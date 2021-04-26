Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди"

Український шоумен, екскандидат у мери Києва і член партії "Голос" Сергій Притула вважає, що керівництво партії час міняти і не проти очолити "Голос" .

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Відбувається зараз активний процес обміну думками з регіонами, робота з напрацювань змін до статуту партії. І, звичайно, питання зміни керівництва стоїть як ніколи актуально ... Це внутрішній діалог, чати-мейли тощо", - сказав Притула.

Він зазначив, що діями нардепки Кіри Рудик, яка очолює партію, "незадоволені люди в парламентській фракції, в регіонах і інші члени команди "Голосу".

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"Два роки тому чому до нас так охоче люди йшли? Тому що ми були рівновіддалені від основних великих гравців ... Нам в такому балансі дуже зручно, і ми хотіли б рухатися так і далі. Тому коли керівництво партії починає якусь розмову про ймовірні коаліції і таке інше, ми бачимо в цьому велику шкоду, тому що це розчаровує наших прихильників. Які ще залишилися", - пояснив Притула.

У той же час, відповідаючи на питання чи бачить Притула себе новим керівником партії, він відповів: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".

"Ми трошки вустами нашого керівництва заплутали наших прихильників і виборців. Ми зайшли в парламент і там вигадується велосипед, якась "надпозиція", люди не зовсім розуміють, що таким чином хотіли сказати їхні обранці. Ми погрались у хлопців, які за все хороше проти всього поганого... Коли ми були "надпозиція", потім опозиція, а потім голова партії говорить про можливість коаліції зі "слугами", то наш виборець сидить, дивиться на це все і вважає, що ми займаємося трошки несерйозними справами. Тому ми і наполягаємо на зміні людини на чолі партії, нам здається, що нас ведуть не туди", - заявив Притула.