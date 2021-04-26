Розслаблятися рано. У 60-70% пацієнтів, які звертаються по допомогу у Львові, вкрай важкий або критичний перебіг хвороби, - лікарка Матолінець
Медики вважають, що послаблення карантину у Львові є передчасним, оскільки лікарні міста переповнені важкими хворими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.
Лікарка зазначила, що попри тенденцію до зниження кількості нових хворих, спостерігається зростання кількості пацієнтів у більш складному стані: "Розслаблятися нам рано".
За словами лікарки, 60-70% пацієнтів, які звертаються по допомогу, мають вкрай важкий або критичний перебіг хвороби.
"Я звертаюсь до всіх жителів та гостей міста напередодні Великодніх свят – давайте ми всі свідомо подумаємо і зробимо так, щоб максимально обмежити можливість великих скупчень людей, треба дотримуватись карантинних заходів, заходів особистої безпеки.
Треба зробити так, щоб після Великодніх свят ми не потрапили в умови жорсткого локдауну, коли ми будемо боротись за кожне вільне додаткове місце. Будь ласка, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних", – розповіла Матолінець.
Мер міста Андрій Садовий також закликав львів’ян бути свідомими та зазначив, що на Великдень у Львові не планується жодних масових заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe/status/1386610603909951490 2 ч
Ні Пфайзера, ні Модерни, ні АстраЗенеки в Україні в рамках урядових закупівель НЕ БУДЕ.
І я вже писав, чому.
https://mobile.twitter.com/poroshenko Петро Порошенко https://mobile.twitter.com/poroshenko @poroshenko https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1386609176999309313 2 ч
Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише тих відвідувачів, хто вакцинований препаратами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві.
Українська влада де-факто призупинила безвіз.
Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації і не знайшли там види вакцин, які були презентовані паном Зеленським із такою помпою.
Як показує практика важкохворі це люди з нелікованими недугами , котрих медики заганяють в могилу своїми "протоколами"! Особливо помпуючи під тиском кисень в поранені легені!
Це тільки ігри хворих мозґів. Думати їх ніхто не намагався вчити, сім бід одна відповідь -антибіотики....