"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко

"Європейська Солідарність" не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата, якого пов'язують з народним депутатом Деркачем. Як відомо, уряд США офіційно визнав Деркача агентом Кремля і запровадив проти нього санкції за втручання у вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача запроваджувати санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики", – зазначив п’ятий президент.

У "ЄС" вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих "плівок Байдена-Порошенка". Крім того, у "Європейській Солідарності" зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.

Як повідомлялося, на засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.

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