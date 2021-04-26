На Сумщині капітально ремонтують аварійний міст. Роботи завершать до кінця року, - ОДА

Капітальний ремонт моста між селами Дяківка - Сапушине - Кальченки - Горобівка відбувається на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"Цього тижня на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 190204 /Р-44/– Дяківка – Сапушине – Кальченки – Горобівка – /Р-44/ проводиться монтаж балок прогонової будови. Відповідно до умов договору, завершення ремонтних робіт буде здійснено до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що капітальний ремонт та встановлення нового мостового переходу на автомобільній дорозі місцевого значення здійснюється в межах президентської програми "Велике будівництво".

За словами голови Сумської ОДА Василя Хоми, в 2021 році в області увагу приділяють не лише державним дорогам, а й місцевим.

"Дуже важливо зосередитися на ремонті тих доріг, де рухаються шкільні автобуси, автомобілі екстреної допомоги. Мені доповіли, що цей відрізок дороги дуже довго знаходився в аварійному стані та потребував капітального ремонту. Дітей із села Дяківка автобусом возять до НВК у село Клепали. У Кальченках своя школа, до якої підвозять школярів із навколишніх сіл. Діти не повинні добиратися до школи поганими дорогами", - зазначив Василь Хома.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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