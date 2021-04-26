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Запропонував направити висланих з РФ чеських дипломатів для роботи в Києві, - Кулеба

Запропонував направити висланих з РФ чеських дипломатів для роботи в Києві, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував направити висланих із Москви чеських дипломатів для роботи в Києві.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це в розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч з чеськими друзями", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Боширова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянина Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

Чехія (1604) дипломати (565) Кулеба Дмитро (3604)


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К чому ці дурниці?
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26.04.2021 12:29 Відповісти
А нахрена????
Скорее всего, в Рашке находились, как раз лояльные к ней дипломаты, поскольку до этого Чехия была к Рашке более чем лояльна! И нахрен нам тут эти люди?
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26.04.2021 12:38 Відповісти
зачем нам дополнительные расейские шпионы, пусть в Чехии и работают, куда их Расея направила
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26.04.2021 12:42 Відповісти
Кулєба теж зрадник як і шмаркля і козир.
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26.04.2021 12:42 Відповісти
 
 