Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства України в Москві: він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня

Співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня, заявили в понеділок в МЗС РФ.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня ц.р. оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня ц.р. Відповідна вербальна нота сьогодні була направлена ​​Посольству України в Москві.

Читайте також: Дипломат посольства РФ покинув територію України, а український консул - територію РФ, - ЗМІ

Українська сторона попереджена, що в разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні на основі взаємності будуть робитися додаткові заходи щодо персоналу українських Посольства, генеральних консульств і консульств у Росії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримано в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час одержання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенко, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.