Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди"
Український шоумен, екскандидат у мери Києва і член партії "Голос" Сергій Притула вважає, що керівництво партії час міняти і не проти очолити "Голос" .
Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Відбувається зараз активний процес обміну думками з регіонами, робота з напрацювань змін до статуту партії. І, звичайно, питання зміни керівництва стоїть як ніколи актуально ... Це внутрішній діалог, чати-мейли тощо", - сказав Притула.
Він зазначив, що діями нардепки Кіри Рудик, яка очолює партію, "незадоволені люди в парламентській фракції, в регіонах і інші члени команди "Голосу".
"Два роки тому чому до нас так охоче люди йшли? Тому що ми були рівновіддалені від основних великих гравців ... Нам в такому балансі дуже зручно, і ми хотіли б рухатися так і далі. Тому коли керівництво партії починає якусь розмову про ймовірні коаліції і таке інше, ми бачимо в цьому велику шкоду, тому що це розчаровує наших прихильників. Які ще залишилися", - пояснив Притула.
У той же час, відповідаючи на питання чи бачить Притула себе новим керівником партії, він відповів: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".
"Ми трошки вустами нашого керівництва заплутали наших прихильників і виборців. Ми зайшли в парламент і там вигадується велосипед, якась "надпозиція", люди не зовсім розуміють, що таким чином хотіли сказати їхні обранці. Ми погрались у хлопців, які за все хороше проти всього поганого... Коли ми були "надпозиція", потім опозиція, а потім голова партії говорить про можливість коаліції зі "слугами", то наш виборець сидить, дивиться на це все і вважає, що ми займаємося трошки несерйозними справами. Тому ми і наполягаємо на зміні людини на чолі партії, нам здається, що нас ведуть не туди", - заявив Притула.
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Його навіть надули продюсери, тому він відзнявся в купленому в кацапів шоу.
В політиці точно не місце.
- Куда ты завёл нас, Сусанин емучий ?!!!
- А может отрежем Сусанину ногу ?
- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
Вот только Голос его уже выкинул. Так что его желания - его проблемы.
Партия просто никакия. Кроме плевания говном в Пороха и констатации очевидного, за 2 года они нихрена не сделали.
Люди в Голосе нормальные есть. И людей этих, скорее всего, приютит ЕС.
А Притулу, если будет продолжать в том же духе, попрут не только из руководства Голоса, но и из самой партии.
Сергій Притула вляпався в скандал, ставши ведучим шоу, схожим на російське: "Навіть студія така ж"
Сергій Притула дав пояснення щодо "проросійського" скандалу, в епіцентрі якого опинився
Это все его достижения в украинском политикуме. Ум и порядочность таки налицо.
Поэтому в Голосе больше нет Вакарчука, а в руководстве Голоса больше нет Притулы.
Фридман - легализовавшийся в Украине кацап миллионер. Вот такой вот Голос...
Если что "соросята" - это блок Пинчука в Голосе. Т.е., в том числе, тот самый Притула.
А как ему удалось легализоваться ?
Так же, как президентом стал человек Коломойского.
Так же, как в СН прошли клоуны, борцы, извращенцы, кацапы, насильники и просто люди Коломоя и Ахмета.
Оставайся на сцене, весели людей, делай то, за что тебе платят, казалось бы...
Но нет, бл@дь, этому клоуну тоже чужой славы хочется...
Но в политике бабла больше, чем в **********... Поэтому очень хочется.
Притула понял, что в политике больше можно заработать, чем кривлянием по ТВ.