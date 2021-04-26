УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7491 відвідувач онлайн
Новини
832 3

Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів за проведення позачергового засідання Ради у вівторок, - нардепка Кравчук

Фракція

Народні депутати фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів парламентаріїв за проведення 27 квітня позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже зібрано достатню кількість підписів за проведення позачергового засідання у вівторок, сьогодні передамо підписні листи в апарат Верховної Ради", - сказала Кравчук у понеділок.

Вона також додала, що формується порядок денний позачергового пленарного засідання ВР на четвер.

Водночас в інтерв'ю на сайті партії "Слуга народу" голова однойменної фракції Давив Арахамія повідомив, що на ініційованому позачерговому засіданні 29 квітня депутати пропонують розглянути 17 законопроєктів.

Також читайте: У Раді зібрано понад 150 підписів за проведення позачергового засідання по боротьбі з пандемією: "слуги народу" не дали жодного підпису, - Ірина Геращенко

Автор: 

ВР (14940) Слуга народу (2809) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фракция "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей за проведение внеочередного заседания Рады во вторник, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 3348
показати весь коментар
26.04.2021 11:00 Відповісти
отжатие земли?
показати весь коментар
26.04.2021 11:00 Відповісти
не закон зе гетьманцева про все деньги в банк и5 % с них на фонд имени вавы и мамы римы
показати весь коментар
26.04.2021 11:03 Відповісти
 
 