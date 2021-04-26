Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає. ФОТО

Повністю пляма зникне в 2064 році, коли за планом повністю виведуть з експлуатації Чорнобильську АЕС.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Логотип Чорнобильської зони вже розроблений. Це чорна пляма у формі реактора, яка з року в рік зменшується. Розроблено її видозміну на кожен рік.

У 2064 році пляма має щезнути, тобто це не вічний логотип. Саме 2064-го Чорнобильську електростанцію буде повністю виведено з експлуатації. Ідея лого в тому, що природа очищується і життя відновлюється.

І сьогодні ми вже її використовуємо. Цьогоріч до 35-ї річниці трагедії відбудеться ряд заходів, присвячених роковинам. Для багатьох українців Зона – це дійсно чорна пляма. Я сама лише нещодавно її відвідала. Після такої поїздки інакше дивишся на життя", - сказала вона.

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