Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає. ФОТО
Повністю пляма зникне в 2064 році, коли за планом повністю виведуть з експлуатації Чорнобильську АЕС.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.
"Логотип Чорнобильської зони вже розроблений. Це чорна пляма у формі реактора, яка з року в рік зменшується. Розроблено її видозміну на кожен рік.
У 2064 році пляма має щезнути, тобто це не вічний логотип. Саме 2064-го Чорнобильську електростанцію буде повністю виведено з експлуатації. Ідея лого в тому, що природа очищується і життя відновлюється.
І сьогодні ми вже її використовуємо. Цьогоріч до 35-ї річниці трагедії відбудеться ряд заходів, присвячених роковинам. Для багатьох українців Зона – це дійсно чорна пляма. Я сама лише нещодавно її відвідала. Після такої поїздки інакше дивишся на життя", - сказала вона.
Повний текст інтерв'ю з Мар'яною Олеськів читайте тут.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467