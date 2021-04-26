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Новини
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В уряді повинні бути люди, які представляють інтереси українського бізнесу за кордоном, - Бахматюк

В уряді повинні бути люди, які представляють інтереси українського бізнесу за кордоном, - Бахматюк

Уряд має представляти український бізнес на зовнішніх ринках і просувати український продукт. Це відповідає в першу чергу інтересам самої держави, вважає власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк.

Як повідомляють Українські новини, про це Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю "Українському тижню".

На питання, яка ефективна модель співпраці бізнесу і держави, бізнесмен відповів, що не вірить в партнерські відносини бізнесу з державою, проте в інтересах держави представництво бізнесу на зовнішніх ринках. "Бізнес сплачує податки, а держава забезпечує йому все необхідне для функціонування зі свого боку і представляє його на зовнішніх ринках. Дуже важливою є роль держави в питанні зовнішньої політики, її представницька функція для просування своїх товарів і послуг. В цьому сенсі Україна відстає: це я можу сказати зі свого досвіду", - заявив бізнесмен. "Візьмімо, наприклад, Грузію. За короткий період після військової агресії Росії вони залучили близько $ 4,5 млрд грантів від Європейського Союзу. Їхні емісари були і в Європі, і в Азії, Японії і Кореї. Це дало поштовх для розвитку цієї невеликої території. Повинні бути люди, які представляють інтереси бізнесу за кордоном і допомагають великим світовим гравцям заходити на наші ринки. В цьому я і бачу основне завдання уряду", - вважає Олег Бахматюк.

На його думку, виконавчий орган влади повинен в першу чергу розробити стратегію розвитку економіки. "Він повинен розуміти, яким є наше місце в світі, куди ми хочемо рухатися, чи цікаві ми світу. Друге - це механізм підвищення доходів населення. Ці два механізми стимулювання економіки уряд повинен задіяти, не провокуючи сильних спалахів інфляції, налагоджуючи переходи і усвідомлюючи, де можна використовувати інноваційні підходи. Ще одне завдання уряду - це зовнішня політика: ми не можемо жити окремо від економічної системи світу. Повинна бути вибудувана політика комунікації зі світом через економічний інтерес - а значить, треба думати, як зробити так, щоб світ зацікавився нами", - заявляє Бахматюк.

Він вважає, що Україна в першу чергу може бути цікавою для країн Близького Сходу і Північної Африки, а також азіатським країнам і Океанії. "Саме останні, величезні за обсягами, стануть драйверами світової економіки на найближчі 20-30 років. Від них ми можемо отримати значний фінансовий ресурс на розвиток своїх територій. Тому на цьому етапі нам потрібні люди, які будуть просувати наш продукт", - розповів власник агрохолдингу "Укрлендфармінг".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

Автор: 

Бахматюк (292) Укрлендфармінг (128)


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Топ коментарі
+5
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26.04.2021 12:56
+5
******* своим "бизнесом". Каста феодалов хочет преференций на внешнем рынке. Свой уже выгребли дочиста, зачистили конкурентов и малый бизнес, подобрали под себя првоохранительную, судейскую и законотворческую(инициатива Гетьманцева о "раскулачивании" на 5% всего имущества каждого украинца). Теперь экспансия внешные рынки. Феодалы, чтоб их.
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26.04.2021 12:58
+5
Бахматюк - тіньовий спонсор сайту?
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26.04.2021 13:00
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26.04.2021 12:56 Відповісти
******* своим "бизнесом". Каста феодалов хочет преференций на внешнем рынке. Свой уже выгребли дочиста, зачистили конкурентов и малый бизнес, подобрали под себя првоохранительную, судейскую и законотворческую(инициатива Гетьманцева о "раскулачивании" на 5% всего имущества каждого украинца). Теперь экспансия внешные рынки. Феодалы, чтоб их.
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26.04.2021 12:58 Відповісти
Бахматюк - тіньовий спонсор сайту?
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26.04.2021 13:00 Відповісти
по закону бизнес и политика вообще должны идти раздельно
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26.04.2021 13:00 Відповісти
Так не буває. Політика це продовження бізнесу.
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26.04.2021 13:02 Відповісти
Есть пределы наглости и безправия.
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26.04.2021 13:26 Відповісти
Но это не бизнесмен, а коррупционер. А корупционеры в Украине 30 лет правят политикой
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26.04.2021 17:49 Відповісти
Ахметки, пінчуки та інші коломойські?
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26.04.2021 13:00 Відповісти
там других нет, включая премьера. Еще нужны?
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26.04.2021 13:06 Відповісти
Кто на новенького
По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - РЕД.).
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.
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26.04.2021 13:07 Відповісти
Державі краще гроші вкрадені поверни... совєтчік...
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26.04.2021 13:19 Відповісти
БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ !!!
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26.04.2021 13:33 Відповісти
У нас все воры строят из себя бизнесменов. Бахматюк яркий образец такого афериста.
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26.04.2021 17:46 Відповісти
 
 