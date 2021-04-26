На Хрещатику в Києві частково обмежили рух транспорту до 28 квітня. КАРТА

На вул. Хрещатик частково обмежено рух транспорту до 17:00 28 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджає КК "Київавтодор".

"На Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час ремонту рух транспорту частково буде обмежено.

У КМДА звернули увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна в телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic.

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