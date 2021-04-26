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Новини
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Ми ще не можемо до кінця усвідомити повний масштаб і всі наслідки Чорнобильської катастрофи, - Зеленський

Ми ще не можемо до кінця усвідомити повний масштаб і всі наслідки Чорнобильської катастрофи, - Зеленський

Досі не можна стверджувати, що українці змогли "пережити" Чорнобильську катастрофу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської трагедії, передає Цензор.НЕТ.

"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?

– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…

– А там люди есть?

– Да…"

"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"

"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?

– Да, да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!"

Ці записи перемовин пожежних диспетчерів у перші миті після вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року мають у мережі коротку, але дуже точну назву: "Найстрашніша телефонна розмова ХХ століття".

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Мабуть, кожен з нас її чув. Мабуть, кожен з нас помічав, що, крім звичного виконання професійних інструкцій, у голосах людей є якась незрозуміла тривога. Відчуття, ніби це не просто пожежа.

Не просто горить дах, а сталося щось набагато жахливіше.

Щось, чого поки що не можна до кінця пояснити та усвідомити.

Свідченням цього є ще один факт. У повідомленні спецслужб вказувалося, що станом на 28 квітня рівень радіації на 3-му й 4-му блоках становить 1000-2600 мікрорентгенів на секунду, а в місті – 30-160. У цьому місці документа перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький зробив відому примітку: "Що це означає?"

Лише через роки ми зможемо наблизитись до повного розуміння й дати вичерпну відповідь.

Що це означає?

Це тисячі людей, які ніколи не повернуться у свої домівки.

Пожежники, які без належних засобів захисту, фактично "голими руками" зупинили ще одну потенційну катастрофу – водневий вибух.

Це загалом понад 600 тисяч ліквідаторів аварії, що назавжди підірвали власне здоров’я. Це пожежники, лікарі, персонал станції, солдати, шахтарі, вчені, дозиметристи, будівельники та багато інших, хто героїчно зупинив лихо і його подальший розвиток.

Це радіоактивна хмара, що накрила майже весь Європейський континент.

11 тонн ядерного палива, яке було викинуто в атмосферу.

Це сумарна активність радіоізотопів у повітрі, що у 30-40 разів більша, ніж у Хіросімі.

Опромінення, якого, за підрахунками, зазнали майже 8,5 мільйона людей.

Це майже три тисячі українських міст і сіл, які було забруднено радіонуклідами.

Це 52000 кв. км сільськогосподарських земель, на які поширилась дія радіації.

Це майже три доби приховування правди. І перші сухі повідомлення про аварію – внизу третьої шпальти, поруч із новинами про футбольні матчі.

А найголовніше – це тисячі людських життів та скалічених людських доль.

35 років тому стався вибух на Чорнобильській АЕС.

35 років тому сталася трагедія, яка вважається однією з найбільших техногенних, екологічних і гуманітарних катастроф людства.

Ми досі не можемо стверджувати, що "пережили" її.

Нам досі достеменно невідомо, скільки часу знадобиться, щоб на цих землях відродилося максимально повноцінне життя людей та природи.

Ми досі не можемо до кінця усвідомити повний масштаб та всі наслідки цієї катастрофи.

Але ми точно знаємо, що людство не має іншого варіанту, аніж засвоїти цей урок назавжди.

І ми ніколи не забудемо слова, присвячені пам’яті загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС: "Життя заради життя".

Вони віддали своє заради нашого.

Вони довели, що життя перемагає.

Життя заради дітей, онуків, правнуків та всіх наступних поколінь.

В Україні.

У Європі.

На планеті Земля", - говориться у зверненні Зеленського.

Ми ще не можемо до кінця усвідомити повний масштаб і всі наслідки Чорнобильської катастрофи, - Зеленський 01
Ми ще не можемо до кінця усвідомити повний масштаб і всі наслідки Чорнобильської катастрофи, - Зеленський 02
Ми ще не можемо до кінця усвідомити повний масштаб і всі наслідки Чорнобильської катастрофи, - Зеленський 03

Автор: 

Зеленський (23659) історія (1071) Чорнобиль (393)


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Топ коментарі
+12
Та что этот неЛОХ вообще может осознать?
Он за два года НЕ СМОГ осознать, что Путин - террорист и убийца, с которым НЕЛЬЗЯ вести переговоры.
И НЕ СМОГ осознать, что войну, развязанную Рашкой, НЕВОЗМОЖНО прекратить "просто перестав стрелять" украинскими военными.
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26.04.2021 16:37
+10
не ми, а ТИ, Віслюк тупоголовий
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26.04.2021 16:34
+4
Я более чем уверен ...что осел даже не читал то что типа он запостил...
Ему написали...а он только скопировал и вставил..это в лучшем случае...в худшем скопировал и вставил кто то другой...
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26.04.2021 16:42
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не ми, а ТИ, Віслюк тупоголовий
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26.04.2021 16:34 Відповісти
У Коли какие то мероприятия намечаются по этому поводу? Салют сегодня будет?
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26.04.2021 16:36 Відповісти
Та что этот неЛОХ вообще может осознать?
Он за два года НЕ СМОГ осознать, что Путин - террорист и убийца, с которым НЕЛЬЗЯ вести переговоры.
И НЕ СМОГ осознать, что войну, развязанную Рашкой, НЕВОЗМОЖНО прекратить "просто перестав стрелять" украинскими военными.
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26.04.2021 16:37 Відповісти
Сознание свойственно человеку.
Зебилятки, это важно. Прочтите внимательно до осознания прочитанного.
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26.04.2021 16:37 Відповісти
Не можешь бо не дано, тупень
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26.04.2021 16:40 Відповісти
Я более чем уверен ...что осел даже не читал то что типа он запостил...
Ему написали...а он только скопировал и вставил..это в лучшем случае...в худшем скопировал и вставил кто то другой...
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26.04.2021 16:42 Відповісти
И так всегда.
Кроме, думаю, одного случая, когда была подпись под фото бубы с родителями в нищенской квартире в Кривом РАгу, протяжное про маму, папу, Кривбасс и любовь...
Это и есть его уровень.
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26.04.2021 16:48 Відповісти
Для скопировать и вставить есть специально обученный человек, который получает за это не маленькую зарплату. ***** или Мандель, не помню уже как точно зовут, первое вроде.
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26.04.2021 16:48 Відповісти
ахаха, Мундель высрала. ибо водородный взрыв на АЭС - может высраться только в головке ТП какой-то.
это же бред настолько шо я даже аллегорию не подберу, я реально чуть не обосрался. это я уже х.з., ну типо посадить картошку а вырастет дирижабл*
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26.04.2021 16:54 Відповісти
вова, прочитай нарешті підручник з історії, узнаєш нарешті що урср не існує а то ти бідолага й досі будуєш радянську Україну.
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26.04.2021 16:44 Відповісти
Этому долбоконю доходит как до жирафа, ему и 35 лет было мало!!! По-моему ему все это время было по боку то что произошло в Чернобыле, главное рожу корчить и по роялю стучать своим никчемным членом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2021 16:46 Відповісти
та он тупо не пишет это, я бы хотел кстати послушать что он 24 часа, было же дело, толкал журникам, даже вроде рекорд Гиннеса поставил...
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26.04.2021 16:50 Відповісти
Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века". Источник: https://censor.net/ru/n3262063\\\\\\\\

шведы только чуть не обосрались, а остальным - как соловьям - все это по ....ям.

==========Пожарные, без надлежащих средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу - водородный взрыв. Источник: ============https://censor.net/ru/n3262063

... я бы понял еще шобы высрали ядерный взрыв, ну да, дебил писанул, но ЭТО!!!!! это же ... ну вы поняли.....

Мендель, забери от него, то есть от себя кокс, то есть ноутбук, то есть идите лучше поспите, дблблд!!!
Что за бред ты написала, "чувиха"? тп.!
какой нафиг водородный взрыв, самка тупая то? дай Зеле клавиатуру.... хотя, нет, то же так же будет. о б*же, за что нам Кетцалькоатль дал вас? Сдаюсь, я не любил попугаев, доволен, а, Кетцалькоатль? Теперь верни все взад, клянусь Парагваем, теперь буду любить бизонов, кто не верит - Афина того щит топтала!
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26.04.2021 16:48 Відповісти
Видно, у Вовиной дороги были повороты...
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26.04.2021 16:50 Відповісти
Такие фразы выдают с головой тот факт, что все эти годы Вова ментально находился очень далеко от Украины. И не только он, а и те, кто его окружает и пишет ему тексты. Для них давно очевидные для украинцев вещи - это какое-то открытие, это что-то экзотическое и новое. Потому что они головой и душой в Москве. И это уже не изменишь. И он не может осознать Чернобыль, Голодомор, войну с Россией. Для него это все чуждо и не близко. Заезжий гастролер.
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26.04.2021 16:48 Відповісти
Надо это обыграть на Квартале....Лысый и компания уже репетируют.
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26.04.2021 16:52 Відповісти
Слова "осознать" и "преЗЕдент" находятся в параллельных плоскостях. Они никогда не пересекутся.
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26.04.2021 16:53 Відповісти
"Водородный взрыв" - це епічно. Термоядерний вибух на АЕС? Вони це серйозно?
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26.04.2021 17:07 Відповісти
це напевне ************ зашквар, ну просто потрібно бути суперповним кретином щоби таку хрінь зморозити. придурки могли б побивитись схему атомової бомбонової не кажучи вже про водневу. ну с*ка дебіли повні, ну блін, я х.з. як можна настільки бути ... ну якщо агенти, типу "боширова й Петрова", то пробачив би. але вони походу такі і є - так як дебіл зарослий шо "без табу" та інші під.... хоча при баблі зараз, так шо хай вони й під....., але вони на джипах, а ми на задниці от ссуки блін(щиро заздрить)
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26.04.2021 17:17 Відповісти
Кроме того, мы не можем еще осознать масштаб бедствия после правления клики блазней.
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26.04.2021 17:11 Відповісти
Мы еще не можем осознать до конца полный масштаб и последствия президенских выборов 19 года.Выбор зельоных пострашнее Чернобыля для Украины будет.
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26.04.2021 17:32 Відповісти
Мы еще не можем осознать до конца полный масштаб и последствия президенских выборов 19 года.Выбор зельоных пострашнее Чернобыля для Украины будет.
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26.04.2021 17:35 Відповісти
Вдумайтесь: Чорнобильська Трагедія і Квартал-95...
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26.04.2021 17:41 Відповісти
КВАРТАЛ 95 ЦЕ МОРАЛЬНИЙ ЧОРНОБИЛЬ для УКРАЇНИ
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26.04.2021 18:06 Відповісти
Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ.
Что это значит? Источник: https://censor.net/ru/n3262063

АКТЬОРІШКА ВСРАТИЙ, ЩЕ СЛЄЗУ ПУСТИ
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26.04.2021 18:05 Відповісти
Хто-зна які ще будуть наслідки "трагедії" 21 квітня 2019 року.
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26.04.2021 19:03 Відповісти
Для того, что-бы что-то понять, нужны мозги, обычная понималка. Их у нынешних ЗЕ нет.
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26.04.2021 19:41 Відповісти
Україні ще доведеться оцінити всі катастрофічні наслідки приходу до влади зє блазня. Ці наслідки набагато складніші, ніж наслідки чорнобильської катастрофи...
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26.04.2021 20:17 Відповісти
Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский__________ ну абсолютно все последствия - нет, не можем предвидеть, но некоторые можем - развелось много животных, птиц, появились новые виды, мутанты...
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26.04.2021 22:15 Відповісти
 
 