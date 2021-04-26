Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів за проведення позачергового засідання Ради у вівторок, - нардепка Кравчук

Народні депутати фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів парламентаріїв за проведення 27 квітня позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже зібрано достатню кількість підписів за проведення позачергового засідання у вівторок, сьогодні передамо підписні листи в апарат Верховної Ради", - сказала Кравчук у понеділок.

Вона також додала, що формується порядок денний позачергового пленарного засідання ВР на четвер.

Водночас в інтерв'ю на сайті партії "Слуга народу" голова однойменної фракції Давив Арахамія повідомив, що на ініційованому позачерговому засіданні 29 квітня депутати пропонують розглянути 17 законопроєктів.

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