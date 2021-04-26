Від початку року Київ через карантин недоотримав до бюджету понад 2,5 млрд грн, - Кличко
Від початку 2021 року через карантин міський бюджет недоотримав уже понад 2,5 мільярда гривень.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Минулого року місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет. За перший квартал цього року – вже понад 2,5 мільярда гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров’я людей залишаються ключовим пріоритетом", – сказав Кличко.
Разом із тим мер столиці наголосив, що запроваджені суворі обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.
"Я можу сказати, що обмеження, які ми запровадили, і на проїзд в міському транспорті, і закриття ресторанів та кафе – дали результати. І ми маємо на сьогодні значне зниження захворюваності в місті", – зазначив Віталій Кличко.
Він підкреслив, що досягнуті результати не означають, що можна нехтувати карантинними правилами і легковажно поводитися на Великодні свята. Адже в Києві досі висока смертність від вірусу і багато тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки.
"Нам не можна впадати в ейфорію і вважати, що всі виклики вже позаду. Невдовзі будуть свята, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій, якщо є можливість, проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо немає, – дотримуватись ключових правил: температурний скринінг кожної людини, яка заходить в храм; одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення; дезінфекція приміщень; масковий режим", – підкреслив Кличко.
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