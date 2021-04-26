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Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди"

Притула заявив про бажання очолити

Український шоумен, екскандидат у мери Києва і член партії "Голос" Сергій Притула вважає, що керівництво партії час міняти і не проти очолити "Голос" .

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Відбувається зараз активний процес обміну думками з регіонами, робота з напрацювань змін до статуту партії. І, звичайно, питання зміни керівництва стоїть як ніколи актуально ... Це внутрішній діалог, чати-мейли тощо", - сказав Притула.

Він зазначив, що діями нардепки Кіри Рудик, яка очолює партію, "незадоволені люди в парламентській фракції, в регіонах і інші члени команди "Голосу".

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"Два роки тому чому до нас так охоче люди йшли? Тому що ми були рівновіддалені від основних великих гравців ... Нам в такому балансі дуже зручно, і ми хотіли б рухатися так і далі. Тому коли керівництво партії починає якусь розмову про ймовірні коаліції і таке інше, ми бачимо в цьому велику шкоду, тому що це розчаровує наших прихильників. Які ще залишилися", - пояснив Притула.

У той же час, відповідаючи на питання чи бачить Притула себе новим керівником партії, він відповів: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".

"Ми трошки вустами нашого керівництва заплутали наших прихильників і виборців. Ми зайшли в парламент і там вигадується велосипед, якась "надпозиція", люди не зовсім розуміють, що таким чином хотіли сказати їхні обранці. Ми погрались у хлопців, які за все хороше проти всього поганого... Коли ми були "надпозиція", потім опозиція, а потім голова партії говорить про можливість коаліції зі "слугами", то наш виборець сидить, дивиться на це все і вважає, що ми займаємося трошки несерйозними справами. Тому ми і наполягаємо на зміні людини на чолі партії, нам здається, що нас ведуть не туди", - заявив Притула.

Автор: 

Притула Сергій (88) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+26
І почав обсирати Порошенка де тільки можна.
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26.04.2021 11:47
+19
Сергію, політика не твоє, одного клоуна нам вже забагато, а ще і ти туди ж.
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26.04.2021 11:49
+17
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1082
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26.04.2021 12:07
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не туда...причём стабильно...
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26.04.2021 11:46 Відповісти
І почав обсирати Порошенка де тільки можна.
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26.04.2021 11:47 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1586
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26.04.2021 12:24 Відповісти
Ну учитывая, что на крайних местных выборах в Франыке, он поддерживал партию Зели, то что тут удивительного
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26.04.2021 12:26 Відповісти
На виборах парламентаря в 87-окрузі (Наддвірна) квотою Голосу у виборчих комісіях скористалися зелені.
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26.04.2021 12:42 Відповісти
При всій повазі до Сергія, але ж це буде виглядати як битва клоунів!
Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда" - Цензор.НЕТ 9366
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26.04.2021 11:47 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 8846
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26.04.2021 12:03 Відповісти
Сергію, політика не твоє, одного клоуна нам вже забагато, а ще і ти туди ж.
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26.04.2021 11:49 Відповісти
То є так.
Його навіть надули продюсери, тому він відзнявся в купленому в кацапів шоу.
В політиці точно не місце.
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26.04.2021 11:53 Відповісти
Ещё один шоумен. Типа, мало клоунов в органах власти.
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26.04.2021 11:51 Відповісти
Видать, нарід не насмеялся.
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26.04.2021 11:53 Відповісти
Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда" - Цензор.НЕТ 1313
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26.04.2021 11:51 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1845
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26.04.2021 12:05 Відповісти
Над небом нависли свинцовые тучи.

- Куда ты завёл нас, Сусанин емучий ?!!!

- А может отрежем Сусанину ногу ?

- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
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26.04.2021 11:51 Відповісти
"это разочаровывает наших сторонников. Которые еще остались" - вот именно . которые еще остались . а осталось их с гулькин ху.. с уверенностью можно сказать что от замены лидера уже ничего не поменяется
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26.04.2021 11:52 Відповісти
зеленский 2.0
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26.04.2021 11:53 Відповісти
"....руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалициях и тому подобном, мы видим в этом большой вред...." - от така то містечкова "гетьманщина" і ніколи не дала Шансу Україні....- всі хотять або трон ..., а якщо ні , то нате вам "дулю"....- а тому маемо те що маемо...
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26.04.2021 11:53 Відповісти
шоумени павідут туда, куда нада.
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26.04.2021 11:53 Відповісти
Та тут вже не здається, це вже очевидно....
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26.04.2021 11:54 Відповісти
Дійство лялькового балагана триває !!!)))
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26.04.2021 11:55 Відповісти
Клоуны рвутся к власти
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26.04.2021 11:56 Відповісти
желании возглавить "Голос"-это понятно. Кажется, что нас ведут не туда-это не понятно.
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26.04.2021 11:56 Відповісти
Мастер художественного говорения ротом как бы намекает, что он знает куда надо.
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26.04.2021 11:58 Відповісти
Желание Притула конечно изъявил.

Вот только Голос его уже выкинул. Так что его желания - его проблемы.
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26.04.2021 11:57 Відповісти
Вангую, він інціює розкол і це партійне "недоразумєніє" не доживе до наступних парламентських виборів.
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26.04.2021 12:20 Відповісти
Это вряд ли. Голос и так не доживет, но не из-за этого.
Партия просто никакия. Кроме плевания говном в Пороха и констатации очевидного, за 2 года они нихрена не сделали.
Люди в Голосе нормальные есть. И людей этих, скорее всего, приютит ЕС.

А Притулу, если будет продолжать в том же духе, попрут не только из руководства Голоса, но и из самой партии.
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26.04.2021 12:33 Відповісти
Притула хоче притулитися до розпилювання державних коштів? 😊 Думаю, шо задля збереження своєї аудиторії і оловне чесного імені йому б від Шепіту вартувало дистанціюватися. От Славко це вже зробив. Правда замазатися лайном по самі вуха у Славка вийшло швидко. А от відмитися якось не виходить.
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26.04.2021 12:00 Відповісти
На жаль, один з небагатьох порядних людей в українському політикумі. Успіхів Сергію!
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26.04.2021 12:00 Відповісти
Из уст зебила это звучит, как клеймо.
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26.04.2021 12:01 Відповісти
З вуст соєвого лайна твої висери звучать набагато переконливіше )))
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26.04.2021 12:04 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 4711
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1082
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26.04.2021 12:07 Відповісти
Ти став постити свої фото? )))
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26.04.2021 12:08 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 7940
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26.04.2021 12:30 Відповісти
Мама мыла Вову.
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26.04.2021 12:34 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 2211
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26.04.2021 13:21 Відповісти
Притула угодил в антисемитский скандал на радио



Сергій Притула вляпався в скандал, ставши ведучим шоу, схожим на російське: "Навіть студія така ж"



Сергій Притула дав пояснення щодо "проросійського" скандалу, в епіцентрі якого опинився


Это все его достижения в украинском политикуме. Ум и порядочность таки налицо.
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26.04.2021 12:05 Відповісти
Предполагаю, у Пинчука технологи поняли, шо проекту-швах и нужны "нестандартные решения". Ну, против "ЕС" они уже были, с Зеленским в коалицию не взяли. Вывод-надо срочно привлечь к себе внимание, занятся перестановкой кроватей, шоб посетители дорогу не забывали.
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26.04.2021 12:02 Відповісти
Вот только Голосом все больше рулит кацап Фридман, а Пинчука из голоса потихоньку выжимают.

Поэтому в Голосе больше нет Вакарчука, а в руководстве Голоса больше нет Притулы.
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26.04.2021 12:08 Відповісти
Taк Фридман вообще иностранец. Или это не тот Фридман ?
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26.04.2021 13:00 Відповісти
https://diana-mihailova.livejournal.com/5461942.html Пинчук и Фридман поделили "Голос":Нефедов идет в Киеве от "соросят", Рущишин во Львове от "галичан.

Фридман - легализовавшийся в Украине кацап миллионер. Вот такой вот Голос...

Если что "соросята" - это блок Пинчука в Голосе. Т.е., в том числе, тот самый Притула.
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26.04.2021 13:09 Відповісти
Ага, это тот самый Фридман который участвует в проекте мемориала в Бабьем Яру, пытаясь представить всех украинцев, включая родившихся после 2-й М.В., виновниками Холокоста.
А как ему удалось легализоваться ?
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26.04.2021 13:19 Відповісти
Бизнес, бабло, какаяразница, всеядные украинцы.

Так же, как президентом стал человек Коломойского.
Так же, как в СН прошли клоуны, борцы, извращенцы, кацапы, насильники и просто люди Коломоя и Ахмета.
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26.04.2021 13:24 Відповісти
Шансов у страны выжить при этом режиме очень мало.
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26.04.2021 13:26 Відповісти
И что ты, "варьят", принесешь нового в политику, кроме тупых скабрезных шуток?
Оставайся на сцене, весели людей, делай то, за что тебе платят, казалось бы...
Но нет, бл@дь, этому клоуну тоже чужой славы хочется...
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26.04.2021 12:08 Відповісти
Он уже пытался. Его попэрлы из руководства Голоса не так давно.

Но в политике бабла больше, чем в **********... Поэтому очень хочется.
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26.04.2021 12:10 Відповісти
Аляхарчук....
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26.04.2021 12:09 Відповісти
о, пинчук денешку подкинул ( или пообещал ). про гниди і воші.
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26.04.2021 12:09 Відповісти
Як казав кормчій Мао, "якщо в джунглях немає тигра, то царем стає мавпа"..
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26.04.2021 12:18 Відповісти
Просто для понимания "ребят", которые захотели поиграться в политику: дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен. Для сравнения: в 2019 году он составил 78,05 млрд. Что будет в 2021 - вопрос для передачи "кто сверху, или где логика". Есть такая?
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26.04.2021 12:25 Відповісти
Если безобразие нельзя остановить, то нужно его возглавить (с)
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26.04.2021 12:41 Відповісти
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 769
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26.04.2021 12:47 Відповісти
"Голос" хорошо стартовал, и была надежда, станет лидером проукраинских сил, по не понятной причине, спринтеры стали стайкрами, и это уже хроника, но сильные кадры у них есть, может не хватает не большого скандальчика, а может пинчук что то мутит?
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26.04.2021 13:20 Відповісти
Зачем так жертвовать собой? Создай лучше свою партию, назови ее "Подголосок", возьми Вакарчука 30-ым номером и или к любому олигарху за бабками.
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26.04.2021 13:41 Відповісти
Читаєш коментарі в статтях про партію Голос і розумієш що немає кращої антиреклами партії Порошенка чим його чорнороті виборці. Петро Олексійович дипломат інтелігент і його виборці які не відповідають цім критеріям.
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26.04.2021 14:35 Відповісти
Нас задобвбали ваши кловани з ТБ. Це вже не смішно. Тому й така природня реакція.
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26.04.2021 14:53 Відповісти
Вас, це так розумію порохоботів під впн. Наші "кловани по ТБ" це так розумію члени партії Голос. Не буду порохоботів заставляти шукати уривки того що "задовбало" по ТВ, напишіть в словах на що саме у вас "реакція".
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26.04.2021 15:16 Відповісти
Ось https://censor.net/ru/user/468373. Не дивно, що ти ********* клованів бо сам такий.

Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 6977
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26.04.2021 15:38 Відповісти
Не плутайте х з пальцем, кловуна і актора що грає клоуна. Здогадуюсь що вам більше нема що сказати, тому ви змінили тему не закінчивши попередню.
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26.04.2021 20:44 Відповісти
Це ти знов все наплутав. Актора звуть Rowan Atkinson, а Johnny English це клоун, або пародійний герой з фільмів. Ти вибрав нік клоуна, а не актора. І яку тему я змінив? Була якась тема? Я казав, що задовбали ви, кловани. Це не тема. Це факт.
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27.04.2021 03:18 Відповісти
Ти сказав що у тебе "природня реакція" на когось там по ТБ. Я звичайно не маю бажання знати на що у тебе реакція, тому напевно ти і не відповів змінивши тему. Але тепер ти обернув свою увагу на мене, тому я відразу кажу, залиш свою реакцію при собі, мене цікавлять лише розумні.
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27.04.2021 09:47 Відповісти
Как же задолбали эти ряженные клоуны...
Притула понял, что в политике больше можно заработать, чем кривлянием по ТВ.
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26.04.2021 14:51 Відповісти
 
 