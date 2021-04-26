Разумков про переговори з "керівництвом" ОРДЛО: Говорити треба з тими, хто ухвалює рішення, а "ЛДНР" не можуть ухвалювати жодних рішень

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков згоден із заявами представників української влади про неприпустимість переговорів президента України Володимира Зеленського з "керівництвом" окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив у ході брифінгу.

"Ми бачили заяви (представників української влади. - Ред.), виходячи з яких такого (проведення переговорів. - Ред.) не планується. Вважаю це правильним, тому що говорити треба з тими, хто ухвалює рішення ... Керівництво так званих "ДНР"/"ЛНР" не є суб'єктами і не може в повному обсязі ухвалювати будь-які рішення щодо регулювання ситуації на сході", - зазначив спікер парламенту.

Раніше президент Зеленський коментуючи можливість переговорів з ОРДЛО заявив, що "не збирається розмовляти з терористами".

Також читайте: Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "в будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".