Інститут нацпам'яті почав формування колекції усних свідчень про Чорнобильську катастрофу
До 35-ї річниці аварії на ЧАЕС Український інститут національної пам'яті розпочав формування усно-історичної тематичної колекції, присвяченої тим подіям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УІНП.
Колекція формується на основі записів, що проводяться працівниками інституту та приймаються на зберігання від інших установ, організацій і приватних дослідників.
"Серед історичних джерел для вивчення подій, пов’язаних із катастрофою, окремий пласт становлять розповіді очевидців. Спогади людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, працівників станції, тих, хто займався евакуацією населення, евакуйованих та тих, хто повернувся жити у зону відчуження, інших постраждалих, складають розмаїту палітру усної історії Чорнобильської катастрофи. Поступово вона розширюється, вбираючи розповіді з різною оптикою та сенсовим навантаженням", - йдеться в повідомленні.
Наразі до колекції увійшли записи, здійснені фольклористкою, науковою співробітницею Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Наталкою Лещенко. Усні свідчення зафіксовані як відео- або аудіоінтерв’ю та доповнені світлинами й документами, наданими оповідачами.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...
https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
Результат - променева хвороба.
Отак дбали про людей, бл*ді...