За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Якщо б вибори відбулися в найближчу неділю, найбільші шанси на перемогу були б у чинного глави держави Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.

Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, то за лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко віддали б голоси 15% респондентів, серед тих, хто визначився і піде на вибори, за співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 14% опитаних, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка 8%.

Інші можливі кандидати на найвищу посаду на виборах отримали б менше 5% підтримки.

Абсолютна більшість громадян (81%) заявили про свої наміри голосувати на президентських виборах. Не хочуть брати в них участь 16% респондентів і лише 3% не визначилися.

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Половина громадян (53%) виступає проти проведення дострокових президентських виборів, 39% підтримують такий крок.

Соціологічне дослідження проводилося методом "face-to-face" за структурованою інтерактивною анкетою. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Обсяг вибіркової сукупності становив 2400 респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.











