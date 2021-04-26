COVID-19 у Києві: за добу - 21 летальний випадок, виявлено 256 заражень, одужали 242 людини. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 256 хворих на COVID-19, померла 21 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла 21 особа. Всього за період пандемії в місті 4466 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання - 191 751", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 136 жінок віком від 18 до 92 років, 106 чоловіків віком від 20 до 86 років. А також 7 дівчаток від 2 до 17 років і 7 хлопчиків від 8 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус, а також 140 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 242 людини. Загалом коронавірус подолали 120 044 жителі столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському - 54, в Шевченківському - 44 і в Дарницькому - 29 районах", - зазначив Кличко.