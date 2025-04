Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - генсек ООН

Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Лихо не знає кордонів. Але разом ми можемо працювати над їхнім запобіганням та стримуванням, підтримувати всіх, хто цього потребує, і домагатися сталого одужання", - зазначив генсек ООН.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.



Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW