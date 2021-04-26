Найпотужніша за історію флоту Великої Британії авіаносна ударна група у травні вирушить у піврічне плавання, вона відвідає понад 40 країн
Найпотужніша за історію флоту Великої Британії авіаносна ударна група вирушить у плавання наступного місяця, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
Плавання триватиме шість місяців, авіаносна група відвідає понад 40 країн, зокрема Індію, Японію, Південну Корею та Сінгапур.
Авіаносну групу очолить новий авіаносець ВМС Великої Британії "Куїн Елізабет". Флагман супроводжуватимуть есмінці "Дефендер" і "Даймонд", протичовнові фрегати "Кент" і "Річмонд", а також кораблі забезпечення "Форт Вікторія" і "Тайдспрінг".
Флот супроводжуватиме підводний човен класу "Астьют" з крилатими ракетами "Томагавк" на борту.
Авіагрупу "Куїн Елізабет" складуть вісім винищувачів F-35B Lightning, чотири морські ударні вертольоти Wildcat, сім протичовнових вертольотів Merlin Mk2 і три вертольоти коммандос Merlin Mk4.
Також на авіаносці розміститься рота командос морської піхоти.
З британською авіаносною групою будуть взаємодіяти есмінець США класу "Арлі Берк" "Салліванс" і 10 літаків F-35B корпусу морської піхоти США, а також фрегат ВМС Нідерландів "Еверстен".
Під час плавання в Середземному морі британську авіаносну групу буде супроводжувати флагман флоту Франції авіаносець "Шарль де Голль".
У ході навчань британська авіаносна група взаємодіятиме з повітряними і морськими силами Австралії, Канади, Данії, Греції, Ізраїлю, Індії, Японії, Нової Зеландії, Омана, Південної Кореї, Туреччини та ОАЕ.
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Приїхали би до нас поближче.
Свого такого майже нічого не маємо, то хоч на чиєсь подивимося (окрім кацапського).
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не в плавание, а в поход.
ну все! чуваки сами напросились! готовьтесь, пижоны англосаксонские! авианосец кузнецов покажет вам кузькину мать на просторах мирового акеана....
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