COVID-19 у Києві: за добу - 21 летальний випадок, виявлено 256 заражень, одужали 242 людини. КАРТА
У Києві виявили за минулу добу 256 хворих на COVID-19, померла 21 людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
"256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла 21 особа. Всього за період пандемії в місті 4466 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання - 191 751", - повідомив Кличко.
Так, захворіли 136 жінок віком від 18 до 92 років, 106 чоловіків віком від 20 до 86 років. А також 7 дівчаток від 2 до 17 років і 7 хлопчиків від 8 до 17 років.
У лікарні столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус, а також 140 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали минулу добу 242 людини. Загалом коронавірус подолали 120 044 жителі столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському - 54, в Шевченківському - 44 і в Дарницькому - 29 районах", - зазначив Кличко.
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тук, а скока про грипп?
Бокс, вы обустроил на случай вируса лежбища... кх-кх, вот я тоже болею за МакГрегора, что там по отстойникам по болеющим за Вирус то?
Поздравляю киевлян - делают пару лет развязку которую японцы тупо делают за два дня. посмешище, Бокс, иди на Путина шоле
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько.
https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html