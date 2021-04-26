Разумков про переговори з "керівництвом" ОРДЛО: Говорити треба з тими, хто ухвалює рішення, а "ЛДНР" не можуть ухвалювати жодних рішень
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков згоден із заявами представників української влади про неприпустимість переговорів президента України Володимира Зеленського з "керівництвом" окремих районів Донецької та Луганської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив у ході брифінгу.
"Ми бачили заяви (представників української влади. - Ред.), виходячи з яких такого (проведення переговорів. - Ред.) не планується. Вважаю це правильним, тому що говорити треба з тими, хто ухвалює рішення ... Керівництво так званих "ДНР"/"ЛНР" не є суб'єктами і не може в повному обсязі ухвалювати будь-які рішення щодо регулювання ситуації на сході", - зазначив спікер парламенту.
Раніше президент Зеленський коментуючи можливість переговорів з ОРДЛО заявив, що "не збирається розмовляти з терористами".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "в будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".
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Но зачем повторять "масло-масляное"?
Что бы стали субъектом, хотят провести выборы?
Когда это говорил Порох, ЗЕ утверждал, что людей ДНР/ЛНР надо услышать.
А тут оно вона как оказалось...
У МАРИОНЕТОК НЕТ СВОЕГО МНЕНИЯ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ НАДО С КУКЛОВОДОМ.
1. защиту интересов русскоговорящих военной силой.
2. повод для проведения референдума о присоединении в РФ
3. повод для создания автономии в Украине (если 2 не пройдет)
это также пропагандирует часть ОПы, равняющаяся на медведчука. Вечный гуляка маяковский по этому поводу изрек (записано) "я достаю из широких штанин размером в консервную банку. Завидуйте, я гражданин а не какая там гражданка." Эти потуги давно известны. Кто изучает историю знает, что такие каверзы строились в 1920-1921 году лично двумя особями, молотовым и сталиным (при активном участии кагановича), особенно в Украине. Это ДКР (Донецкого-Криворожская республика) под водительством москвы, молотов даже стал главным большевиком вУкраине. Но гора родила мышь. Теперь встяхнули пыль и вотяки дальше хотят править бал,уже откопали топор войны, но струхлявило топорище. Делают новое с непредсказуемой траекторией.