В уряді повинні бути люди, які представляють інтереси українського бізнесу за кордоном, - Бахматюк

Уряд має представляти український бізнес на зовнішніх ринках і просувати український продукт. Це відповідає в першу чергу інтересам самої держави, вважає власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк.

Як повідомляють Українські новини, про це Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю "Українському тижню".

На питання, яка ефективна модель співпраці бізнесу і держави, бізнесмен відповів, що не вірить в партнерські відносини бізнесу з державою, проте в інтересах держави представництво бізнесу на зовнішніх ринках. "Бізнес сплачує податки, а держава забезпечує йому все необхідне для функціонування зі свого боку і представляє його на зовнішніх ринках. Дуже важливою є роль держави в питанні зовнішньої політики, її представницька функція для просування своїх товарів і послуг. В цьому сенсі Україна відстає: це я можу сказати зі свого досвіду", - заявив бізнесмен. "Візьмімо, наприклад, Грузію. За короткий період після військової агресії Росії вони залучили близько $ 4,5 млрд грантів від Європейського Союзу. Їхні емісари були і в Європі, і в Азії, Японії і Кореї. Це дало поштовх для розвитку цієї невеликої території. Повинні бути люди, які представляють інтереси бізнесу за кордоном і допомагають великим світовим гравцям заходити на наші ринки. В цьому я і бачу основне завдання уряду", - вважає Олег Бахматюк.

На його думку, виконавчий орган влади повинен в першу чергу розробити стратегію розвитку економіки. "Він повинен розуміти, яким є наше місце в світі, куди ми хочемо рухатися, чи цікаві ми світу. Друге - це механізм підвищення доходів населення. Ці два механізми стимулювання економіки уряд повинен задіяти, не провокуючи сильних спалахів інфляції, налагоджуючи переходи і усвідомлюючи, де можна використовувати інноваційні підходи. Ще одне завдання уряду - це зовнішня політика: ми не можемо жити окремо від економічної системи світу. Повинна бути вибудувана політика комунікації зі світом через економічний інтерес - а значить, треба думати, як зробити так, щоб світ зацікавився нами", - заявляє Бахматюк.

Він вважає, що Україна в першу чергу може бути цікавою для країн Близького Сходу і Північної Африки, а також азіатським країнам і Океанії. "Саме останні, величезні за обсягами, стануть драйверами світової економіки на найближчі 20-30 років. Від них ми можемо отримати значний фінансовий ресурс на розвиток своїх територій. Тому на цьому етапі нам потрібні люди, які будуть просувати наш продукт", - розповів власник агрохолдингу "Укрлендфармінг".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.