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Новини Агресія Росії проти України
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Гармаш про переговори щодо Донбасу в ТКГ: Не бачу можливостей для проривів у політичній підгрупі. Буде дуже важко

Гармаш про переговори щодо Донбасу в ТКГ: Не бачу можливостей для проривів у політичній підгрупі. Буде дуже важко

Уже завтра відбудуться засідання робочих груп в ТКГ, а післязавтра - засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи. Основним питанням буде знову документ щодо дотримання перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Уже завтра відбудуться засідання робочих груп в ТКГ, а післязавтра — засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи. Я так розумію, основним питанням буде знову документ щодо дотримання перемир'я, і ​​всі інші питання, як зазвичай — обмін полоненими, економічні питання, відкриття КПВВ і інше.

На жаль, я не бачу можливостей для проривів в політичній підгрупі та навіть не впевнений, що відбудеться її засідання, тому що сторони не змінюють свого ставлення до складів делегацій. Представники ОРДЛО намір ввести засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову, вимагають виключення з переговорів нас як представників ОРДЛО від України. Думаю, в цьому питанні буде дуже важко обом сторонам. А з інших питань, зокрема, щодо безпеки, можливо, будуть досягнуті якісь домовленості", — сказав він.

Також читайте: ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук

Гармаш висловився про те, чи вплинуло зосередження російських військ біля кордону на ситуацію на окупованих територіях.

"Я можу сказати, що в ОРДЛО незалежно від ситуації з озброєними силами Росії проходять їх вчення так званих "народних міліцій", відбуваються з порушеннями Мінських угод і з порушеннями ліній відведення важких озброєнь. Тому напруженість на лінії перетину зберігається", — сказав він.

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А тим часом Чехи зробили фєдєрастам бо-бо.

Гармаш о переговорах по Донбассу в ТКГ: Не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе. Будет очень трудно - Цензор.НЕТ 3076
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26.04.2021 11:05 Відповісти
Шо так? А попередню переговорну групу ви зневажали за бездіяльність. В нас все так, ми не робимо разом одну справу, не продовжуємо естафету - ми її постійно починаєм заново із старту. І от в цьому наша біда, товчемося на місці
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26.04.2021 11:17 Відповісти
та як же...- а от старий маразмат Кравчук інше патякае..... - от нехай розкаже як він їх "покарае"...

«Історична подія» в ТКГ: що зміниться в переговорах по Донбасу

У Тристоронній контактній групі вперше взяли за основу пропозиції України по Донбасу. Таку подію глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає історичною.
За його словами в ефірі телеканалу «ДОМ», нові пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.
«По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин», - зазначив глава української делегації.
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26.04.2021 11:24 Відповісти
 
 