УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5267 відвідувачів онлайн
Новини
9 091 113

Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якщо б вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, до Верховної Ради впевнено пройшли б 4 політичні партії, ще одна - ймовірно, пройшла б.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп", інформує Цензор.НЕТ.

Серед респондентів, які визначилися і підуть на вибори, за партію "Слуга народу" віддали б голоси 19%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 18%, за партію "Європейська Солідарність" - 16%, за партію "Батьківщина" - 14%. Ще 6% респондентів готові підтримати партію "Сила і честь".

Більшість громадян (72%) заявляють про своє бажання голосувати на парламентських виборах. Ще 23% не мають такого наміру, 5% не змогли відповісти.

Читайте також: За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Серед тих, хто не має наміру голосувати на парламентських виборах, третина мотивує це тим, що не вірять у вирішальну роль свого голосу, і ще кожен п'ятий не бачить гідних довіри політичних сил.

Соціологічне дослідження проводилося методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Обсяг вибіркової сукупності становив 2400 респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

Рейтинг партій: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 01
Рейтинг партій: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 02
Рейтинг партій: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 03
Рейтинг партій: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 04

Автор: 

рейтинг (1647) Батьківщина (586) Слуга народу (2809) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Український інститут майбутнього (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Сразу видно кто бабла занес этим гореопрашивателям)
показати весь коментар
26.04.2021 17:37
+31
Рейтинг партий: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 7338
показати весь коментар
26.04.2021 17:52
+30
а щас какой?
показати весь коментар
26.04.2021 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мабуть , БАБ мав на увазі не тільки "1+1" , але "Прямий", "5-й" , "112" й "Ньюс-уан" , ТСН , "Україна" , бо крім Бєні в Україні з олігархату є йще Порошенко, Мертветчук, Фірташ , Ахмєтов й Пінчук .. й в кожного не тільки один канал , а ціла мережа каналів .
показати весь коментар
26.04.2021 22:23 Відповісти
Порошенко с Прямым и Пятым занимает 1,5% рынка и никак не может сравниться во влиянии на "умы" с беней. ахметкой. мертвечуком, фирташем, левочкиным и пинчуком с долями рынка от 13% до 30%!
показати весь коментар
27.04.2021 00:51 Відповісти
Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 7663
показати весь коментар
27.04.2021 00:53 Відповісти
Послухайте - не кажіть дурниці ...
Відсотки це комерційного ринку , де панує серіали й комеді-шоу .
Політичні шоу й новини -- це зовсім інше й зовсім про інше . Там інші співвідношення .
Ящко Шустера "Свободу" дивиться під час її трансляції 25- 60% глядачів , то відностно тижнєвого покритя все одно то є "нічого , про ніщо" ... тобто крапля в морі іншого "забиття ефіру" . Тому де б не був Шустер , навіть коли мав свій канал , то впливовість цього шоу завжди була найбільшою , бо коли йде ... буває , що більше половини дивляться ці 3 години .
Але , але , але ... зараз й інші політ-шоу підтягуються під "Шустер-лив" . Хоча , знов таки на покриття каналів й рейтинги це не впливає особисто .
Я так думаю , що й 5-й , й "Прямий" мали ринку й більше 112 , Ньюс-уан й тим більш Zik .
Анали Мертветчука не мали й 0.5% ринку . Бо вони були сутто політичними й Пуйло давав гроши куму тільки на таке . Тому - зовсім інший розклад по виборцям ... Тому нікого б не дратувало б , якщо б впливовисть 3-х ватних аналів була на рівні їх ринкових рейтингів .
Тому так само як не требо недооцінювати вплив аналів *****-Кума , так само й вплив каналів Порошенка теж не 1.5% .

Я за честну аріфметику , а за не загальні цифри "середньостатистичної температури по лікарні" .
Коли окремо рахуються рейтинги політичних стрімів , а ні рахується й де й на якому каналі транслюють Мондіаль або "Гра пристолів" ("Доктор Хаус") .
показати весь коментар
27.04.2021 06:23 Відповісти
Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 3036
показати весь коментар
27.04.2021 00:53 Відповісти
Якщо Порошенко олігарх, то назови декілька партій, або груп у Парламенті, які йому підконтрольні.
Або назови хоч одну галузь промисловості, яку контролює Порошенко.
Або назови хоча б 5-6 рейтингових телеканалів, які належать Порошенку.

Може наснилось щось? Який з Порошенка олігарх?)))) Проспись!
показати весь коментар
28.04.2021 13:54 Відповісти
Лише ЄС і Порох здатні зупинити прокремлівський реванш і капітуляцію і приниження України
показати весь коментар
26.04.2021 22:02 Відповісти
Жоп-блок перед выборами поднимет тему "притеснения оппозиции". Такими темпами возьмет процентов 30.
показати весь коментар
26.04.2021 22:06 Відповісти
Процес девальваціі Державності запущено ще 21.04.2019 року,на виборах. План Кремля спрацював. Мільярди грошей на приведення до влади "Осьцих"- відпрацьовані. Список осіб,що отримували ....десятитисячний. Тут і прямі колоборанти, сепаратисти, недолугі,вата,пацифісти, зелені, коричневі, трикольорові,диверсанти і кримінал в законі,ура-патріоти чи ура-ідіоти, шпигуни та бойовики. Порядних і конституційного громадянства над-то мало,щоби протистояти всій цій Нечесті. Ми просили Порошенка і інших його товаришів,хто витягував країну з банкротства та хаоса ,що він міг би під кінець своєї каденції винести на референдум Зміни форми правління Україною на Єдиновладний Стовповий Державний Наслідний Трон. І створити Королівський комітет. Країна більше не може падати в безодню і мати постійно катострофічні загрози після чергових недолугих антидержавнознакових виборів. Люди в Україні не здатні в більшій масі керуватись навіть принципами самобезпеки не то щоб самої державної відповідальності,ознакою якої стали вибори " осьцих". Основною ознакою Держави і її стойкості на випадок політичних та воєнних загроз є ВІРА В ДЕРЖАВУ,В ЇЇ НАДІЙНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ. А що ми маємо на третій рік "осьтакого" керування? Всього цього не має і в помині. Анархія та грабунок,принципи армії порушені і розірвано майже звязок армія-народ ( зайдіть в Дніпрі у облвійськкомат і там ви побачите,що не має в приймальній людей,як на прийомі,так і приймаючих,всіх виштовхують прямо з рецепшена,навіть офіцерів), практично відсутній Державний Третейський форум вирішення спорів та громадських загальних питань. По простому- людям не має де і кому поскаржитись на несправедливість суддів,прокурора,поліціянта, держчиновника любого рангу,незаконних колекторів, ворюг з банку,та навіть на кондуктора трамваю за хамство і ще тисячу питань,що зараз навалились на людей,які самі собі обрали "осьтаке" керівництво. А щоб цього не було і потрібен Один Тримач Постійної Державної Влади,Постійний Третейський Державний суддя з повнотою влади,як заохочення так і кари. А якщо цього не буде,то питання вторгнення РФ в Україну : доля часу. Бо Путін боїться лиш одного-УКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ. А не НАТО чи санкцій. Він просто чекає і вже тренується напасти і висер на всіх вже пішов кокретно. Так,це велика і незвичнс для нас форма правління,але іншого не має!
показати весь коментар
27.04.2021 00:14 Відповісти
Порошенко,коли приходив до влади,обiцяв ,що одних з перших законiв буде закон про iмпiчмент президента,але за 5 рокiв своэi каденцii свою обiцянку так i не виконав,не кажучи вже про змiну в Конституцii ,замiсть 3/4 на 2/3 парламентарiв для iмпiчменту,тобто Порошеко бессоромно брехав,то як йому вiрити?
показати весь коментар
27.04.2021 07:59 Відповісти
https://censor.net/ua/user/460365, Порошенко не обіцяв закон про імпічмент. Це обіцяв Зеленський. Не треба брехати.
показати весь коментар
28.04.2021 14:03 Відповісти
Вдумайтесь! В воюющей стране из первой четвёрки партий одна поддерживает эту страну (и не факт что эффективно), одна - врага, одна - нейтральна, и одна - непонятно что ожидать.
показати весь коментар
27.04.2021 06:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 