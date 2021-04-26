"Черговий тривожний сигнал": Кремль відреагував на слова Зеленського про внесення змін до Мінських угод
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про зміну Мінських угод. Він назвав цю ідею тривожним сигналом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ТАСС.
"Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши власне йому кінець, просто неможливо", - заявив Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за зміну формату "мінських угод" або використання будь-якого іншого формату для врегулювання конфлікту в Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.
"У нас є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість цього процесу має значення", - повідомив Зеленський.
За словами українського лідера, він бере участь у процесі, який був складений до нього, і "мінський формат" повинен стати більш гнучким, і "служити цілям цієї, а не минулого". Також, як заявив президент України, необхідно розширити "нормандський формат", щоб в ньому брали участь США, а також Велика Британія і Канада. "Зараз я беру участь в процесі, який був складений до мене", - сказав український лідер.
Нагадаємо також, що 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу". Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з президентом України двосторонні відносини в Москві, підкресливши, що для обговорення ситуації на Донбасі українському президенту варто спочатку зустрітися з так званим керівництвом "Л/ДНР".
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Обличчя німецької корупції.
Міністр закордонних справ Хайко Маас відкидає санкції проти режиму Путіна за катування Навального та за його злочини проти людства в Криму та на Донбасі. Він виступає проти зброї та членства України в НАТО. Він підтримує російський військовий проект NordStream2.
Что было бы, если бы на Донбассе между Украиной с одной стороеы и российско-фашистскими оккупантами и их подстилкамис другой месяцами длилась бы активная перестрелка? В этом случае любые обострения проходили бы как обычные и прмвычные новости "из горячих точек". То-есть мимо ушей. И на этом фоне ***** могло бы ОДНОСТОРОННЕ и ОТКРЫТО ввести ещё большие силы своих оккупантов под видом "миротворцев". Точно так же, как было в Грузии. А потом провокация - и начало открытой войны против Украины для "принуждения к миру".
Но не получилось.
Если Зеленскому удастся выманить ***** на переговоры, уже сам факт будет успехом. Почему?
1)***** проявит агрессивность. Мир это "оценит".
2)***** проявит притворную "миролюбивость". И конечно же, он не сдержит слов. Как никогда их не сдерживал. Но и в этом случае каждое его слово будет использовано против него для новых санкций. ***** это объяснят.
Вот почему очень трудно поверить, что ***** пойдет на хоть какие-нибудь переговоры.
Прошу підтримати петицію з метою зобов'язати обнародувати зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
Так используйте!
Нам главное - результат.
Усе , як не дивно , правильно :
- участь США та Великобританії - не завадить
- Зе має обов"язково виконувати те , що наморозили роками без нього і без Кравчука - ще під приводом Кучми ???