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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу - 21 летальний випадок, виявлено 256 заражень, одужали 242 людини. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 256 хворих на COVID-19, померла 21 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла 21 особа. Всього за період пандемії в місті 4466 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання - 191 751", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 136 жінок віком від 18 до 92 років, 106 чоловіків віком від 20 до 86 років. А також 7 дівчаток від 2 до 17 років і 7 хлопчиків від 8 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус, а також 140 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 242 людини. Загалом коронавірус подолали 120 044 жителі столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському - 54, в Шевченківському - 44 і в Дарницькому - 29 районах", - зазначив Кличко.

COVID-19 у Києві: за добу - 21 летальний випадок, виявлено 256 заражень, одужали 242 людини 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Так, заболели 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3261943\\\\\\\\\\

тук, а скока про грипп?
Бокс, вы обустроил на случай вируса лежбища... кх-кх, вот я тоже болею за МакГрегора, что там по отстойникам по болеющим за Вирус то?
Поздравляю киевлян - делают пару лет развязку которую японцы тупо делают за два дня. посмешище, Бокс, иди на Путина шоле
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26.04.2021 11:20 Відповісти
Європейський Союз планує в найближчій перспективі відкрити кордони ЄС, але тільки для тих, хто щеплений визнаними в Євросоюзі вакцинами.
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько.
https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
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26.04.2021 11:58 Відповісти
 
 