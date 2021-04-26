Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук

Фракція "Слуга народу" збирає підписи під поданням про призначення віцепрезидента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка. Процедура доволі чітко передбачена Конституцією: спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту", - сказала Кравчук у понеділок.

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Як повідомлялося, на засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.