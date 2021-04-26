Ще два ресторани в Києві закрили за порушення карантинних обмежень

У столиці за порушення карантинних обмежень закрили ресторани "Редкая птица" на вул. Басейній, ½, та Holy Burger на вулиці Шота Руставелі, 16.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Загалом групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітників Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог.

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На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 24 протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

У КМДА нагадали, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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