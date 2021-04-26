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Новини
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"Черговий тривожний сигнал": Кремль відреагував на слова Зеленського про внесення змін до Мінських угод

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про зміну Мінських угод. Він назвав цю ідею тривожним сигналом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ТАСС.

"Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши власне йому кінець, просто неможливо", - заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за зміну формату "мінських угод" або використання будь-якого іншого формату для врегулювання конфлікту в Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

"У нас є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість цього процесу має значення", - повідомив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"

За словами українського лідера, він бере участь у процесі, який був складений до нього, і "мінський формат" повинен стати більш гнучким, і "служити цілям цієї, а не минулого". Також, як заявив президент України, необхідно розширити "нормандський формат", щоб в ньому брали участь США, а також Велика Британія і Канада. "Зараз я беру участь в процесі, який був складений до мене", - сказав український лідер.

Нагадаємо також, що 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу". Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з президентом України двосторонні відносини в Москві, підкресливши, що для обговорення ситуації на Донбасі українському президенту варто спочатку зустрітися з так званим керівництвом "Л/ДНР".

Автор: 

Зеленський (23659) Пєсков (1606) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+15
консерви ру бомбують

Обличчя німецької корупції.
"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения - Цензор.НЕТ 7872 Міністр закордонних справ Хайко Маас відкидає санкції проти режиму Путіна за катування Навального та за його злочини проти людства в Криму та на Донбасі. Він виступає проти зброї та членства України в НАТО. Він підтримує російський військовий проект NordStream2.
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26.04.2021 14:06
+14
Для раши есть один формат - ИДИТЕ В ЖОПУ .
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26.04.2021 14:02
+4
За поребриком засуетились, значит удар был в цель.
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26.04.2021 14:07
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Для раши есть один формат - ИДИТЕ В ЖОПУ .
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26.04.2021 14:02 Відповісти
консерви ру бомбують

Обличчя німецької корупції.
"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения - Цензор.НЕТ 7872 Міністр закордонних справ Хайко Маас відкидає санкції проти режиму Путіна за катування Навального та за його злочини проти людства в Криму та на Донбасі. Він виступає проти зброї та членства України в НАТО. Він підтримує російський військовий проект NordStream2.
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26.04.2021 14:06 Відповісти
За поребриком засуетились, значит удар был в цель.
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26.04.2021 14:07 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/58307, ця запоребрикова суєта триває вже майже сім років (з часу заснування переговорної групи); але півтора-два роки тому вона продовжилась на невигідних для України наративах, пов'язаних з можливістю капітуляції України на умовах *****.
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26.04.2021 14:15 Відповісти
Лучшая стратегия - тянуть время, пока ***** сдохнет. 5-10 лет максимум
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26.04.2021 14:07 Відповісти
Чтобы ввп сдох поскорее - это правильно. Только кто придет на его место? В советское время в философии была такая тема - роль личности истории. Очень противоречивая тема.
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26.04.2021 14:08 Відповісти
Рамзан Кадиров.
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26.04.2021 15:06 Відповісти
И мы сразу же перестанем стрелять
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26.04.2021 15:21 Відповісти
Згадую як Зеленський у нього вибачення просив...
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26.04.2021 15:43 Відповісти
сдыхать 6 ****** будут очень долго, посмотри фото за 20 лет.
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26.04.2021 14:20 Відповісти
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не займається питаннями контролю дотримання санкцій відносно російського ТОВ "СТС Медіа", що володіє телеканалом "СТС", а тому не проводить розслідування продажу в обхід санкцій прав на серіал "Папік" виробництва компанії "Студія "Квартал 95".
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26.04.2021 14:07 Відповісти
допоки на кожен подібний касапський висер від офіційної України не буде йти спростування штибу "це ж саме ви, касапи, вторглися війною на нашу територію, і в Криму, і в Донбасі, саме тому нам з вами і належить вести переговори, коли саме ви заберетися з нашої землі" - доти ці піськограї будуть давати подібні концерти.
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26.04.2021 14:11 Відповісти
туалетный ёршик Письков, в очередной раз пукнул в лужу
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26.04.2021 14:12 Відповісти
Объявить ОРДЛО оккупированной территорией как Крым и разорвать дипотношеня с кацапстаном низя, бо торговть хоцца ,сильно деньги нужны
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26.04.2021 14:14 Відповісти
Там «черная дыра» для отмыва бабла...
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26.04.2021 14:16 Відповісти
и еще торговля с кацапстаном общий бизнес, общие проэкты так сказаьть. войной поєтому называть сильно не хоца. АТО ССО только не войной. хотя военный сбор собирают... по приколу
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26.04.2021 15:21 Відповісти
А громыхание оружием под самой границей Украины не было тревожным сигналом? Трастя вашій матері, козли кремлівські!
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26.04.2021 14:28 Відповісти
Пока Зеленский и его команда действуют чрезвычайно удачно. Решимость установить режим прекращения огня и придерживаться его поставило на сторону Украины всё демократическое сообщество, в том числе и инертную его часть. Как только началась концентрация войск у украинских границ - в поддержку выступили все. Именно это отпугнуло *****. Пока отпугнуло.
Что было бы, если бы на Донбассе между Украиной с одной стороеы и российско-фашистскими оккупантами и их подстилкамис другой месяцами длилась бы активная перестрелка? В этом случае любые обострения проходили бы как обычные и прмвычные новости "из горячих точек". То-есть мимо ушей. И на этом фоне ***** могло бы ОДНОСТОРОННЕ и ОТКРЫТО ввести ещё большие силы своих оккупантов под видом "миротворцев". Точно так же, как было в Грузии. А потом провокация - и начало открытой войны против Украины для "принуждения к миру".
Но не получилось.
Если Зеленскому удастся выманить ***** на переговоры, уже сам факт будет успехом. Почему?
1)***** проявит агрессивность. Мир это "оценит".
2)***** проявит притворную "миролюбивость". И конечно же, он не сдержит слов. Как никогда их не сдерживал. Но и в этом случае каждое его слово будет использовано против него для новых санкций. ***** это объяснят.
Вот почему очень трудно поверить, что ***** пойдет на хоть какие-нибудь переговоры.
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26.04.2021 14:41 Відповісти
Чомусь всі українські ЗМІ та провідні блогери обійшли тему т.з."кластерів", про які йшла мова на зустрічі Зеленського і Макрона. Що в них? Яке майбутнє нам готують???
Прошу підтримати петицію з метою зобов'язати обнародувати зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
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26.04.2021 14:53 Відповісти
бо усе те блювотиння, яке працює на каналах олігархів може висловлювати думку виключно господаря. А самі олігархи хочуть кацапських грошей яких їм я так думаю обіцяли.
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26.04.2021 15:29 Відповісти
мы можем использовать какой-то другой формат ...

Так используйте!
Нам главное - результат.
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26.04.2021 15:34 Відповісти
Также, как заявил президент Украины, необходимо расширить "нормандский формат", чтобы в нем участвовали США, а также Великобритания и Канада. "Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня", - сказал украинский лидер.Источник: https://censor.net/ru/n3262004

Усе , як не дивно , правильно :
- участь США та Великобританії - не завадить
- Зе має обов"язково виконувати те , що наморозили роками без нього і без Кравчука - ще під приводом Кучми ???
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26.04.2021 18:21 Відповісти
 
 