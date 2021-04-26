З'явилися нові докази того, що Іран із самого початку знав причину катастрофи літака МАУ і навмисне приховував її, - The New York Times
Влада Ірану із самого початку знала причину катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") в січні 2020 року. І перші три дні навмисно приховувала її.
Про це пише The New York Times із посиланням на запис із міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що в розпорядженні NYT опинився запис розмови Заріфа з іранським журналістом Саїдом Лейлазом. На записі міністр кілька разів говорить про те, що озвучена ним інформація не для публікації.
Зокрема, на плівках Заріф стверджує, що його роль як члена уряду Ірану є досить умовною, оскільки позиція МЗС і заяви залежать виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції.
У контексті катастрофи МАУ він заявив, що КВІР відразу знав про те, що літак збили двома ракетами класу "земля-повітря", хоча визнав це тільки через три дні. За словами Заріфа, він був присутній на засіданні Радбезу Ірану і заявив, що світ вимагає пояснення катастрофи.
Заріф зазначив, що військове керівництво зажадало від нього опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами нібито не відповідає дійсності. Він згадав, що просив сказати йому правду про те, чи правда іранська ракета влучила в український літак.
"Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як ніби я заперечував існування Бога", - додав міністр.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
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Иран отправляет братскую помощь шиитам в Сирию. Из территориальных вод Ливана вылетает дрон княжества Лихтенштейн (Израиль тут не при чем) и немного ломает танкер.
В Сирии жуткая проблема с топляком - нефтяные поля за курдами, денег у режима нет. Из-за нехватки соляры и бензина останавливаются маршрутные такси и междугородние автобусы. Те что ездят, взвинчивают цены. Сейчас поездка из Дамаска в Алеппо - примерно полторы зарплаты месячные по стране.
А еще с газом для приготовления пищи жесткий дефицит. Газовые системы не развиты и приходится готовить на баллонах. Баллоны тоже заправляют на территории курдов. Когда-то 12 кг. газа стоили 90 фунтов, а сейчас 3700.
Госслужащий зарабатывает 55.000-60.000 фунтов - 47 долларов. Корзина питания из масла, нута, чечевицы, хлеба, риса и сахара чаще всего по цене дороже чем сумма средней зарплаты на руки. Очереди на заправки, очереди за газом, регулярные нападения ИГ в пустыне, недавние стычки с курдами в Камишли - больше двух десятков бойцов режима убито за эту неделю. На востоке у Дейр-ез-Зор продолжает действовать ИГ. На юге "замиренные" повстанцы - там за март в подрывах и засадах погибло 47 человек асадитов. На севере стычки с протурецкими группировками.
Нефтепродукты поставляет Иран, который сам ипортирует их. И где бунты за цену яиц приводят к человеческим жертвам. В Россию продолжают ехать гробы - регулярно всплывают фото ЧВК, время от времени утекают данные о потерях, вертолет не так давно навернулся. Шиитским боевикам, которых везут из Ирана платят 150-200 долларов и 2 продовольственные корзины в месяц. Дивный новый мир, который построили россияне и иранцы. Где Москва - там победа.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2919087288303639&set=a.1578737432338638 Кирилл Данильченко
почему кстати "русское оружие" сбивает только пассажирские самолеты ?