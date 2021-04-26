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Новини
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Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства України в Москві: він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства України в Москві: він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня

Співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня, заявили в понеділок в МЗС РФ.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня ц.р. оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня ц.р. Відповідна вербальна нота сьогодні була направлена ​​Посольству України в Москві.

Читайте також: Дипломат посольства РФ покинув територію України, а український консул - територію РФ, - ЗМІ

Українська сторона попереджена, що в разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні на основі взаємності будуть робитися додаткові заходи щодо персоналу українських Посольства, генеральних консульств і консульств у Росії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримано в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час одержання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенко, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.

Автор: 

вислання (97) МЗС рф (959) посольство (942)


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Топ коментарі
+9
Зеля закрывай уже к ****** кремлевское посольство у нас и наше за поребриком. Ты еще надеешься на мир в х@йловских глазах?
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26.04.2021 17:30
+7
Треба виставити всіх кацапів з України до останнього!
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26.04.2021 17:29
+6
вислати двох касапів, як мінімум двох.
Але зедебільна бубочка на таке не піде... 73/43%зебілів так два роки тому проголосували...
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26.04.2021 17:28
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Добре,на Великдень вже вдома буде,за чаркою в колі друзів посидить,бо вигнали ж не найгіршого.
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26.04.2021 17:27 Відповісти
...пугать ежей голой жопой- дурное занятие...
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26.04.2021 17:27 Відповісти
вислати двох касапів, як мінімум двох.
Але зедебільна бубочка на таке не піде... 73/43%зебілів так два роки тому проголосували...
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26.04.2021 17:28 Відповісти
Саме так. Одного за принципом взаємності, іншого на підтримку дій Чехії.
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26.04.2021 20:41 Відповісти
тут теперь главное, шобы кулебка про ответный пинок не забыл и ноту протеста в обязательном порядке
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26.04.2021 17:28 Відповісти
Эх,не дают гениальной писательской душе развернуться.Гениев всегда не понимали😂🌷××÷
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26.04.2021 18:37 Відповісти
Треба виставити всіх кацапів з України до останнього!
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26.04.2021 17:29 Відповісти
Тихо! Мене можна залишити!)))
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26.04.2021 17:36 Відповісти
Марія говорила про касапів! Російькомовність - це ще не ознака касапізму!
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26.04.2021 17:51 Відповісти
Условия приема в УПА - Вы должны убить 8 москалей и одного кота.
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26.04.2021 17:54 Відповісти
А кіт тут до чього?! А чього всього 8 москалів?!) Ви ж якось це обоснуйте!)))
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26.04.2021 18:00 Відповісти
Тест Вами пройден успешно, Вы - настоящая Украинка
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26.04.2021 18:08 Відповісти
Дякую!)
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26.04.2021 18:11 Відповісти
Будь ласка, Панi.
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26.04.2021 18:11 Відповісти
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26.04.2021 18:11 Відповісти
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26.04.2021 18:15 Відповісти
також варіант...
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26.04.2021 17:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/276965 Судя по фамилии, и ты кацапка)))
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26.04.2021 18:23 Відповісти
Орловские (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Orłowski ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхетские роды польского происхождения.
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26.04.2021 18:41 Відповісти
Т. е. тебя в Польшу надо выпереть?))))
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26.04.2021 18:48 Відповісти
При чём тут я? Сейчас паршивых кацапов по всему миру гоняют ссаными тряпками
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26.04.2021 18:56 Відповісти
Прям обсцикают, труселя и кацапов гоняют))))
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26.04.2021 20:16 Відповісти
да-да,так прямо по наглой кацапской морде и гоняют
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26.04.2021 20:32 Відповісти
Зеля закрывай уже к ****** кремлевское посольство у нас и наше за поребриком. Ты еще надеешься на мир в х@йловских глазах?
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26.04.2021 17:30 Відповісти
Щастьє то какоє! З мордору до України! Бо вранці вийдеш в маскві з під'їзду, і розумієш, шо ти в Таджикистані!) Міграція... Вона така!)
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26.04.2021 17:33 Відповісти
Та надо вообще прекратить дипотношения с **************.
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26.04.2021 17:38 Відповісти
Та закрийте вже всі консульства на московії! Лишіть посольство у Москві з пятьма людьми: Посол, секретар, водій, прибиральниця і речник. А потім зрівняйте кількість дип.персон московитів в Україні з кількістю дип.персон на московії. Ось побачите, як цих "вяліких" буде розривати від злоби!
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26.04.2021 17:46 Відповісти
Теперь мы опять должны кого-то и з них за поребрик отправить.
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26.04.2021 17:47 Відповісти
А что вообще делают украинские дипломаты во время войны во вражеской стране?
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26.04.2021 18:01 Відповісти
А что ихние "дипломаты" в Украине делают?
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26.04.2021 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/158258 А что ты делаешь с кацапским газом?
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26.04.2021 18:25 Відповісти
...перепродают его фирташи-ахметовы -пинчуки втридорога в Украине..Газ,украинский/которого хватило с лихвой для внутреннего потребления/-"гонят" на Запад...Так,что-не пыжся..
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26.04.2021 20:50 Відповісти
Понятно, так транзит перекрыть надо, и на СП-2 перекреститься?
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26.04.2021 22:56 Відповісти
 
 