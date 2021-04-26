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За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Якщо б вибори відбулися в найближчу неділю, найбільші шанси на перемогу були б у чинного глави держави Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.

Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, то за лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко віддали б голоси 15% респондентів, серед тих, хто визначився і піде на вибори, за співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 14% опитаних, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка 8%.

Інші можливі кандидати на найвищу посаду на виборах отримали б менше 5% підтримки.

Абсолютна більшість громадян (81%) заявили про свої наміри голосувати на президентських виборах. Не хочуть брати в них участь 16% респондентів і лише 3% не визначилися.

Читайте також: За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Половина громадян (53%) виступає проти проведення дострокових президентських виборів, 39% підтримують такий крок.

Соціологічне дослідження проводилося методом "face-to-face" за структурованою інтерактивною анкетою. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Обсяг вибіркової сукупності становив 2400 респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.



За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього 01
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього 02
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього 03
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього 04

Автор: 

Бойко (439) Зеленський (23659) Порошенко (15159) рейтинг (1647) Тимошенко (4697) Український інститут майбутнього (24)


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Топ коментарі
+34
Лечение свежим асфальтом и повышенными ценами на продукты с коммуналкой дало свой положительный эффект. У 45% из 73% больных прекратилась диарея ЗЕлёными фекалиями и боли копировались, они медленно но верно идут на поправку, но 28% больны безнадёжно. Причина? Проста и банальна - их врождённая умственная недоразвитость.
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26.04.2021 17:16
+28
28% українців все ще в екстазі нюхають кавалок собачого лайна, в надії що ще трішки- і воно перетвориться на тортик.
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26.04.2021 17:16
+24
результаты https://uifuture.org/publications/stabilizacziya-pered-rozdorizhzhyam-tochka-bifurkacziyi-dlya-zelenskogo/?fbclid=IwAR0386q7ScZ1wESCUg_dfHanwBwtObi2XqnvB3cwI-e2r3pBWugznOTA4vY опроса, проведенного Украинским институтом будущего ))))))))))))

посмотрите на эти хари в "институте". какие хари, такой и опрос.... думаю у Ишака максимум 5%, и то опрос в дурдоме. каждый день минус 500 человек! за год потеряли целый город Украины.
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26.04.2021 17:15
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Якщо не дасть, тоді що ти скажеш?
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26.04.2021 23:26 Відповісти
Коли це дірявий Зе Кремлю не давав...
Як що щось і буде, то це завдяки народу України, а не клоуну.
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27.04.2021 00:24 Відповісти
І на хрена пУті війна, через три роки 50% дебілів виберуть Бойка і раша вирішить всі свої проблеми
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27.04.2021 14:41 Відповісти
Зеля за два роки наробив стільки помилок, але й досі лише 15 відсотків імбецилів хочуть голосувати за сраного баригу, який для більшості українців гірший навіть за блазня.
Щоб не робила тупа порошенківська бидлота, рейтинг їх бариги на рівні ватного бойка.
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26.04.2021 18:05 Відповісти
я вже писав куди потрібно засунути цей рейтинг,мій комент чомусь зник! Не малюйте дурниць за чинного президента як було 73% так і буде ,навіть більше!!!
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26.04.2021 18:06 Відповісти
брехня на подсолнечном масле масле по 70 грн от Мендель
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26.04.2021 18:06 Відповісти
Лживые рейтинги лживые проценты За ЗЕдаунов 1 процент упоротых не больше
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26.04.2021 18:07 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ = 100 % ЗРАДА УКРАЇНІ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ = РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (МАЛОРОСІЯ)
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26.04.2021 18:09 Відповісти
У будь-якій державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, бидляк складає 80% населення. Це стандартний відсоток люмпену для усієї історії цивілізації. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців, кур-р-рча ляґа!
Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де люмпен і зграйка блазнів знищили свою державу "па-пріколу"...
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26.04.2021 18:09 Відповісти
Господи, як же ви дістали цими «рейтингами» намальованими на коліні зебілу. У мене всі готові голосувати за Пороха, навіть ті,
хто був проти нього в це для мене СПРАВЖНІЙ рейтинг!
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26.04.2021 18:13 Відповісти
Воно то так, але важливо не те хто і як і за кого голосує, а хто і як ці голоси рахує. Доказано ще зі сталінських часів і ця справа досі жива як на виборах так і на соцопитуваннях.
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26.04.2021 18:39 Відповісти
Опитування проводилось на концерті "Кварталу 95" ?
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26.04.2021 19:18 Відповісти
Згоден!
Тільки десь тиждень тому був кожномісячний рейтинг СОЦІСа ...
Хто на ті опитування виділяє немалі кошти - той і замовляє - яка музика буде звучати
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26.04.2021 19:50 Відповісти
А социс це по-твоєму не проплачена контора?
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26.04.2021 20:04 Відповісти
28% номинировать на премию Дарвина,дважды
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26.04.2021 18:17 Відповісти
А 29 % ...до допри !
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26.04.2021 18:24 Відповісти
До якого часу ідіоти ще планують голосувати за Дурня?? Народ що віддає свої голоси на такого *********** не має право жити добре!! Вам ідіоти мало зростання цін тарифів падіння промисловості та сільського господарства . Вам мало ПОВНОГО ПРОВАЛУ боротьби з вірусом повного провалу з вацинуванням населення України?? Мало?? Тоді дохніть дурні мені вас не жаль. Туди вам і дорога!!
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26.04.2021 18:26 Відповісти
Я не готовий голосувати за жодне лайно,(тому що воно лайно),незважаючи на рейтинги.Від лайна треба позбавлятись,а не вибирати його у владу.Поки не з,явиться наш умовний "Чорновіл" або "Валенса", я в балагані участі не беру.Там і без мене справляться.
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26.04.2021 18:29 Відповісти
Люди, прокидайтесь нарешті від літаргічного сну в який ви впали після серіалу, або того, що ви собі намріяли. Всі ці рейтинги - липові. Тому що не можна вірити тим, хто постійно бреше. Слуги народу- це у більшості своїй збіговисько різних аферистів та шахраїв, які прилипли до рейтингів Зеленського, щоб вирішувати свої особисті корисливі справи. Вони хочуть (і вже це роблять) сісти на старі схеми і набити собі кишені, а при цьому через їх повну непрофесійність, руйнується держава. А інша партія, ОПЗЖ- це трошки професійніші, але теж злочинці, які десятиріччями обкрадали країну, але вони ще й посіпаки Путіна,які залюбки ляжуть під нього, тому нічим не кращі за СН. Якщо всі люди хочуть покращення, то треба голосувати за таких людей як Ігор СМЕШКО, тому що треба вже нарешті рятувати країну від повного руйнування. Зараз зелені розпродають підприємства, а також роздають направо і наліво ліцензії друзям, які за копійки купують надра, а люди продовжують купувати газ у Фірташа, свій енергоринок руйнуємо, купуючи електрику в Білорусі в т.п. Тут не вистачить місця, щоб перелічувати всю шкоду від монобільшості. Люди, навіть якщо ви колись помилилися, виправте свою помилку, не дайте більше змоги дорватися до влади тим, хто грабував і продовжує грабувати українців.
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26.04.2021 18:29 Відповісти
А чого немає даних скільки би % проголосували б за Луку. Один депутант посилався на 36%. Цікаво де і з якого "місця" він "нашкріб" такий процент,
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26.04.2021 18:35 Відповісти
Очен хорошо. Раз зебилы неизлечимы и тарифами ни популизмом . Может поможет ковид ?
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26.04.2021 18:37 Відповісти
не знаю, що там за інститут, але з такими громадянами в України немає "будущєго"
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26.04.2021 18:38 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 8986
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26.04.2021 18:40 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE Український інститут майбутнього ... щось звучить на кшталт назви фірми-проклади, що імпортує індійську вакцину CoviShield - «Милість Божа».

Не вірю.
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26.04.2021 18:40 Відповісти
Сугубо мое мнение. 1) выборы должны происходить в оговоренные законом сроки, никаких досрочных выборов быть не должно ( за исключением форс-мажорных ситуаций) 2) срок президентства можно увеличить до 5 лет 3) срок прибывания на этом посту должно быть ограниченно одним сроком. ( последний пункт особенно актуален для Украины, на наш менталитет , при любом раскладе, мы будем через 5 ( да чего там, через 3-4 года) отправить любого президента ( не зависимо от фамилии), если мягко выразиться в " утиль" , если грубо то на "эшафот". По развитию событий последних несколько лет могу добавить. А) Зеленский клятвенно утверждал что идет только на один срок, а тут " солгавший единожды, кто тебе поверит" ( и если выполнение его остальных обещаний не всегда зависело от него, то тут то все в его руках, разве что страх и грехи не пускают, и первое в первую очередь) Б) Порошенко должен был понимать что предыдущие ( как впрочем и все остальные) выборы он проиграет любому кроме представителя ОПЗЖопса - Пукина, поэтому партиям прозападного или скорее сказать проукраинского толка, ( и тому же Порошенко), нужно было готовить на это место другого человека ( с меньшим антирейтингом), но любовь к себе " любимому и исключительному" как всегда победила. Потому и получили в итоге такой вот результат. И получим такой же и следующий раз если не сделать работу над ошибками. Да с кадрами у нас напряженка.., но кто ищет тот всегда найдет. Только начинать эту работу нужно сразу после инаугурации и ни как не позже. Но у нас все законсервировано ( Зе, Пе, Бо, Ю.. с разбавлением для смеха еще Смешко, Ляшко и Пидаликом.) Шо маемо, то маемо...
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26.04.2021 18:44 Відповісти
Залишилось 28% ідіотів, які ще не прозріли від Голобородька-Зелебенського!
Їх ні електроенергія по 1,68 грн.не вчить, ні газ по 7,80 грн./куб, ні боротьба з ковідом, ні заглядання в очі Путіну, ні відведення війська, ні вода в Крим....
Який дебільний народ, такого Президента він і достойний!
І чого до нашого берега завжди припливе, як не Юрась Хмельниченко, то Володя Винниченко, то Володя Зелебенський із отакою мендельшою!
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26.04.2021 19:18 Відповісти
Нікого там не залишилось - рейтинги малюють від "вольного"...
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26.04.2021 20:54 Відповісти
Опять жидов к власти пихают. Где украинские кандидаты?
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26.04.2021 19:22 Відповісти
Після того, що Кива захистив дисертацію, я цьому рейтингу не дивуюся.
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26.04.2021 19:32 Відповісти
Який тут *****, сексист чи сексот зарубав кандидаток в президенти Федину та Зеркаль, відгукнись, щоб я міг заскоінити.
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26.04.2021 19:46 Відповісти
Дебилам свое до сих пор не воняет.
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26.04.2021 19:47 Відповісти
Єдине місце, де може лунати критика не з олігархічних за вову топлячих каналів- це ВР ... У зв"язку з карантином ВР не працює.
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26.04.2021 20:06 Відповісти
Этим 24% предлагаю ответить на 1 ПРОСТОЙ вопрос:
- Кому принадлежат СМИ(и телевиденье тоже СМИ)?
И 2 вопрос посложнее:
- почему эти СМИ СЕМЬ ЛЕТ обливают грязью брехни Пороха,и 2,5 года поют осанну клоуну?
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
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26.04.2021 20:10 Відповісти
КОЛИ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
ПРОПОНУЮ ПРОВЕСТИ ЇХ У ТРАВНІ ЯК У 2019 му
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26.04.2021 20:53 Відповісти
Поднимите ещё тарифы этим 28 процентам.
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26.04.2021 21:19 Відповісти
пролетариату пох на кого работать ,( а основная часть населения и есть пролетариат ) и жизнь подтверждает это правило , где больше зарплата и чуть лучше с законом , туда люди и пойдут , и ессно за того и будут голосовать
надеюсь старых снесут ( в данное время правят старые )
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26.04.2021 21:22 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 1380
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26.04.2021 21:36 Відповісти
невилiковнi? вiдправте всiх з цих 28 вiдсоткiв в дурку!
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26.04.2021 21:46 Відповісти
Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов и лишь 3% не определились.
За лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

81% - 15% = 66% Калькулятор подарить?
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27.04.2021 06:29 Відповісти
интересно, кто, где и когда проводит опросы, ни разу не видел и близко... может "экстрасенсы" во сне проводят опросы?
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26.04.2021 21:53 Відповісти
Если в стране только 15% думают, то да, из нее надо валить.
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26.04.2021 22:26 Відповісти
У запедротов опять бомбит. Ну не растет рейтинг у сиволапого, хотя уже два года адепты зраду усердно гонят... Что они ни делают, не идут дела...
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26.04.2021 22:41 Відповісти
Краще Пороха в Україні президента ще не було, це факт.
"Прощай нємитая Расія" - ці його слова неможна забути.
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27.04.2021 00:28 Відповісти
А я думал, что так Лермонтов сказал. Оказывается ошибался...
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27.04.2021 06:24 Відповісти
А Лєрмонтов про якусь другу Расія казав?
Расія як була в лайні, так в лайні живе вже 300 років
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27.04.2021 20:13 Відповісти
Уля ще пєрєвод з офшора не зробила )
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27.04.2021 20:14 Відповісти
Что, эти 28 % псевдо избирателей совсем больные на голову или как?? Дебилы!! мало вас За два года,зеленский, унизил?? Так вам и надо!!!
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27.04.2021 13:26 Відповісти
Ковиду еще работать и работать.Треть страны имбицилы
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27.04.2021 15:38 Відповісти
А куди подівся пальчевський? Він має бути на першому місці.
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27.04.2021 16:03 Відповісти
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