Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля"

Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков в Україні звернутися до населення напередодні великодніх свят із закликом дотримуватися заходів безпеки, щоб запобігти поширенню COVID-19.

"Ми бачили кадри, де багато людей в чергах біля церков стоять. Через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля. Ось де проблема. І я б, наприклад, на місці, якщо так можна сказати, глав церков звернувся ще раз до всіх людей і сказав би, щоб люди пам'ятали, що віра дуже важлива, але віра важлива, передовсім, для живих", - сказав Зеленський журналістам у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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