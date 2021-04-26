Гармаш про переговори щодо Донбасу в ТКГ: Не бачу можливостей для проривів у політичній підгрупі. Буде дуже важко

Уже завтра відбудуться засідання робочих груп в ТКГ, а післязавтра - засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи. Основним питанням буде знову документ щодо дотримання перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Уже завтра відбудуться засідання робочих груп в ТКГ, а післязавтра — засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи. Я так розумію, основним питанням буде знову документ щодо дотримання перемир'я, і ​​всі інші питання, як зазвичай — обмін полоненими, економічні питання, відкриття КПВВ і інше.

На жаль, я не бачу можливостей для проривів в політичній підгрупі та навіть не впевнений, що відбудеться її засідання, тому що сторони не змінюють свого ставлення до складів делегацій. Представники ОРДЛО намір ввести засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову, вимагають виключення з переговорів нас як представників ОРДЛО від України. Думаю, в цьому питанні буде дуже важко обом сторонам. А з інших питань, зокрема, щодо безпеки, можливо, будуть досягнуті якісь домовленості", — сказав він.

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Гармаш висловився про те, чи вплинуло зосередження російських військ біля кордону на ситуацію на окупованих територіях.

"Я можу сказати, що в ОРДЛО незалежно від ситуації з озброєними силами Росії проходять їх вчення так званих "народних міліцій", відбуваються з порушеннями Мінських угод і з порушеннями ліній відведення важких озброєнь. Тому напруженість на лінії перетину зберігається", — сказав він.