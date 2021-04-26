УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини
2 589 52

"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко

"Європейська Солідарність" не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата, якого пов'язують з народним депутатом Деркачем. Як відомо, уряд США офіційно визнав Деркача агентом Кремля і запровадив проти нього санкції за втручання у вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача запроваджувати санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики", – зазначив п’ятий президент.

У "ЄС" вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих "плівок Байдена-Порошенка". Крім того, у "Європейській Солідарності" зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.

Як повідомлялося, на засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики

Автор: 

Деркач Андрій (151) призначення (2272) Порошенко (15159) Міненерго (1398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
хорошого кандидата зєпридурки тягнуть...
показати весь коментар
26.04.2021 14:49
+17
у тої швалі, інших не буває
показати весь коментар
26.04.2021 14:50
+16
ЗЕбіли все тягають фейкові записи АГЕНТА ФСБ Деркача, якого Штати так уже ОФІЦІЙНО назвали. ЗЕбіли - таки ЗЕбіли, ще й кремлівські шавки...
показати весь коментар
26.04.2021 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хорошого кандидата зєпридурки тягнуть...
показати весь коментар
26.04.2021 14:49 Відповісти
у тої швалі, інших не буває
показати весь коментар
26.04.2021 14:50 Відповісти
А где им взять других?

Нормальный, порядочный, грамотный, патриотичный профессионал пойдет в команду ЗЕ?
показати весь коментар
26.04.2021 14:53 Відповісти
Хочу відзначити, що для зебілів краще будь-який російський агент ,ніж Порошенко. Ми ж дуже гарно пам"ятаємо як 2 роки тому і російська пропаганда і вся коломойсько-медведчуківська в одне гузно трубили - Тільки не Порошенко. Пройшло 2 роки і нічого не змінилось.
показати весь коментар
26.04.2021 14:57 Відповісти
А 🤡🤢😈🐲👹 «арлекино»зеленский спецоперация ФСБ - все логично
показати весь коментар
26.04.2021 15:09 Відповісти
ЗЕбіли все тягають фейкові записи АГЕНТА ФСБ Деркача, якого Штати так уже ОФІЦІЙНО назвали. ЗЕбіли - таки ЗЕбіли, ще й кремлівські шавки...
показати весь коментар
26.04.2021 14:54 Відповісти
Это вдвойне смешно, учитывая, что именно про человека агента ФСБ Деркача и ведется речь.

У зебилов проблема с построением причинно-следственных связей типа
помогал Деркачу распространять фейки про Порошенко и Байдена - получил санкции от США.
показати весь коментар
26.04.2021 14:57 Відповісти
Ты знаешь другую причину почему США именно после публикации "пленок" Дубинским ввели санкции против Деркача и Дубинского, а не уголовное дело против Байдена?

Поделись, зебилушка.
показати весь коментар
26.04.2021 15:16 Відповісти
"ніяк не доводить фейковість записів"
А що доводить їх справжність?
В фотошопи вже не вірите, а в синтезатори голосів, як?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
показати весь коментар
26.04.2021 15:28 Відповісти
ЗЕ сам с этим 2 года прекрасно справляется с дисредитацией себя и Украины.

Распространял фейк про президента США, между прочим, депутат СН Дубинский. И за это получил санкции США (а не порохоботов).

Уголовное дело против президента США завел личный ручной генпрокурор ЗЕ.

Как еще можно после этого дискредитировать ЗЕ?
показати весь коментар
26.04.2021 15:43 Відповісти
зебил, ты просто тупой и поэтому не способен понять что именно изза проросийских фейков и деятельности - деркача назвали расейским агентом..
а ты, последняя лошара - повторяешь за шарием и кацапами - кремлевскую пропаганду.
показати весь коментар
26.04.2021 16:19 Відповісти
Пленки проверили соответсвующие органы и дали заключения ?
Или ты на столько дебил безмозглый, что веришь во все что говорят ?
Это я не хамил, просто сомневаюсь в умственных твоих возможностях оценивать ситуацию
показати весь коментар
26.04.2021 14:56 Відповісти
а оно, если видит на заборе надпись из трёх букв, сискренне верит, что за забором - йух, а не дрова. ЗЕбилы, сэр...
показати весь коментар
26.04.2021 14:57 Відповісти
Причем про заборы - это буквально.
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
показати весь коментар
26.04.2021 15:00 Відповісти
И вот тебе прямо тут яркий пример:
"ЕС" против назначения Галущенко на пост министра энергетики, ведь он связан с "агентом РФ" Деркачом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4825https://censor.net/ru/user/486373

https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882

https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882
Гдее взято - с забора.
показати весь коментар
26.04.2021 15:06 Відповісти
а деркач на Енергоатомі дооовго сидить...

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist

Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
показати весь коментар
26.04.2021 14:54 Відповісти
Моцні бубосанкції по агентах РФ...
показати весь коментар
26.04.2021 14:56 Відповісти
Без Рошенки ну никак....
показати весь коментар
26.04.2021 14:57 Відповісти
А шо делать, если вы предпочли жрать говно.

Хоть кто-то должен вас изредка из него вытаскивать.
показати весь коментар
26.04.2021 14:59 Відповісти
Это ты проголосовал за тупого ватного клоуна ЗЕ в 2019.

А вытаскивать вас, ублюдков тупорылых, опять нам.
показати весь коментар
26.04.2021 15:02 Відповісти
Что случилось в 2014 мы знаем - уехал весь бюджет Украины и началась война.

ЗЕконча, а шо это такое случилось в 2019?

"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6534
показати весь коментар
26.04.2021 15:49 Відповісти
Ну то "накаті" глоду, протри баньки та подивись уважно на свій же малюночок! Чи ти вправно тільки "спам" копитом товкти можеш?
показати весь коментар
26.04.2021 15:58 Відповісти
Ну так посмотри, зеконча, уровень ВВП на душу населения в 2018 и в 2020.

Шо такое случилось между 2018 и 2020?
показати весь коментар
26.04.2021 16:02 Відповісти
для особо тупых зебилов:
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
показати весь коментар
26.04.2021 16:21 Відповісти
Прибарахлився на Енергоатомі - купив у брата дерьмака нову посаду. Прибарахлиться ще там. Нагадує гру "Монополія"
показати весь коментар
26.04.2021 14:58 Відповісти
ЗеЛю и его банду будем выносить в тюрягу.сразу после пандемии
показати весь коментар
26.04.2021 15:01 Відповісти
Причем про заборы - это буквально.
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
показати весь коментар
26.04.2021 15:05 Відповісти
Ти ще спитай, навіщо вони пана Тупицького захищають!))))
показати весь коментар
26.04.2021 15:46 Відповісти
Украиной правит кодлан Коломойского из воров и предателей.С нардепом Деркачем за его "пленки" рассчитались "Энергоатомом", - Арьев / Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ.
показати весь коментар
26.04.2021 15:02 Відповісти
"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2663
показати весь коментар
26.04.2021 15:31 Відповісти
Ну погодите.

У Дубинского, который тоже под санкциями США за те же пленки, даже мандат депутата не забрали.
показати весь коментар
26.04.2021 15:39 Відповісти
Що свідчить про присутність на найвищих шаблях влади агентури кремля.
показати весь коментар
26.04.2021 15:54 Відповісти
Є заперечення по суті ?
Чи в радянському дитинстві загубились ?
показати весь коментар
26.04.2021 15:55 Відповісти
"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6670
показати весь коментар
26.04.2021 15:52 Відповісти
ЗЕ, СН и ОПЗЖ - исполнители вмешательства в выборы США

Официальный спонсор сборной ЗЕ, СН и ОПЗЖ - ФСБ РФ.
показати весь коментар
26.04.2021 15:53 Відповісти
А чому в лапаках написали агент рф? Що, це неправда?
показати весь коментар
26.04.2021 18:00 Відповісти
 
 