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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Два десантні кораблі Північного флоту РФ залишилися в Чорному морі

Два десантні кораблі Північного флоту РФ залишилися в Чорному морі

Два десантні кораблі Північного флоту РФ "Александр Отраковский" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після навчань біля окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба Північного флоту РФ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу", - сказано в повідомленні.

У навчаннях в окупованому Криму на минулому тижні екіпажі кораблів "Александр Отраковский" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу, повідомили в пресслужбі.

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Як повідомлялося, 13 квітня Росія направила п'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФЛ) РФ в Чорне море "на навчання".

Автор: 

корабель (1608) Крим (14124) росія (64895) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+7
Хорошие цели для нептунов
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26.04.2021 15:39
+3
Тут вони і згниють.
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26.04.2021 15:52
+3
Приведите Вия Ашота, крабы есть хотят.
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26.04.2021 16:06
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26.04.2021 15:39 Відповісти
Трофеи тоже не плохие.
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26.04.2021 15:44 Відповісти
Тут вони і згниють.
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26.04.2021 15:52 Відповісти
Такий досвід в них вже є)))
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26.04.2021 16:51 Відповісти
Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море - Что они там делают? - Они просто заблудились!)
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26.04.2021 16:00 Відповісти
пригнали с Северного флота аж! пусть погреются - и в обратный путь! а расходы какие!
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26.04.2021 17:12 Відповісти
что, керосин уже по-карточкам в пЭдерации...-или не дойдут уже своим ходом, как жестянка "кузнецов"
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26.04.2021 16:00 Відповісти
Приведите Вия Ашота, крабы есть хотят.
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26.04.2021 16:06 Відповісти
Це відведення військ по-кацапські, ящо хто ще не знав...
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26.04.2021 16:09 Відповісти
Просто сильный встречный ветер, ждут попутного.
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26.04.2021 16:11 Відповісти
Даже на таком фото видно, что на этой Кондопыге 48 слоев краски, которая отваливалась целыми квадратными метрами. Если это корыто почистить от краски оно просто развалится.
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26.04.2021 16:21 Відповісти
Інформація не повна. Не вказано глибину, на якій вони залишились.
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26.04.2021 16:30 Відповісти
а где же ржавые лоханки Каспийской флотилии - неужели обратно отправили?
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26.04.2021 17:13 Відповісти
Зосцали
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26.04.2021 23:29 Відповісти
 
 