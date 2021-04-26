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Новини
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НКРЕКП вирішила збільшити собі фінансування з бюджету після виплати премій по 250 тис. грн кожному - нардеп Кучеренко

НКРЕКП вирішила збільшити собі фінансування з бюджету після виплати премій по 250 тис. грн кожному - нардеп Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг планує збільшити собі фінансування зі спецфонду державного бюджету на 12,5%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Післязавтра нелегітимний склад НКРЕКП планує збільшити собі фінансування ще на 12,5%. Платимо за цю комісію ми з вами - кожен без винятку споживач комунальних послуг в цій країні. Якщо цього року НКРЕКП бере 0,088% з кожного, то на 2022 рік хоче 0,099%. В абсолютних цифрах бюджет абсолютно бездарної і до того ж нелегітимної НКРЕКП перевалить за 1 млрд гривень", - зазначив парламентарій.

Рішення про збільшення витрат прийнято відразу після нарахування 6 членам НКРЕКП премій по 200-250 тис. грн за результатами I кварталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП порушило закон при виплаті собі премій в 2,5 млн грн: Кучеренко подав заяву до НАБУ про вчинення злочину

"У членів і членкинь комісії логіка проста – раз тарифи ростуть, раз "Нафтогаз" може таку річну ціну поставити, що з доставкою кожен буде платити більше 10 грн за куб. м,— то чому це їм не можна підняти собі премії. У нас же в країні 6 членів НКРЕКП займаються "високоінтелектуальною працею" і без премій по 200-250 тисяч гривень кожні три місяці у них бачте падає стимул працювати", - додав Кучеренко.

За його словами, останньою виплатою членам НКРЕКП премій зараз займаються правоохоронні органи.

"Що "високоінтелектуального" в їх роботі ніхто зрозуміти не може. Сподіваюсь хоч НАБУ з ДБР пояснить суспільству, за що кожен з нас платить Тарасюку і решті самозванців поверх зарплати ще по мільйону гривень премій на рік", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".
У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому удвічі до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

Читайте також: Голова НКРЕКП Тарасюк відмовився пояснювати нардепам підстави для виплати собі премій на 2,5 млн грн, – нардеп

Автор: 

Кучеренко (79) премія (384) фінансування (3087) НКРЕКП (1813)


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Топ коментарі
+6
В бедной стране,економящей на всем, эти сволочи не дают ей встать с колен, но еще глубже погружают в бедность! Ненажерливі скоти!
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26.04.2021 16:31
+6
Не плутайте! Мародери - то Свинарчуки. А ці - св'яті робінгуди.
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26.04.2021 16:55
+3
ну просто мародеры
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26.04.2021 16:23
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И я их понимаю. Все очень дорого, и будет еще дороже.
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26.04.2021 16:16 Відповісти
"Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за это комиссию мы с вами - каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Источник: https://censor.net/ru/n3262055\\\\\\\\\\\\\

думаю что крикун как бы.....
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26.04.2021 16:19 Відповісти
НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий по 250 тыс. грн каждому - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 5017
...еще пару звездочек себе )
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26.04.2021 16:20 Відповісти
ну просто мародеры
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26.04.2021 16:23 Відповісти
Не плутайте! Мародери - то Свинарчуки. А ці - св'яті робінгуди.
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26.04.2021 16:55 Відповісти
В бедной стране,економящей на всем, эти сволочи не дают ей встать с колен, но еще глубже погружают в бедность! Ненажерливі скоти!
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26.04.2021 16:31 Відповісти
Разбазаривают бюджет как хотят,а нам рассказывают сказки - платите больше налогов,это нужно для врачей,учителей, пенсионеров и военных,видим мы каким докторам вы отдаете наши налоги.
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26.04.2021 16:33 Відповісти
ну, а шо тут такого, аппетит, як говорится, приходит во время облегчения
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26.04.2021 16:37 Відповісти
Вы абсолютно правы - эти гады мародёрские ведут себя,как путинская содержанка бородатая свиная жопа кабздыр....Они выплачивают себе наши миллионы. чтобы "не брать взятки и не воровать"....Кабздыр, аналогично, тянет с кремлёвской крысы миллиарды, чтобы не отрезать кацапам башки и не грабить расею, топя в кровище богатеньких кремлёвских буратин...
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26.04.2021 16:38 Відповісти
Интересно, как НКРУ может самолично увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета? Разве это не прерогатива КабМина? Они могут только просить Кабмин.
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26.04.2021 16:38 Відповісти
Затонебарыга 😁😁😁😁
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26.04.2021 16:58 Відповісти
Холоднокровней ,господа! Ну, добавят себе немного (тыщ по десять) так чего слюнями захлебываться? Все ж для детей.... у них же дети. А вы хто такие?
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26.04.2021 17:08 Відповісти
Мошенники у власти реализуют один из 400 способов сравнительно честного отъёма денег у населения. ну что тут скажешь.
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26.04.2021 17:36 Відповісти
агов- слуги народні! хіба в нищій країні такі зарплати бувають?
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26.04.2021 17:36 Відповісти
Это говорит о том, что в стране Украина полнейший бардак.
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26.04.2021 18:10 Відповісти
Элементарное массовое воровство денег из бюджета ..
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26.04.2021 19:07 Відповісти
Пир во время чумы, хапнуть и свалить, теория выживания ЗЕвласти. А вы, украинцы, после этого - хоть вымрите.
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26.04.2021 19:40 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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26.04.2021 22:00 Відповісти
Что можно ожидать в целом, если с 6 баранами не могут навести порядок???
Такое ощущение, что мы все дружно погружаемся в какой-то кошмар. Может пора эту сволочь в СИЗО перевести? Деньги явно присвоеные. Или теперь каждый чинуша может государственные (ничейные да?) деньги дерибанить как хочет?
Вдумайтесь как бы это сказать без сильного мата. КАЖДЫЙ должен подарить 6 свиноматкам 1,2% от среднего ежемесячного платежа. ДЕСЯТКИ миллионов платят фантастическую сумму 6 трутянм. И это ТОЛЬКО зарплаты !!! А еще премии, оздоровительные и т.д. и т.п.
Миллиард на 6 дармоедов. Это уже дикость, которую невозможно представить себе.
Эти "талантливые свиноматки" НИКОГДА не работали на известные мировые компании. Они там "... не нужны". Заканчивайте воровать.
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26.04.2021 23:08 Відповісти
 
 