Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук
Фракція "Слуга народу" збирає підписи під поданням про призначення віцепрезидента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.
Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка. Процедура доволі чітко передбачена Конституцією: спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту", - сказала Кравчук у понеділок.
Як повідомлялося, на засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.
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"...Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы..."
От него воняет старым уголовником кучмой и веерными отключениями.
По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ .
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.
«Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики», - зазначив під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
У партії вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих «плівок Байдена-Порошенка». Крім того, у «Європейській Солідарності» зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.