НКРЕКП вирішила збільшити собі фінансування з бюджету після виплати премій по 250 тис. грн кожному - нардеп Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг планує збільшити собі фінансування зі спецфонду державного бюджету на 12,5%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Післязавтра нелегітимний склад НКРЕКП планує збільшити собі фінансування ще на 12,5%. Платимо за цю комісію ми з вами - кожен без винятку споживач комунальних послуг в цій країні. Якщо цього року НКРЕКП бере 0,088% з кожного, то на 2022 рік хоче 0,099%. В абсолютних цифрах бюджет абсолютно бездарної і до того ж нелегітимної НКРЕКП перевалить за 1 млрд гривень", - зазначив парламентарій.

Рішення про збільшення витрат прийнято відразу після нарахування 6 членам НКРЕКП премій по 200-250 тис. грн за результатами I кварталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП порушило закон при виплаті собі премій в 2,5 млн грн: Кучеренко подав заяву до НАБУ про вчинення злочину

"У членів і членкинь комісії логіка проста – раз тарифи ростуть, раз "Нафтогаз" може таку річну ціну поставити, що з доставкою кожен буде платити більше 10 грн за куб. м,— то чому це їм не можна підняти собі премії. У нас же в країні 6 членів НКРЕКП займаються "високоінтелектуальною працею" і без премій по 200-250 тисяч гривень кожні три місяці у них бачте падає стимул працювати", - додав Кучеренко.

За його словами, останньою виплатою членам НКРЕКП премій зараз займаються правоохоронні органи.

"Що "високоінтелектуального" в їх роботі ніхто зрозуміти не може. Сподіваюсь хоч НАБУ з ДБР пояснить суспільству, за що кожен з нас платить Тарасюку і решті самозванців поверх зарплати ще по мільйону гривень премій на рік", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".

У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому удвічі до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

Читайте також: Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп