НКРЕКП вирішила збільшити собі фінансування з бюджету після виплати премій по 250 тис. грн кожному - нардеп Кучеренко
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг планує збільшити собі фінансування зі спецфонду державного бюджету на 12,5%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.
"Післязавтра нелегітимний склад НКРЕКП планує збільшити собі фінансування ще на 12,5%. Платимо за цю комісію ми з вами - кожен без винятку споживач комунальних послуг в цій країні. Якщо цього року НКРЕКП бере 0,088% з кожного, то на 2022 рік хоче 0,099%. В абсолютних цифрах бюджет абсолютно бездарної і до того ж нелегітимної НКРЕКП перевалить за 1 млрд гривень", - зазначив парламентарій.
Рішення про збільшення витрат прийнято відразу після нарахування 6 членам НКРЕКП премій по 200-250 тис. грн за результатами I кварталу.
"У членів і членкинь комісії логіка проста – раз тарифи ростуть, раз "Нафтогаз" може таку річну ціну поставити, що з доставкою кожен буде платити більше 10 грн за куб. м,— то чому це їм не можна підняти собі премії. У нас же в країні 6 членів НКРЕКП займаються "високоінтелектуальною працею" і без премій по 200-250 тисяч гривень кожні три місяці у них бачте падає стимул працювати", - додав Кучеренко.
За його словами, останньою виплатою членам НКРЕКП премій зараз займаються правоохоронні органи.
"Що "високоінтелектуального" в їх роботі ніхто зрозуміти не може. Сподіваюсь хоч НАБУ з ДБР пояснить суспільству, за що кожен з нас платить Тарасюку і решті самозванців поверх зарплати ще по мільйону гривень премій на рік", - підсумував Кучеренко.
Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".
У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому удвічі до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.
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думаю что крикун как бы.....
...еще пару звездочек себе )
Такое ощущение, что мы все дружно погружаемся в какой-то кошмар. Может пора эту сволочь в СИЗО перевести? Деньги явно присвоеные. Или теперь каждый чинуша может государственные (ничейные да?) деньги дерибанить как хочет?
Вдумайтесь как бы это сказать без сильного мата. КАЖДЫЙ должен подарить 6 свиноматкам 1,2% от среднего ежемесячного платежа. ДЕСЯТКИ миллионов платят фантастическую сумму 6 трутянм. И это ТОЛЬКО зарплаты !!! А еще премии, оздоровительные и т.д. и т.п.
Миллиард на 6 дармоедов. Это уже дикость, которую невозможно представить себе.
Эти "талантливые свиноматки" НИКОГДА не работали на известные мировые компании. Они там "... не нужны". Заканчивайте воровать.