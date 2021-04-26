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Новини Агресія Росії проти України
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Разумков про переговори з "керівництвом" ОРДЛО: Говорити треба з тими, хто ухвалює рішення, а "ЛДНР" не можуть ухвалювати жодних рішень

Разумков про переговори з

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков згоден із заявами представників української влади про неприпустимість переговорів президента України Володимира Зеленського з "керівництвом" окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив у ході брифінгу.

"Ми бачили заяви (представників української влади. - Ред.), виходячи з яких такого (проведення переговорів. - Ред.) не планується. Вважаю це правильним, тому що говорити треба з тими, хто ухвалює рішення ... Керівництво так званих "ДНР"/"ЛНР" не є суб'єктами і не може в повному обсязі ухвалювати будь-які рішення щодо регулювання ситуації на сході", - зазначив спікер парламенту.

Раніше президент Зеленський коментуючи можливість переговорів з ОРДЛО заявив, що "не збирається розмовляти з терористами".

Також читайте: Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "в будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Автор: 

Донбас (22354) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+2
Как 'неожиданно'! До Разумкова вообще никто об этом не говорил! Прям капитан очевидность!
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26.04.2021 13:22
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Т.з. "керівництво днр-лнр" - то шобла сикунів, що заховалися за чужі спини і показують всім дулі. З часів існування цивілізованого людства для такого бидла є лише одне законне місце - шибениця.
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26.04.2021 13:18 Відповісти
Цікаво,а які рішення спроможні приймати лялькі з ганчір"я ,напхані тирсою ???)))
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26.04.2021 13:19 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація влади !!!)))
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26.04.2021 13:21 Відповісти
Как 'неожиданно'! До Разумкова вообще никто об этом не говорил! Прям капитан очевидность!
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26.04.2021 13:22 Відповісти
Разом згадали про капітана. Совпадєніє?
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26.04.2021 13:24 Відповісти
Эмм... А кто это говорил до Разумкова?
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26.04.2021 13:39 Відповісти
Капитан очевидность.
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26.04.2021 13:23 Відповісти
Это и ежу понятно!
Но зачем повторять "масло-масляное"?
Что бы стали субъектом, хотят провести выборы?
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26.04.2021 13:26 Відповісти
Странно.
Когда это говорил Порох, ЗЕ утверждал, что людей ДНР/ЛНР надо услышать.

А тут оно вона как оказалось...
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26.04.2021 13:28 Відповісти
Хох...надо заканчивать свои мьісли😂 Переговорьі будут вести янки с желтьіми?
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26.04.2021 13:30 Відповісти
Так еще лет 30 будем воевать...
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26.04.2021 13:39 Відповісти
До останнього лугандонця.
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26.04.2021 13:42 Відповісти
Будем , а с обезьянами не будем договариваться .
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26.04.2021 13:43 Відповісти
Да на здоровье...
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26.04.2021 13:44 Відповісти
В 1001-й раз пишу:
У МАРИОНЕТОК НЕТ СВОЕГО МНЕНИЯ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ НАДО С КУКЛОВОДОМ.
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26.04.2021 14:03 Відповісти
как говорил фюрер детям мороженное, бабам -цветы. До выборов в госдуму ничего не будет.лаптеногие плетут лапти по размеру володину из госдуры, лидеру фракции мордвы в госдуре и "патрону" пушилина, а те в свою очередь массово раздают паспорты рейха для:
1. защиту интересов русскоговорящих военной силой.
2. повод для проведения референдума о присоединении в РФ
3. повод для создания автономии в Украине (если 2 не пройдет)
это также пропагандирует часть ОПы, равняющаяся на медведчука. Вечный гуляка маяковский по этому поводу изрек (записано) "я достаю из широких штанин размером в консервную банку. Завидуйте, я гражданин а не какая там гражданка." Эти потуги давно известны. Кто изучает историю знает, что такие каверзы строились в 1920-1921 году лично двумя особями, молотовым и сталиным (при активном участии кагановича), особенно в Украине. Это ДКР (Донецкого-Криворожская республика) под водительством москвы, молотов даже стал главным большевиком вУкраине. Но гора родила мышь. Теперь встяхнули пыль и вотяки дальше хотят править бал,уже откопали топор войны, но струхлявило топорище. Делают новое с непредсказуемой траекторией.
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26.04.2021 14:09 Відповісти
Лупоглазий теж дипломатично ухиляється від слова росія
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26.04.2021 14:21 Відповісти
 
 