Розслаблятися рано. У 60-70% пацієнтів, які звертаються по допомогу у Львові, вкрай важкий або критичний перебіг хвороби, - лікарка Матолінець

Медики вважають, що послаблення карантину у Львові є передчасним, оскільки лікарні міста переповнені важкими хворими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Лікарка зазначила, що попри тенденцію до зниження кількості нових хворих, спостерігається зростання кількості пацієнтів у більш складному стані: "Розслаблятися нам рано".

За словами лікарки, 60-70% пацієнтів, які звертаються по допомогу, мають вкрай важкий або критичний перебіг хвороби.

"Я звертаюсь до всіх жителів та гостей міста напередодні Великодніх свят – давайте ми всі свідомо подумаємо і зробимо так, щоб максимально обмежити можливість великих скупчень людей, треба дотримуватись карантинних заходів, заходів особистої безпеки.

Треба зробити так, щоб після Великодніх свят ми не потрапили в умови жорсткого локдауну, коли ми будемо боротись за кожне вільне додаткове місце. Будь ласка, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних", – розповіла Матолінець.

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Мер міста Андрій Садовий також закликав львів’ян бути свідомими та зазначив, що на Великдень у Львові не планується жодних масових заходів.