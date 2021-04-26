"Черговий тривожний сигнал": Кремль відреагував на слова Зеленського про внесення змін до Мінських угод

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про зміну Мінських угод. Він назвав цю ідею тривожним сигналом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ТАСС.

"Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши власне йому кінець, просто неможливо", - заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за зміну формату "мінських угод" або використання будь-якого іншого формату для врегулювання конфлікту в Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

"У нас є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість цього процесу має значення", - повідомив Зеленський.

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За словами українського лідера, він бере участь у процесі, який був складений до нього, і "мінський формат" повинен стати більш гнучким, і "служити цілям цієї, а не минулого". Також, як заявив президент України, необхідно розширити "нормандський формат", щоб в ньому брали участь США, а також Велика Британія і Канада. "Зараз я беру участь в процесі, який був складений до мене", - сказав український лідер.

Нагадаємо також, що 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу". Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з президентом України двосторонні відносини в Москві, підкресливши, що для обговорення ситуації на Донбасі українському президенту варто спочатку зустрітися з так званим керівництвом "Л/ДНР".