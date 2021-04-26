"Слуга народу" хоче змінити графік роботи Ради: зробити п'ятницю днем роботи в комітетах і округах

Депутатська фракція "Слуга народу" пропонує внести зміни до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради і передбачити на п'ятницю, 30 квітня, роботу народних депутатів у комітетах і округах, заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Є пропозиція до колег з усіх фракцій ... щоб п'ятницю зробити днем ​​роботи в комітетах і округах ... Тому що питань дуже багато накопичилося: це і питання безпеки, і про те, як реально реалізується реформа децентралізації ... Є багато організаційних питань, в які необхідно включатися і народним депутатам також", - сказав Корнієнко на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що відповідний проєкт постанови фракція "Слуга народу" пропонує розглянути на одному з позачергових пленарних засідань Верховної Ради, запланованих в четвер.

"У п'ятницю не буде засідання, тому що, як ви знаєте, в цю неділю буде Великдень і багато народних депутатів, особливо мажоритарників, звернулося, щоб вони поїхали хоча б в п'ятницю в округи", - сказав Железняк журналістам у понеділок в Києві.

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Він припустив, що "Година запитань до уряду", яка планувалася на п'ятницю, можна буде розглянути в четвер (на позачерговому пленарному засіданні. - Ред.).

"А запити депутатів (які зазвичай розглядають на пленарному засіданні в п'ятницю. - Ред.), почекають до середини травня", - зазначив Железняк.