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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля"

Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19:

Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков в Україні звернутися до населення напередодні великодніх свят із закликом дотримуватися заходів безпеки, щоб запобігти поширенню COVID-19.

"Ми бачили кадри, де багато людей в чергах біля церков стоять. Через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля. Ось де проблема. І я б, наприклад, на місці, якщо так можна сказати, глав церков звернувся ще раз до всіх людей і сказав би, щоб люди пам'ятали, що віра дуже важлива, але віра важлива, передовсім, для живих", - сказав Зеленський журналістам у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Автор: 

Зеленський (23659) карантин (18172) Великдень (336) церква (698) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
А сам в горы на лыжи ?
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26.04.2021 15:19
+4
А почему только одна волна еще. Разве Степанов уже все семейство курточками обеспечил?
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26.04.2021 15:22
+3
это ты своим тищенкам скажи
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26.04.2021 15:23
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А сам в горы на лыжи ?
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26.04.2021 15:19 Відповісти
в синагогу
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26.04.2021 15:28 Відповісти
нє, от в Індію злітає на канікули...

"14 квітня з усіх боків було значущим днем для Індії. Індуїсти та сікхи збиралися разом і відзначали Новий рік. Водночас мусульмани святкували великими групами перший день Рамадану. У місті Гарідвар від 1 до 3 млн людей штовхалися та юрбилися, щоб ритуально зануритись у Ганг. І цього дня вперше понад 200 тис. осіб отримали офіційний позитивний тест на Covid-19.
Відтоді зростання посилилося й нині сягає 315 тис. осіб на день - найбільша цифра в будь-якій країні в будь-який час від початку пандемії.
Смертність починає зашкалювати теж, до того ж офіційні цифри, найпевніше, занижують реальні. У крематоріях бракує місць, тож за їхніми межами на тротуарах складають тимчасові вогнища для традиційного спалення тіл.
Жахлива друга хвиля стала катастрофою для всього світу. Дозволивши циркулювати вірусу без обмежень, ми надаємо можливості для появи нових небезпечних штамів. В Індії вже зафіксовано «подвійно мутований вірус», згодом його знайдено в кількох інших країнах, зокрема США та Британії. Й продовжують з'являтися нові варіанти. - https://texty.org.ua/fragments/103461/veletenska-druha-hvylya-kovidu-v-indiyi-katastrofa-dlya-vsoho-svitu/?src=main
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26.04.2021 15:33 Відповісти
А почему только одна волна еще. Разве Степанов уже все семейство курточками обеспечил?
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26.04.2021 15:22 Відповісти
Після повернення Криму -переможемо і ковід. Десь так.
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26.04.2021 15:27 Відповісти
який попам зиск від обмежень? А так і принесуть самі до церкви грошей, а потім, ще від співувати тих дурнів! Подвійний прибуток!
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26.04.2021 15:23 Відповісти
это ты своим тищенкам скажи
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26.04.2021 15:23 Відповісти
https://twitter.com/poroshenko
https://twitter.com/poroshenko

Петро Порошенко

@poroshenko


На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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26.04.2021 15:24 Відповісти
як хто "інші"? мусори, ОП, РПЦ...
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26.04.2021 15:29 Відповісти
Зауважте, всі західні країни не вакцинують молодь астразенеками. Виключно пфайзером. А наша влада зробила навпаки.
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26.04.2021 16:14 Відповісти
Лучшие люди страны!
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26.04.2021 16:06 Відповісти
Прізвища в студію.
Країна має знати своїх луччіх.
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26.04.2021 16:12 Відповісти
У вас, у евреев, волны не будет ибо Пасха у вас в другой день
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26.04.2021 15:29 Відповісти
Щас ради этой чертовой Пасхи запустят детей обратно в школы, и будет у нас не волна, а цунами!
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26.04.2021 15:32 Відповісти
А їх все накриває та накриває.
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26.04.2021 15:39 Відповісти
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26.04.2021 15:47 Відповісти
""У нас може бути ще одна хвиля"" - і змиє зелену срань нижче рівня грунтових вод!
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26.04.2021 15:58 Відповісти
Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля" - Цензор.НЕТ 1580
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26.04.2021 15:59 Відповісти
Волны везде надолго. Даже комментаторы-коронопсихи заскучали
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26.04.2021 16:50 Відповісти
 
 