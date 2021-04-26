"Нормандська четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав змінити "мінські угоди" і розширити "нормандську четвірку".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times.
"Я беру участь у процесі, який було розроблено ще до мого приходу", - сказав Зеленський. На його думку, Мінські угоди недостатньо гнучкі і не відповідають сьогоднішній ситуації.
Президент сказав, що бачить два виходи: або змінити їх, або відмовитися від них узагалі й прийняти якийсь інший формат мирного врегулювання. При цьому Зеленський закликав діяти швидко, тому що "ми щодня втрачаємо людей".
Президент України також запропонував "розширити і поглибити" нормандський формат мирних переговорів, до якого зараз у якості посередників між Україною і Росією залучено Францію та Німеччину. На його думку, "четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії.
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до того ж недорозвинутий, тупий, малограмотний типу юриЗд.
разве плохо ?
Могла бы стать « семеркой, девяткой, десяткой и даже Тузом», но из- за « шестерок» так и будет « полным недоразумением»
гибкие Источник: https://censor.net/ru/n3261935 ваві русню жалко.
не могла б з однієї причини - росія.
невже воно й досі не розуміє простих речей?
Зеля, коли ти назовеш касапів окупантом і агресором стосовно України?
Зельц, ты работать не пробовал, ботало коровье?!
ключительно ТАКАЯ сторона которая в состоянии поставить раком ТУ сторону.... нувыпоняли
Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
И в девятку...
И в десятку...
Зе треба зрозуміти що патріоти йому тупо не довіряють апріорі і якщо він хоче отримати принаймні нейтральне ставлення то прийдеться доказувати свою патріотичність реальними діями.