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Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає. ФОТО

Повністю пляма зникне в 2064 році, коли за планом повністю виведуть з експлуатації Чорнобильську АЕС.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Логотип Чорнобильської зони вже розроблений. Це чорна пляма у формі реактора, яка з року в рік зменшується. Розроблено її видозміну на кожен рік.

У 2064 році пляма має щезнути, тобто це не вічний логотип. Саме 2064-го Чорнобильську електростанцію буде повністю виведено з експлуатації. Ідея лого в тому, що природа очищується і життя відновлюється.

І сьогодні ми вже її використовуємо. Цьогоріч до 35-ї річниці трагедії відбудеться ряд заходів, присвячених роковинам. Для багатьох українців Зона – це дійсно чорна пляма. Я сама лише нещодавно її відвідала. Після такої поїздки інакше дивишся на життя", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті почав формування колекції усних свідчень про Чорнобильську катастрофу

Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає 01

Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає 02

Повний текст інтерв'ю з Мар'яною Олеськів читайте тут.

Автор: 

логотип (17) пам'ять (1183) Чорнобиль (393)


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Топ коментарі
+10
Больше похоже...на "россия...вид из жопы - медленное погружение"...
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26.04.2021 12:34
+4
Это просто 5 балов за коммент, я только отошел от ржачки
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26.04.2021 12:48
+3
Схоже на малюнки, які ставлять перед курками для підвищення *********.
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26.04.2021 12:30
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Схоже на малюнки, які ставлять перед курками для підвищення *********.
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26.04.2021 12:30 Відповісти
Больше похоже...на "россия...вид из жопы - медленное погружение"...
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26.04.2021 12:34 Відповісти
Это просто 5 балов за коммент, я только отошел от ржачки
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26.04.2021 12:48 Відповісти
Приєднуюсь до оратора вище. Теж лілював вголос 😂🤣🤣🤣
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26.04.2021 12:55 Відповісти
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:13 Відповісти
Сколько этот шлак стоит бюджетных денег ?
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26.04.2021 12:37 Відповісти
не волнуйся,не обеднеешь
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26.04.2021 12:45 Відповісти
Может я, что то не понял, но логотип это одно изображение, а не несколько! Типа смотри и представляй анимацию?
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26.04.2021 12:41 Відповісти
Задумка каждый год обновлять лого.
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26.04.2021 13:42 Відповісти
Насправді ідея лого чудова, новаторська і зі смислом.
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26.04.2021 13:52 Відповісти
Ви не за логотип думайте, а як допомогти ліквідаторам і їх сім'ям.
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26.04.2021 13:15 Відповісти
О, підійшли ті, хто просуває ідеологію ковбаси. Пам'ять нам не потрібна? Моральна реабілітація жертв не потрібна? Історичне відтворення і розуміння подій не потрібне?
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26.04.2021 13:53 Відповісти
Підійшли ті, хто все це проніс на своїй шкурі. Я бачу як важко хворіють і вмирають ліквідатори сьогодні. Принято купу законів, але нічого не виконуються. Більше фінансується різні "громадські організації" військових офіцерів совка, ніж "чорнобильці".Давно померли мої найкращі друзі, а їм зробили запис "сердечная недостаточность" і навіть їх хвороби не зв'язали з пепребуванням в зоні ЧАЕС.
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26.04.2021 15:21 Відповісти
 
 