"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко
"Європейська Солідарність" не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата, якого пов'язують з народним депутатом Деркачем. Як відомо, уряд США офіційно визнав Деркача агентом Кремля і запровадив проти нього санкції за втручання у вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача запроваджувати санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики", – зазначив п’ятий президент.
У "ЄС" вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих "плівок Байдена-Порошенка". Крім того, у "Європейській Солідарності" зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.
Як повідомлялося, на засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.
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Нормальный, порядочный, грамотный, патриотичный профессионал пойдет в команду ЗЕ?
У зебилов проблема с построением причинно-следственных связей типа
помогал Деркачу распространять фейки про Порошенко и Байдена - получил санкции от США.
Поделись, зебилушка.
А що доводить їх справжність?
В фотошопи вже не вірите, а в синтезатори голосів, як?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Распространял фейк про президента США, между прочим, депутат СН Дубинский. И за это получил санкции США (а не порохоботов).
Уголовное дело против президента США завел личный ручной генпрокурор ЗЕ.
Как еще можно после этого дискредитировать ЗЕ?
а ты, последняя лошара - повторяешь за шарием и кацапами - кремлевскую пропаганду.
Или ты на столько дебил безмозглый, что веришь во все что говорят ?
Это я не хамил, просто сомневаюсь в умственных твоих возможностях оценивать ситуацию
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
https://censor.net/ru/user/486373
https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882
https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882
Гдее взято - с забора.
https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist
Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
Хоть кто-то должен вас изредка из него вытаскивать.
А вытаскивать вас, ублюдков тупорылых, опять нам.
ЗЕконча, а шо это такое случилось в 2019?
Шо такое случилось между 2018 и 2020?
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
У Дубинского, который тоже под санкциями США за те же пленки, даже мандат депутата не забрали.
Чи в радянському дитинстві загубились ?
Официальный спонсор сборной ЗЕ, СН и ОПЗЖ - ФСБ РФ.