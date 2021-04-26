Єрмак про справу Татарова: "Усі крапки над "i" в цій історії ще не розставлено"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що його заступник - Олег Татаров не контролює діяльність правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава ОП заявив в інтерв'ю "LIGA.net".

"Важливо розуміти, що саме – повноваження будь-якого із заступників глави Офісу Президента. Це ж допоміжний орган. Вся його робота зводиться до забезпечення діяльності президента. Це коректне інформування глави держави, підготовка проектів рішень, аналітичних матеріалів, комунікація, перевірка того, як виконуються рішення президента. Тобто, це точно не контроль будь-яких правоохоронних органів", - зазначив Єрмак.

За його словами, щоб і з такими повноваженнями не виникало конфлікту інтересів, як тільки з'явилася історія з розслідуванням, частина завдань Татарова була передана іншому заступнику.

"Важливо також, що ця історія точно не стосувалася періоду роботи Татарова на Банковій. Наскільки мені відомо, всі крапки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть дані всі відповіді процесуально, можна буде ухвалювати подальші рішення", - додав Єрмак.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.