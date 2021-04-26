Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко
На сьогодні в країні є 117 тис. доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ході погоджувальної ради заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.
Він вкотре закликав негайно провести позачергове засідання Верховної Ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.
"Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе "майстром спорту по боротьбі з коронавірусом" і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров’я, так само як і прем’єр-міністром у нас працює Зеленський", – наголосив лідер "ЄС".
Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.
"За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади", – переконаний Петро Порошенко.
"Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз", – вважає п’ятий Президент.
"Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі", – зауважує Петро Порошенко.
Порошенко оприлюднив статистику МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. "Серед них люди старше 80 років по віку – 1. Або 0,010%. Медичні працівники – 400, або 3%. І по дивній категорії "інші" провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за "інші"? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики", – наголосив лідер партії.
Він також закликав на позачерговому засіданні з питань коронавірусу, ініційованому "Євросолідарністю", розглянути проект постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади.
"Перший пункт – забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби", – зазначає Порошенко.
Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної Ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя, да - у рамы больше ответственности
але Стєпанову і Ко на плащик бракувало
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько. https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
"За підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали до України 12,017 мільярда доларів. "
а всё потому что у тебя ощущения скрепные от видосиком вислюука оманського и отсутствие критического мышления
Ну, ничего.. как вызывать санитаров - ты знаешь, практикуешь.. да и диагноз свой ты озвучило явно из анамнеза своего))
Но ты там давай деньги собирай - тебе еще развлечения и пиар клоуна оплачивать - налогом в 5-9% на ВСЕ - от авто до квартиры и депозитов
а самое главное, почему ВСЕ кацапы во всех своих постах ВСЕГДА упоминают "лизание" и прочие скрепные темы... чисто по Фрейду: что кацап делает - о том оно и транслирует в мир
Надію зберігають 26%, симпатію - лише 4% і лише 1,5% - гордість.
На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних.
72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
- Они... это... где-то там внизу. Дай-ка ещё разок гляну.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261973/0192145d-01f0-7125-a3ed-ae76d03cc695
старше 80 років - 1 ( показове вакцинування бабульки 99 років),
медиків - 400,
інші - 9 641 ( чи слуги, чи хазяї слуг?)
и то правда - зачем зебилам вакцины пфайзер - пусть дохнут от индийского шмурдяка.. вместо которого степанов "хорошо прибарахлился - внукам хватит"