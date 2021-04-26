Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію президент РФ Путіна провести переговори стосовно Донбасу з представниками окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - сказав Зеленський.

Він також прокоментував реакцію Заходу на стягування російських військ до українських кордонів. Зокрема, з огляду на загострення агресії заклик Києва до надання Плану дій щодо членства в НАТО залишився без уваги.

"Якщо ви запитаєте мене, чи хочу я більшого, звичайно, я можу відверто сказати, що хочу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст