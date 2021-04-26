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Найпотужніша за історію флоту Великої Британії авіаносна ударна група у травні вирушить у піврічне плавання, вона відвідає понад 40 країн

Найпотужніша за історію флоту Великої Британії авіаносна ударна група у травні вирушить у піврічне плавання, вона відвідає понад 40 країн

Найпотужніша за історію флоту Великої Британії авіаносна ударна група вирушить у плавання наступного місяця, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Плавання триватиме шість місяців, авіаносна група відвідає понад 40 країн, зокрема Індію, Японію, Південну Корею та Сінгапур.

Авіаносну групу очолить новий авіаносець ВМС Великої Британії "Куїн Елізабет". Флагман супроводжуватимуть есмінці "Дефендер" і "Даймонд", протичовнові фрегати "Кент" і "Річмонд", а також кораблі забезпечення "Форт Вікторія" і "Тайдспрінг".

Флот супроводжуватиме підводний човен класу "Астьют" з крилатими ракетами "Томагавк" на борту.

Авіагрупу "Куїн Елізабет" складуть вісім винищувачів F-35B Lightning, чотири морські ударні вертольоти Wildcat, сім протичовнових вертольотів Merlin Mk2 і три вертольоти коммандос Merlin Mk4.

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Також на авіаносці розміститься рота командос морської піхоти.

З британською авіаносною групою будуть взаємодіяти есмінець США класу "Арлі Берк" "Салліванс" і 10 літаків F-35B корпусу морської піхоти США, а також фрегат ВМС Нідерландів "Еверстен".

Під час плавання в Середземному морі британську авіаносну групу буде супроводжувати флагман флоту Франції авіаносець "Шарль де Голль".

У ході навчань британська авіаносна група взаємодіятиме з повітряними і морськими силами Австралії, Канади, Данії, Греції, Ізраїлю, Індії, Японії, Нової Зеландії, Омана, Південної Кореї, Туреччини та ОАЕ.

Автор: 

Велика Британія (5539) Воллес (217)


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Топ коментарі
+12
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран - Цензор.НЕТ 8883
ну все! чуваки сами напросились! готовьтесь, пижоны англосаксонские! авианосец кузнецов покажет вам кузькину мать на просторах мирового акеана....
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26.04.2021 15:14
+9
Нащо ото випалювати пальне на тих зигзагах?
Приїхали би до нас поближче.
Свого такого майже нічого не маємо, то хоч на чиєсь подивимося (окрім кацапського).
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26.04.2021 15:00
+6
Велика Британія повертається на карту світу після брексіту. А тим часом у ЄС головна повістка - захист прав геїв і нордстрім-2.
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26.04.2021 15:06
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Нащо ото випалювати пальне на тих зигзагах?
Приїхали би до нас поближче.
Свого такого майже нічого не маємо, то хоч на чиєсь подивимося (окрім кацапського).
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26.04.2021 15:00 Відповісти
совки сказали бы - Да это посто цели для "курска", правда утонул, но мы можем громко пернуть и все испугаются, а также нам мона уже собирать валежник, как тебе такое, аваше высочество, а?(и ватник гордо сидит в сортире гордясь вяличием)
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26.04.2021 15:03 Відповісти
в Великобритании проходит военная реформа , увеличено финансирование за четыре года дополнительно 33 миллиарда долларов или 24 миллиона фунтов , личный состав сократят аж на 10 т - но при этом новая британская армия готовится к военным операциям по всему миру и не только в трех привычных для армии средах - на море, суше, воздухе - но и в космосе и киберпространстве .Как то так
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26.04.2021 15:05 Відповісти
24 миллиарда фунтов - индеец ))
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26.04.2021 15:07 Відповісти
Велика Британія повертається на карту світу після брексіту. А тим часом у ЄС головна повістка - захист прав геїв і нордстрім-2.
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26.04.2021 15:06 Відповісти
да ладно)) - это неправда
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26.04.2021 15:08 Відповісти
авианосная ударная группа отправится в плавание

-------------------
не в плавание, а в поход.
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26.04.2021 15:07 Відповісти
Що характерно - британський авіаносець не димить.
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26.04.2021 15:09 Відповісти
і власні літаки не топить)
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26.04.2021 15:10 Відповісти
Нафига) Фантомные боли по былому величию? Имперский косплей?
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26.04.2021 15:10 Відповісти
лептеноге, брись у Кацапію
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26.04.2021 15:11 Відповісти
Борис походу нанюхался панталон своей королевы.
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26.04.2021 15:22 Відповісти
когда к нам ???
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26.04.2021 15:11 Відповісти
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран - Цензор.НЕТ 8883
ну все! чуваки сами напросились! готовьтесь, пижоны англосаксонские! авианосец кузнецов покажет вам кузькину мать на просторах мирового акеана....
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26.04.2021 15:14 Відповісти
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26.04.2021 21:01 Відповісти
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран - Цензор.НЕТ 3750

- У тебя есть в жизни мечта?
- Конечно!
- Какая?
- Я мечтаю посмотреть по телевизору балет «Лебединое озеро»!
- Господи! Ну что это за мечта? Включай канал «Культура» да смотри…
- Ты не понимаешь: я хочу посмотреть его сразу ПО ВСЕМ телеканалам!
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26.04.2021 15:20 Відповісти
Як справедливо писав хтось із хлопців "здаю для моряків НАТО безкоштовно земельну ділянку б/я розміру в КРИМУ або в б/я іншому регіоні України"
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26.04.2021 17:34 Відповісти
Приглашаю посетить Одессу, Миколаєв, Херсон а також Маріуполь мєстниє пп
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26.04.2021 18:21 Відповісти
местная лужа под названием черное море для такой АУГ маловата будет)
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26.04.2021 21:03 Відповісти
 
 