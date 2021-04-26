Єрмак про справу Татарова: "Усі крапки над "i" в цій історії ще не розставлено"
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що його заступник - Олег Татаров не контролює діяльність правоохоронних органів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава ОП заявив в інтерв'ю "LIGA.net".
"Важливо розуміти, що саме – повноваження будь-якого із заступників глави Офісу Президента. Це ж допоміжний орган. Вся його робота зводиться до забезпечення діяльності президента. Це коректне інформування глави держави, підготовка проектів рішень, аналітичних матеріалів, комунікація, перевірка того, як виконуються рішення президента. Тобто, це точно не контроль будь-яких правоохоронних органів", - зазначив Єрмак.
За його словами, щоб і з такими повноваженнями не виникало конфлікту інтересів, як тільки з'явилася історія з розслідуванням, частина завдань Татарова була передана іншому заступнику.
"Важливо також, що ця історія точно не стосувалася періоду роботи Татарова на Банковій. Наскільки мені відомо, всі крапки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть дані всі відповіді процесуально, можна буде ухвалювати подальші рішення", - додав Єрмак.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Назначенца Януковича Татарова взяли в ОП ЗЕ и Ермак.
Коррупционера Татарова отмазали от тюрьмы ЗЕ и Ермак.
Какие блин еще точки над "і"?
Где в родном языке Ермака и ЗЕ такая буква вобще?
Тобі, падло, важливо зрозуміти одне - ща є твої повноваження! Ти - завхоз! І те, що твоя рука в дупі найвеличнішого, поряд з бєніною, не врятує тебе від наслідків. Ну й тим паче, не дає тобі права коментувати зовнішню та внутрішню політику держави. Це - обов'язки недолугого хриплосика чи мендельши. Ти в державних справах лише завхоз-секретут, не більше! Тож стули пельку та йди купувати олівці та ручки, чистити туалети, купляти туалетний папір та папір для принтерів, слідкуй за прибиральницями.
А решту лиши найвеличнішому хриплосику, якщо він вже вийшов з чергового каматозу...
Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину, убивать украинцев и руководить "новроссией" !