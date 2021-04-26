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Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - генсек ООН

Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - генсек ООН

Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Не можна забувати про страждання сотень тисяч людей, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Лихо не знає кордонів. Але разом ми можемо працювати над їхнім запобіганням та стримуванням, підтримувати всіх, хто цього потребує, і домагатися сталого одужання", - зазначив генсек ООН.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.

Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW

— António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

8 грудня 2016 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою проголосила 26 квітня Міжнародним днем ​​пам'яті про чорнобильську катастрофу

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Автор: 

ООН (3336) Чорнобиль (393) Гутерріш Антоніу (388)


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Надо озабоченость выражать
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26.04.2021 16:05 Відповісти
Неплохо бы генсеку ООН понимать,что в Украине ещё не одна АЭС,а враг(кацапы)у ворот... А ещё генсеку ООН, следует помнить,что во время холодной войны по всей Европе делались радиоактивные закладки(читай грязные бомбы)на собственной же территории. Это правда.При входе советских оккупантов всё это планировалось привести в действие. Не просто так,а в соответствии с "розой ветров",что б максимум радиоактивного дерьма на совдепию понесло. Это одна из причин,но далеко не единственная,которая остановила советских захватчиков.
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26.04.2021 16:19 Відповісти
Но случилось так,что совдепия не стала ожидать команды к атаке на цивилизованный мир из Кремля: ударили Чернобылем по "Воронежу",т.е. по самим себе!
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26.04.2021 16:25 Відповісти
Тоді вава був ще маленький. Але папо шуро нализало в кгб на здриснути до Монголії. Нажаль, цих потвор зєльоних ще не випхали з України! Але..нє фсьо так однозначно)))
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26.04.2021 16:47 Відповісти
 
 