між Україною і Росією залучено Францію та Німеччину. На його думку, "четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії.

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