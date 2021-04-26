З'явилися нові докази того, що Іран із самого початку знав причину катастрофи літака МАУ і навмисне приховував її, - The New York Times

Влада Ірану із самого початку знала причину катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") в січні 2020 року. І перші три дні навмисно приховувала її.

Про це пише The New York Times із посиланням на запис із міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що в розпорядженні NYT опинився запис розмови Заріфа з іранським журналістом Саїдом Лейлазом. На записі міністр кілька разів говорить про те, що озвучена ним інформація не для публікації.

Зокрема, на плівках Заріф стверджує, що його роль як члена уряду Ірану є досить умовною, оскільки позиція МЗС і заяви залежать виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції.

У контексті катастрофи МАУ він заявив, що КВІР відразу знав про те, що літак збили двома ракетами класу "земля-повітря", хоча визнав це тільки через три дні. За словами Заріфа, він був присутній на засіданні Радбезу Ірану і заявив, що світ вимагає пояснення катастрофи.

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Заріф зазначив, що військове керівництво зажадало від нього опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами нібито не відповідає дійсності. Він згадав, що просив сказати йому правду про те, чи правда іранська ракета влучила в український літак.

"Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як ніби я заперечував існування Бога", - додав міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.