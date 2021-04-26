В уряді повинні бути люди, які представляють інтереси українського бізнесу за кордоном, - Бахматюк
Уряд має представляти український бізнес на зовнішніх ринках і просувати український продукт. Це відповідає в першу чергу інтересам самої держави, вважає власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк.
Як повідомляють Українські новини, про це Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю "Українському тижню".
На питання, яка ефективна модель співпраці бізнесу і держави, бізнесмен відповів, що не вірить в партнерські відносини бізнесу з державою, проте в інтересах держави представництво бізнесу на зовнішніх ринках. "Бізнес сплачує податки, а держава забезпечує йому все необхідне для функціонування зі свого боку і представляє його на зовнішніх ринках. Дуже важливою є роль держави в питанні зовнішньої політики, її представницька функція для просування своїх товарів і послуг. В цьому сенсі Україна відстає: це я можу сказати зі свого досвіду", - заявив бізнесмен. "Візьмімо, наприклад, Грузію. За короткий період після військової агресії Росії вони залучили близько $ 4,5 млрд грантів від Європейського Союзу. Їхні емісари були і в Європі, і в Азії, Японії і Кореї. Це дало поштовх для розвитку цієї невеликої території. Повинні бути люди, які представляють інтереси бізнесу за кордоном і допомагають великим світовим гравцям заходити на наші ринки. В цьому я і бачу основне завдання уряду", - вважає Олег Бахматюк.
На його думку, виконавчий орган влади повинен в першу чергу розробити стратегію розвитку економіки. "Він повинен розуміти, яким є наше місце в світі, куди ми хочемо рухатися, чи цікаві ми світу. Друге - це механізм підвищення доходів населення. Ці два механізми стимулювання економіки уряд повинен задіяти, не провокуючи сильних спалахів інфляції, налагоджуючи переходи і усвідомлюючи, де можна використовувати інноваційні підходи. Ще одне завдання уряду - це зовнішня політика: ми не можемо жити окремо від економічної системи світу. Повинна бути вибудувана політика комунікації зі світом через економічний інтерес - а значить, треба думати, як зробити так, щоб світ зацікавився нами", - заявляє Бахматюк.
Він вважає, що Україна в першу чергу може бути цікавою для країн Близького Сходу і Північної Африки, а також азіатським країнам і Океанії. "Саме останні, величезні за обсягами, стануть драйверами світової економіки на найближчі 20-30 років. Від них ми можемо отримати значний фінансовий ресурс на розвиток своїх територій. Тому на цьому етапі нам потрібні люди, які будуть просувати наш продукт", - розповів власник агрохолдингу "Укрлендфармінг".
"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.
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По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - РЕД.).
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.