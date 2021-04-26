УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8098 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
3 544 75

Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко

Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко

На сьогодні в країні є 117 тис. доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ході погоджувальної ради заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він вкотре закликав негайно провести позачергове засідання Верховної Ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.

"Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе "майстром спорту по боротьбі з коронавірусом" і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров’я, так само як і прем’єр-міністром у нас працює Зеленський", – наголосив лідер "ЄС".

Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

"За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади", – переконаний Петро Порошенко.

"Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз", – вважає п’ятий Президент.

"Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі", – зауважує Петро Порошенко.

Порошенко оприлюднив статистику МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. "Серед них люди старше 80 років по віку – 1. Або 0,010%. Медичні працівники – 400, або 3%. І по дивній категорії "інші" провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за "інші"? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики", – наголосив лідер партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може вже цього літа відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими ЕМА вакцинами

Він також закликав на позачерговому засіданні з питань коронавірусу, ініційованому "Євросолідарністю", розглянути проект постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади.

"Перший пункт – забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби", – зазначає Порошенко.

Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної Ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.

Автор: 

вакцина (4418) Порошенко (15156) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
за кошти Ковідфонду можна було придбати таких 116 млн доз...
але Стєпанову і Ко на плащик бракувало
показати весь коментар
26.04.2021 12:36
+22
Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2284
показати весь коментар
26.04.2021 12:38
+16
Зеля професійний піарщик.
показати весь коментар
26.04.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html От 10 до свыше 15 грн за куб. Почему с мая пойдут резко вверх тарифы на газ для населения 26 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5580 Уже с 1 мая в Украине меняются цены на газ для населения. В последние месяцы действовала единая цена, утвержденная Кабмином - 6,99 гривен за куб. Но с мая всех автоматически переводят на годовой тариф. Как раз по нему поставщики объявили новые ценники. Разброс тарифов - более чем в полтора раза - от 7,96 гривен за куб …https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html#more-130800 Читать далее
показати весь коментар
26.04.2021 12:35 Відповісти
Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2284
показати весь коментар
26.04.2021 12:38 Відповісти
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4439
показати весь коментар
26.04.2021 13:27 Відповісти
Мама мила Вову.
показати весь коментар
26.04.2021 13:31 Відповісти
А это не одно и то же?
Хотя, да - у рамы больше ответственности
показати весь коментар
26.04.2021 14:21 Відповісти
Зеля професійний піарщик.
показати весь коментар
26.04.2021 12:35 Відповісти
Сиречь фисдобол...
показати весь коментар
26.04.2021 12:45 Відповісти
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3414
показати весь коментар
26.04.2021 13:29 Відповісти
за кошти Ковідфонду можна було придбати таких 116 млн доз...
але Стєпанову і Ко на плащик бракувало
показати весь коментар
26.04.2021 12:36 Відповісти
та їм все одно вони своїми справами займаються,а саме цікаве в цій історії те,що ніхто і не понесе жодної відповідальності за розтрати ковід фонду не за призначенням,бо у нас по закону просто неможливо притягти та покарати будь який колегіальний орган будь то уряд ,парламент тощо.
показати весь коментар
26.04.2021 14:50 Відповісти
Скільки концентраторів придбав 95 квартал для лікарень?
показати весь коментар
26.04.2021 12:40 Відповісти
Європейський Союз планує в найближчій перспективі відкрити кордони ЄС, але тільки для тих, хто щеплений визнаними в Євросоюзі вакцинами.


Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько. https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
показати весь коментар
26.04.2021 12:38 Відповісти
ЗЕ кинув лохів разом.
показати весь коментар
26.04.2021 12:41 Відповісти
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6605
показати весь коментар
26.04.2021 13:30 Відповісти
Всім вже давно відомо, що зелена влада тільки ІМІТУЄ діяльність, навіть якщо вона стосується життя і здоров"я громадян, які гарантовані Конституцією України, котру в даний час тримає на контролі громадянин Зеленський.
показати весь коментар
26.04.2021 12:41 Відповісти
Хто в твої іпєня захоче їхати?
показати весь коментар
26.04.2021 13:30 Відповісти
и то правда - зачем вам "нахлебники из евросоюза"
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1085
показати весь коментар
26.04.2021 14:10 Відповісти
Ага.
"За підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали до України 12,017 мільярда доларів. "
показати весь коментар
26.04.2021 14:16 Відповісти
Щас начну на них молиться!
показати весь коментар
26.04.2021 14:31 Відповісти
В Зеленському вже розчарувались всі останні дурачки, не розчарувались тільки дебіли.(с)
показати весь коментар
26.04.2021 12:43 Відповісти
От у Порошенка не розчарованних залишилось приблизно 20 відсотків,скільки дебілів залишиться у цього,побачим через три роки.
показати весь коментар
26.04.2021 12:50 Відповісти
20% - це дуже високий показник критично мислячих громадян для будь-якого соціуму.
показати весь коментар
26.04.2021 12:52 Відповісти
Ну от і побачимо скільки залишиться критичномислячих відсотків у Зеленського. Але щось мені підказуе,що для вас вони не будуть критичномислячими,а так і залишаться дебілами.
показати весь коментар
26.04.2021 12:55 Відповісти
"критичномислячі ідіоти" зеленского - это шедевр!
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8014
показати весь коментар
26.04.2021 12:58 Відповісти
зебіл, вже сам факт того що тебе хвилює лище рейтинг Порошенко, та ти не розумієшь що вислюк оманський як ЗАВЖДИ нассяв тобі у голову піаром відосика про вакцини - "Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют в правительственном плане вакцинации на 2021 год" - констатують що ти (як й всі зебіли) та "критичне мислення - це антагоністи))
показати весь коментар
26.04.2021 13:01 Відповісти
Іронія долі - всі люди з критичним мисленням автоматично записують у порохоботи, зебіли- це все інше, починаючи з психіатрії і закінчуючи останнім кацапом із Пензи.
показати весь коментар
26.04.2021 13:50 Відповісти
зебил, так ты обиделось что тебя называют "зебилом"?))
а всё потому что у тебя ощущения скрепные от видосиком вислюука оманського и отсутствие критического мышления
Ну, ничего.. как вызывать санитаров - ты знаешь, практикуешь.. да и диагноз свой ты озвучило явно из анамнеза своего))
показати весь коментар
26.04.2021 14:07 Відповісти
ты ещё не убилось Ап стену? Поспеши, а то можешь не успеть до приезда санитаров
показати весь коментар
26.04.2021 15:05 Відповісти
Застолбить за собой звание "критичномислячих" на основании собстенных суждений.... вот это настоящий шедевр!
показати весь коментар
26.04.2021 13:21 Відповісти
не звертай на таких уваги - вони люди психiчно хворi
показати весь коментар
26.04.2021 15:06 Відповісти
тупин, толькок рейтинги твоего вислюка - валятся, а Порошенко - растут))
Но ты там давай деньги собирай - тебе еще развлечения и пиар клоуна оплачивать - налогом в 5-9% на ВСЕ - от авто до квартиры и депозитов
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3655
показати весь коментар
26.04.2021 12:56 Відповісти
Я,в отличии от тебя,в мортах "шоколада" не разбираюсь, для меня и один и другой одинаковы. Но у первого все уже в прошлом,а у второго еще есть шанс что то изменить.
показати весь коментар
26.04.2021 12:59 Відповісти
звісно ти не розбираєшся у шоколоді))
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
26.04.2021 13:03 Відповісти
Не просто гівна , а щей зеленого 🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.04.2021 13:05 Відповісти
Воно так буває,що поки тримаєш в руках,то здається шоколадом. Але з часов і у вас те відчуття пройде.
показати весь коментар
26.04.2021 13:09 Відповісти
сразу видно что ты знаком с этим ощущением в реале.. практик-зебил))
показати весь коментар
26.04.2021 14:04 Відповісти
У тому і біда: зебіл не може відрізнити шоколад від лайна, тому так живе, тому так і мислить. Останнє слово - в лапках.
показати весь коментар
26.04.2021 13:52 Відповісти
эх, достойно лизнул - зачёт тебе и кило сои )
показати весь коментар
26.04.2021 13:00 Відповісти
кацапа, а кроме сои - тебя чем то хоть кормят?
а самое главное, почему ВСЕ кацапы во всех своих постах ВСЕГДА упоминают "лизание" и прочие скрепные темы... чисто по Фрейду: что кацап делает - о том оно и транслирует в мир
показати весь коментар
26.04.2021 13:05 Відповісти
Розчарування відчувають 45% опитаних, тривогу і страх - 22%, ненависть - 6%.
Надію зберігають 26%, симпатію - лише 4% і лише 1,5% - гордість.
На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних.
72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
показати весь коментар
26.04.2021 13:10 Відповісти
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
показати весь коментар
26.04.2021 13:11 Відповісти
так і сіновак, що зараз колять, теж не обіцяна кількість: тільки 200 000 замість 215 000, які смі розтрубили. куди ділись 15 000?
показати весь коментар
26.04.2021 12:42 Відповісти
- Где вакцины Зеленский ? Где *** вакцины говнюк?
- Они... это... где-то там внизу. Дай-ка ещё разок гляну.
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4375
показати весь коментар
26.04.2021 12:43 Відповісти
А у меня отсутствует доллар по десять, как обещало сивое недоразумение.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261973/0192145d-01f0-7125-a3ed-ae76d03cc695
показати весь коментар
26.04.2021 12:45 Відповісти
Да и разум тоже где-то не здесь...
показати весь коментар
26.04.2021 12:50 Відповісти
Ну, скажем, КалоМойша такого не обещал
показати весь коментар
26.04.2021 12:52 Відповісти
Провакциновано "Пфайзер" :
старше 80 років - 1 ( показове вакцинування бабульки 99 років),
медиків - 400,
інші - 9 641 ( чи слуги, чи хазяї слуг?)
показати весь коментар
26.04.2021 12:46 Відповісти
Хабадники
показати весь коментар
26.04.2021 12:51 Відповісти
не заважайте "мальчику" фантазувати й мастурбувати.... 10 лімонів доз "пфайзера", то така казка для дегенератів... - як нові ліки, послухав на ніч, й маєш імунитет.
показати весь коментар
26.04.2021 12:54 Відповісти
Зебіомасу трясе від одного погляду Порошенка , бо знають , що в майбутньому поблажки більше не буде 100%
показати весь коментар
26.04.2021 13:04 Відповісти
Знову Порошенко зе_Слугам жити "заважає! От клятий олігарх, до слів чипляється!
показати весь коментар
26.04.2021 13:40 Відповісти
кто о чем, а ватные зебилы о своих скрепах
и то правда - зачем зебилам вакцины пфайзер - пусть дохнут от индийского шмурдяка.. вместо которого степанов "хорошо прибарахлился - внукам хватит"
показати весь коментар
26.04.2021 14:14 Відповісти
Лозунги нової не крадущої влади : "Брехать, жрать, срать". А можна по іншому : "Брехати, красти, лякати".
показати весь коментар
26.04.2021 15:32 Відповісти
кто бы сомневался.. клоун и тут сбреХАЛ
показати весь коментар
26.04.2021 17:23 Відповісти
какая переможная речь. уря.
показати весь коментар
27.04.2021 03:39 Відповісти
Ну вот и тема с упоминанием Порошенко. А среди меня притаился настолько ярый поклонник таланта самого прогрессивного 5-го президента-реформатора Украины, светоча украинской демократии Петра Лексеича, что самое время проверить свой раздувшийся портфЭль: веник есть, шлёпки есть, шапка есть, мочалка есть, мыло есть, шампунь есть, полотенце есть, чистое бельё есть, пивчанский есть, рыбка есть - вроде всё есть, в БАНю собран.
показати весь коментар
27.04.2021 03:55 Відповісти
 
 