Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію президент РФ Путіна провести переговори стосовно Донбасу з представниками окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times.
"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - сказав Зеленський.
Він також прокоментував реакцію Заходу на стягування російських військ до українських кордонів. Зокрема, з огляду на загострення агресії заклик Києва до надання Плану дій щодо членства в НАТО залишився без уваги.
"Якщо ви запитаєте мене, чи хочу я більшого, звичайно, я можу відверто сказати, що хочу", - додав Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".
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ВІН З НИМИ ВЖЕ ПОГОВОРИВ ЧЕРЕЗ ЄРМАКА
НАГАДАЙТЕ КОЛИ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
Александр Македонский.
Сейчас армию возглавляет овца. И это страшно.
- только концерты и корпоративиы.
Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться