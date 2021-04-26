Два десантні кораблі Північного флоту РФ залишилися в Чорному морі

Два десантні кораблі Північного флоту РФ "Александр Отраковский" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після навчань біля окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба Північного флоту РФ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу", - сказано в повідомленні.

У навчаннях в окупованому Криму на минулому тижні екіпажі кораблів "Александр Отраковский" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу, повідомили в пресслужбі.

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Як повідомлялося, 13 квітня Росія направила п'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФЛ) РФ в Чорне море "на навчання".