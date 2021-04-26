Гармаш про переговори щодо Донбасу в ТКГ: Не бачу можливостей для проривів у політичній підгрупі. Буде дуже важко
Уже завтра відбудуться засідання робочих груп в ТКГ, а післязавтра - засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи. Основним питанням буде знову документ щодо дотримання перемир'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
"Уже завтра відбудуться засідання робочих груп в ТКГ, а післязавтра — засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи. Я так розумію, основним питанням буде знову документ щодо дотримання перемир'я, і всі інші питання, як зазвичай — обмін полоненими, економічні питання, відкриття КПВВ і інше.
На жаль, я не бачу можливостей для проривів в політичній підгрупі та навіть не впевнений, що відбудеться її засідання, тому що сторони не змінюють свого ставлення до складів делегацій. Представники ОРДЛО намір ввести засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову, вимагають виключення з переговорів нас як представників ОРДЛО від України. Думаю, в цьому питанні буде дуже важко обом сторонам. А з інших питань, зокрема, щодо безпеки, можливо, будуть досягнуті якісь домовленості", — сказав він.
Гармаш висловився про те, чи вплинуло зосередження російських військ біля кордону на ситуацію на окупованих територіях.
"Я можу сказати, що в ОРДЛО незалежно від ситуації з озброєними силами Росії проходять їх вчення так званих "народних міліцій", відбуваються з порушеннями Мінських угод і з порушеннями ліній відведення важких озброєнь. Тому напруженість на лінії перетину зберігається", — сказав він.
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«Історична подія» в ТКГ: що зміниться в переговорах по Донбасу
У Тристоронній контактній групі вперше взяли за основу пропозиції України по Донбасу. Таку подію глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає історичною.
За його словами в ефірі телеканалу «ДОМ», нові пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.
«По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин», - зазначив глава української делегації.