Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко

На сьогодні в країні є 117 тис. доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ході погоджувальної ради заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він вкотре закликав негайно провести позачергове засідання Верховної Ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.

"Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе "майстром спорту по боротьбі з коронавірусом" і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров’я, так само як і прем’єр-міністром у нас працює Зеленський", – наголосив лідер "ЄС".

Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

"За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади", – переконаний Петро Порошенко.

"Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз", – вважає п’ятий Президент.

"Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі", – зауважує Петро Порошенко.

Порошенко оприлюднив статистику МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. "Серед них люди старше 80 років по віку – 1. Або 0,010%. Медичні працівники – 400, або 3%. І по дивній категорії "інші" провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за "інші"? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики", – наголосив лідер партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може вже цього літа відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими ЕМА вакцинами

Він також закликав на позачерговому засіданні з питань коронавірусу, ініційованому "Євросолідарністю", розглянути проект постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади.

"Перший пункт – забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби", – зазначає Порошенко.

Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної Ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.