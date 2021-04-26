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Інститут нацпам'яті почав формування колекції усних свідчень про Чорнобильську катастрофу

Інститут нацпам'яті почав формування колекції усних свідчень про Чорнобильську катастрофу

До 35-ї річниці аварії на ЧАЕС Український інститут національної пам'яті розпочав формування усно-історичної тематичної колекції, присвяченої тим подіям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УІНП.

Колекція формується на основі записів, що проводяться працівниками інституту та приймаються на зберігання від інших установ, організацій і приватних дослідників.

"Серед історичних джерел для вивчення подій, пов’язаних із катастрофою, окремий пласт становлять розповіді очевидців. Спогади людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, працівників станції, тих, хто займався евакуацією населення, евакуйованих та тих, хто повернувся жити у зону відчуження, інших постраждалих, складають розмаїту палітру усної історії Чорнобильської катастрофи. Поступово вона розширюється, вбираючи розповіді з різною оптикою та сенсовим навантаженням", - йдеться в повідомленні.

Наразі до колекції увійшли записи, здійснені фольклористкою, науковою співробітницею Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Наталкою Лещенко. Усні свідчення зафіксовані як відео- або аудіоінтерв’ю та доповнені світлинами й документами, наданими оповідачами.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Також читайте: МОЗ розробило регламент щодо проведення йодопрофілактики в разі виникнення радіаційної аварії, - Ляшко

Автор: 

Інститут нацпам'яті (237) катастрофа (77) пам'ять (1183) ЧАЕС (537) Чорнобиль (393)


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Топ коментарі
+1
Ранее не приходилось слышать, а сейчас повсеместно звучат заявления о том, что авария на 4-ом энергоблоке ЧАЭС произошла в результате какого-то эксперимента на нем. Что за эксперимент и был ли выявлен круг виновных, а не назначены виновными люди, подвернувшиеся под руку?
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26.04.2021 12:28
+1
Аварію влаштувало КДБ.
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26.04.2021 12:32
+1
У тому злощасному році я дізнався про катастрофу з Радіо Свобода по ось такому дівайсу.
Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 3241
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26.04.2021 12:35
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Ранее не приходилось слышать, а сейчас повсеместно звучат заявления о том, что авария на 4-ом энергоблоке ЧАЭС произошла в результате какого-то эксперимента на нем. Что за эксперимент и был ли выявлен круг виновных, а не назначены виновными люди, подвернувшиеся под руку?
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26.04.2021 12:28 Відповісти
Аварію влаштувало КДБ.
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26.04.2021 12:32 Відповісти
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...
https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:18 Відповісти
Так начебто давно вже не таємниця. Експеримент із серії "что будет, если разогнать реактор до ни в рот е*ических показателей".
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26.04.2021 12:40 Відповісти
Повесть называется "Чернобыльская тетрадь", публиковалась в журнале "Новое время" , в 1989 г. кажется. Отдельным изданием повесть не издавалась.Это действительно был эксперимент , от которого отказались все АЭС Союза.Суть эксперимента - хватит ли в аварийной ситуации остаточной энергии выбега ротора для срабатывания защиты
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26.04.2021 14:02 Відповісти
...не хватило...
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26.04.2021 15:09 Відповісти
У тому злощасному році я дізнався про катастрофу з Радіо Свобода по ось такому дівайсу.
Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 3241
показати весь коментар
26.04.2021 12:35 Відповісти
Я дізнався пообіді 26 квітня, коли зі школи прийшов сусід-товариш і переказав останні шкільні новини. Одне уточнення - школа товариша була в селі в 5 км від 4-го реактора.
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26.04.2021 14:31 Відповісти
...27 квітня 1986 р. до гуртожитків сусіднього заводу в середмісті Києва привезли надвечір після дощу евакуантів з Прип'яті - хто в чому був. Завод був воєнка, тож ми без дозиметрів швидко збагнули: сталося страшне й непоправне.
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26.04.2021 12:43 Відповісти
Один із родичів (помер у 2001 році) в ту ніч стояв у очепленні станції, кілька сотень метрів від палаючого реактора. А потім усіх відпустили по домівках без жодної дезактивації.
Результат - променева хвороба.
Отак дбали про людей, бл*ді...
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26.04.2021 12:45 Відповісти
Вся вина на комуністичному керівництві і недосконалості тих типів реакторів.Зараз до речі,багато теорій розповсюджено у змі.
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26.04.2021 13:48 Відповісти
 
 