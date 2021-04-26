Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля"
Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков в Україні звернутися до населення напередодні великодніх свят із закликом дотримуватися заходів безпеки, щоб запобігти поширенню COVID-19.
"Ми бачили кадри, де багато людей в чергах біля церков стоять. Через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля. Ось де проблема. І я б, наприклад, на місці, якщо так можна сказати, глав церков звернувся ще раз до всіх людей і сказав би, щоб люди пам'ятали, що віра дуже важлива, але віра важлива, передовсім, для живих", - сказав Зеленський журналістам у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Топ коментарі
+4 Александр Лихошва
показати весь коментар26.04.2021 15:19
+4 Михаил Дужик
показати весь коментар26.04.2021 15:22
+3 Aleks_15
показати весь коментар26.04.2021 15:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"14 квітня з усіх боків було значущим днем для Індії. Індуїсти та сікхи збиралися разом і відзначали Новий рік. Водночас мусульмани святкували великими групами перший день Рамадану. У місті Гарідвар від 1 до 3 млн людей штовхалися та юрбилися, щоб ритуально зануритись у Ганг. І цього дня вперше понад 200 тис. осіб отримали офіційний позитивний тест на Covid-19.
Відтоді зростання посилилося й нині сягає 315 тис. осіб на день - найбільша цифра в будь-якій країні в будь-який час від початку пандемії.
Смертність починає зашкалювати теж, до того ж офіційні цифри, найпевніше, занижують реальні. У крематоріях бракує місць, тож за їхніми межами на тротуарах складають тимчасові вогнища для традиційного спалення тіл.
Жахлива друга хвиля стала катастрофою для всього світу. Дозволивши циркулювати вірусу без обмежень, ми надаємо можливості для появи нових небезпечних штамів. В Індії вже зафіксовано «подвійно мутований вірус», згодом його знайдено в кількох інших країнах, зокрема США та Британії. Й продовжують з'являтися нові варіанти. - https://texty.org.ua/fragments/103461/veletenska-druha-hvylya-kovidu-v-indiyi-katastrofa-dlya-vsoho-svitu/?src=main
https://twitter.com/poroshenko
Петро Порошенко
@poroshenko
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
Країна має знати своїх луччіх.