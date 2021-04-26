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Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук

Фракція

Фракція "Слуга народу" збирає підписи під поданням про призначення віцепрезидента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка. Процедура доволі чітко передбачена Конституцією: спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту", - сказала Кравчук у понеділок.

Також читайте: Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерг

Як повідомлялося, на засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.

Автор: 

Галущенко (528) Слуга народу (2809) Кравчук Євгенія (374) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68)


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Топ коментарі
+4
Положил Энергоатом,теперь предлагают положить всю энергетику.
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26.04.2021 11:28
+4
Все, что надо знать о нем:
"...Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы..."

От него воняет старым уголовником кучмой и веерными отключениями.
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26.04.2021 11:28
+2
Для зеленых младорыгов "Кучміни діти", как свои родные.
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26.04.2021 11:30
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Положил Энергоатом,теперь предлагают положить всю энергетику.
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26.04.2021 11:28 Відповісти
Все, что надо знать о нем:
"...Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы..."

От него воняет старым уголовником кучмой и веерными отключениями.
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26.04.2021 11:28 Відповісти
Для зеленых младорыгов "Кучміни діти", как свои родные.
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26.04.2021 11:30 Відповісти
Начиная с 2000-х веерных отключений уже не было.
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26.04.2021 11:33 Відповісти
А осадочек остался.
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26.04.2021 12:48 Відповісти
Ну да. Помнится, вфя на дебатах вставил Ющенко в вину эти отключения, хотя во время премьерства последнего отключений уже не было. Но кто там помнит, тоько привкус осадка.
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26.04.2021 12:59 Відповісти
Я помню, как и много чего еще...
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26.04.2021 13:16 Відповісти
Я тоже, но 73% забудет.
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26.04.2021 13:18 Відповісти
Я бы считал по 1 туру: ~ 62% - немножко больше оптимизЬма...
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26.04.2021 13:23 Відповісти
По цифре - да, но ведь в первом туре был огромный выбор, но 62% выбрали то, что выбрали.
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26.04.2021 13:25 Відповісти
И этот факт у меня вызывает, мягко говоря, негодование. И на целых 5 лет, сцуки...
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26.04.2021 13:30 Відповісти
Та не мелочитесь уже, сразу предлагайте
Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 6949
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26.04.2021 12:02 Відповісти
Кто на новенького
По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ .
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.
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26.04.2021 12:26 Відповісти
Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 7561
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26.04.2021 12:50 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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26.04.2021 12:52 Відповісти
Смысл и суть от этого не меняются.
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26.04.2021 13:05 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/04/26/yevropejska-solidarnist-kategorychno-proty-pryznachennya-ministrom-energetyky-lyudyny-povyazanoyi-z-agentom-kremlya/ Фракція партії «Європейська Солідарність» не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата, якого пов'язують із народним депутатом Деркачем. Як відомо, Уряд США офіційно визнав Деркача агентом Кремля і запровадив проти нього санкції за втручання у вибори.
«Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики», - зазначив під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
У партії вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих «плівок Байдена-Порошенка». Крім того, у «Європейській Солідарності» зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.
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26.04.2021 14:42 Відповісти
 
 