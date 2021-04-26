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Новини
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"Слуга народу" хоче змінити графік роботи Ради: зробити п'ятницю днем роботи в комітетах і округах

Депутатська фракція "Слуга народу" пропонує внести зміни до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради і передбачити на п'ятницю, 30 квітня, роботу народних депутатів у комітетах і округах, заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Є пропозиція до колег з усіх фракцій ... щоб п'ятницю зробити днем ​​роботи в комітетах і округах ... Тому що питань дуже багато накопичилося: це і питання безпеки, і про те, як реально реалізується реформа децентралізації ... Є багато організаційних питань, в які необхідно включатися і народним депутатам також", - сказав Корнієнко на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що відповідний проєкт постанови фракція "Слуга народу" пропонує розглянути на одному з позачергових пленарних засідань Верховної Ради, запланованих в четвер.

"У п'ятницю не буде засідання, тому що, як ви знаєте, в цю неділю буде Великдень і багато народних депутатів, особливо мажоритарників, звернулося, щоб вони поїхали хоча б в п'ятницю в округи", - сказав Железняк журналістам у понеділок в Києві.

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Він припустив, що "Година запитань до уряду", яка планувалася на п'ятницю, можна буде розглянути в четвер (на позачерговому пленарному засіданні. - Ред.).

"А запити депутатів (які зазвичай розглядають на пленарному засіданні в п'ятницю. - Ред.), почекають до середини травня", - зазначив Железняк.

Автор: 

ВР (14941) Великдень (336) Корнієнко (666) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+4
А народ Украины желает за пятницу не платить налоги = уменьшить их на 1\7.
Кстати, "диссертант" кива сегодня вообще, очевидно, прогулял...
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26.04.2021 13:27
+3
Ну очень хочется нашим работягам-депутатам 4-х дневную рабочую неделю. Пойди-ка повкалывай так как они. Никаких уже сил не осталось.
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26.04.2021 13:33
+2
По п"ятницях Рада завжди ніфіга не робила і збирала чумадани на моря.
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26.04.2021 13:27
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По п"ятницях Рада завжди ніфіга не робила і збирала чумадани на моря.
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26.04.2021 13:27 Відповісти
получил 25 тысяч долларей - купил костюм и в Одессу - в лучшем случаи)))
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26.04.2021 13:31 Відповісти
А народ Украины желает за пятницу не платить налоги = уменьшить их на 1\7.
Кстати, "диссертант" кива сегодня вообще, очевидно, прогулял...
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26.04.2021 13:27 Відповісти
1/7
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26.04.2021 13:28 Відповісти
я только - За - давайте голосовать - демократия у нас или как?))
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26.04.2021 13:32 Відповісти
Сначала надо в Раду выбрать приличных людей...
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26.04.2021 14:29 Відповісти
Ну очень хочется нашим работягам-депутатам 4-х дневную рабочую неделю. Пойди-ка повкалывай так как они. Никаких уже сил не осталось.
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26.04.2021 13:33 Відповісти
"Слуга народа" хочет изменить график работы Рады: сделать пятницу днем работы в комитетах и округах - Цензор.НЕТ 601
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26.04.2021 13:43 Відповісти
В них вона й так 3,5-денна, бо в п'ятницю працюють до обіду, а в понеділок не працюють зовсім (за винятком керівництва фракцій та комітетів). До того ж таких "робочих" тижнів в місяць депутати мають лише 2...
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Экий Вы непонятливый - это у Вас 3,5-денна,, а у них вся неделя без продыху
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26.04.2021 19:56 Відповісти
Это чтоб официально выходные 3 дня в неделю....а то в среду как то разбивалось. Мерзкие твари. Давай ПереВыборы!
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26.04.2021 13:37 Відповісти
Мальдивские округа. Этим бездельникам двух выходных мало. Три им подавай. Суки.
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26.04.2021 13:51 Відповісти
Пропонують не тому, що "накопичилося багато питань", а просто тому, що починається великий травневий уікенд і чим раніше полетіти на моря-океани, тим краще (адже всім відомо, що за "роботою в комітетах та на округах" насправді приховуються додаткові вихідні -- я колись був присутній на засіданні комітету ВР у середу, так він тривав АЖ ДВІ години, після чого депутати "втомилися" і розійшлися навіть не розглянувши всі заплановані питання -- ось така практика роботи).
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26.04.2021 13:51 Відповісти
слуги дьявола
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26.04.2021 13:53 Відповісти
То есть не работать
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26.04.2021 14:26 Відповісти
Пятница это день запросов депутатов к госорганам
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26.04.2021 14:27 Відповісти
ТА НЕХАЙ УЖЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ДВА РАЗИ ЗА КАДЕНЦІЮ . ПЕРШИЙ РАЗ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ПРИСЯГИ , А ДРУГИЙ ПРИЗАКІНЧЕННІ ТЕРМІНУ ДЕПУТАТА . ЧОГО КРАЇНУ ЗАЙВИЙ РАЗ КОШМАРИТИ .
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26.04.2021 14:52 Відповісти
А они вообще работают?
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26.04.2021 15:04 Відповісти
Juma mubarak?
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26.04.2021 15:36 Відповісти
 
 