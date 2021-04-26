За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Якщо б вибори відбулися в найближчу неділю, найбільші шанси на перемогу були б у чинного глави держави Володимира Зеленського.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.
Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, то за лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко віддали б голоси 15% респондентів, серед тих, хто визначився і піде на вибори, за співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 14% опитаних, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка 8%.
Інші можливі кандидати на найвищу посаду на виборах отримали б менше 5% підтримки.
Абсолютна більшість громадян (81%) заявили про свої наміри голосувати на президентських виборах. Не хочуть брати в них участь 16% респондентів і лише 3% не визначилися.
Половина громадян (53%) виступає проти проведення дострокових президентських виборів, 39% підтримують такий крок.
Соціологічне дослідження проводилося методом "face-to-face" за структурованою інтерактивною анкетою. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Обсяг вибіркової сукупності становив 2400 респондентів.
Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як що щось і буде, то це завдяки народу України, а не клоуну.
Щоб не робила тупа порошенківська бидлота, рейтинг їх бариги на рівні ватного бойка.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ = РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (МАЛОРОСІЯ)
Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де люмпен і зграйка блазнів знищили свою державу "па-пріколу"...
хто був проти нього в це для мене СПРАВЖНІЙ рейтинг!
Тільки десь тиждень тому був кожномісячний рейтинг СОЦІСа ...
Хто на ті опитування виділяє немалі кошти - той і замовляє - яка музика буде звучати
Не вірю.
Їх ні електроенергія по 1,68 грн.не вчить, ні газ по 7,80 грн./куб, ні боротьба з ковідом, ні заглядання в очі Путіну, ні відведення війська, ні вода в Крим....
Який дебільний народ, такого Президента він і достойний!
І чого до нашого берега завжди припливе, як не Юрась Хмельниченко, то Володя Винниченко, то Володя Зелебенський із отакою мендельшою!
- Кому принадлежат СМИ(и телевиденье тоже СМИ)?
И 2 вопрос посложнее:
- почему эти СМИ СЕМЬ ЛЕТ обливают грязью брехни Пороха,и 2,5 года поют осанну клоуну?
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
ПРОПОНУЮ ПРОВЕСТИ ЇХ У ТРАВНІ ЯК У 2019 му
надеюсь старых снесут ( в данное время правят старые )
За лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы.
81% - 15% = 66% Калькулятор подарить?
"Прощай нємитая Расія" - ці його слова неможна забути.
Расія як була в лайні, так в лайні живе вже 300 років