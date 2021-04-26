УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8080 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
671 8

Від початку року Київ через карантин недоотримав до бюджету понад 2,5 млрд грн, - Кличко

Від початку року Київ через карантин недоотримав до бюджету понад 2,5 млрд грн, - Кличко

Від початку 2021 року через карантин міський бюджет недоотримав уже понад 2,5 мільярда гривень.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Минулого року місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет. За перший квартал цього року – вже понад 2,5 мільярда гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров’я людей залишаються ключовим пріоритетом", – сказав Кличко.

Разом із тим мер столиці наголосив, що запроваджені суворі обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.

Читайте також: Ще два ресторани в Києві закрили за порушення карантинних обмежень

"Я можу сказати, що обмеження, які ми запровадили, і на проїзд в міському транспорті, і закриття ресторанів та кафе – дали результати. І ми маємо на сьогодні значне зниження захворюваності в місті", – зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що досягнуті результати не означають, що можна нехтувати карантинними правилами і легковажно поводитися на Великодні свята. Адже в Києві досі висока смертність від вірусу і багато тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки.

Читайте: COVID-19 у Києві: за добу - 21 летальний випадок, виявлено 256 заражень, одужали 242 людини. КАРТА

"Нам не можна впадати в ейфорію і вважати, що всі виклики вже позаду. Невдовзі будуть свята, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій, якщо є можливість, проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо немає, – дотримуватись ключових правил: температурний скринінг кожної людини, яка заходить в храм; одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення; дезінфекція приміщень; масковий режим", – підкреслив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от беда. Сами всё положили, теперь самим не хватает.
показати весь коментар
26.04.2021 12:57 Відповісти
Ворюга с отбитыми мозгами стал что-то подозревать.
показати весь коментар
26.04.2021 12:59 Відповісти
Снизить зарплату градоначальнику и его шобле! все на Колбасу!!!
показати весь коментар
26.04.2021 13:04 Відповісти
Они что с неё живут?
показати весь коментар
26.04.2021 13:19 Відповісти
Бюджет Киева как у Варшавы и Праги.....Сравните города. Воровать надо меньше и с прибылей, а не с убытков твари.
показати весь коментар
26.04.2021 13:20 Відповісти
Киев при кличке превратился в сплошной Гидропарк, жаль, любимый был город
показати весь коментар
26.04.2021 13:25 Відповісти
Від початку року Київ через карантин недоотримав до бюджету понад 2,5 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4503
показати весь коментар
26.04.2021 13:53 Відповісти
Зате заправні станції збільшили обороти.
показати весь коментар
26.04.2021 14:34 Відповісти
 
 