Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Якщо б вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, до Верховної Ради впевнено пройшли б 4 політичні партії, ще одна - ймовірно, пройшла б.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп", інформує Цензор.НЕТ.

Серед респондентів, які визначилися і підуть на вибори, за партію "Слуга народу" віддали б голоси 19%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 18%, за партію "Європейська Солідарність" - 16%, за партію "Батьківщина" - 14%. Ще 6% респондентів готові підтримати партію "Сила і честь".

Більшість громадян (72%) заявляють про своє бажання голосувати на парламентських виборах. Ще 23% не мають такого наміру, 5% не змогли відповісти.

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Серед тих, хто не має наміру голосувати на парламентських виборах, третина мотивує це тим, що не вірять у вирішальну роль свого голосу, і ще кожен п'ятий не бачить гідних довіри політичних сил.

Соціологічне дослідження проводилося методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Обсяг вибіркової сукупності становив 2400 респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.







