Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Якщо б вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, до Верховної Ради впевнено пройшли б 4 політичні партії, ще одна - ймовірно, пройшла б.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп", інформує Цензор.НЕТ.
Серед респондентів, які визначилися і підуть на вибори, за партію "Слуга народу" віддали б голоси 19%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 18%, за партію "Європейська Солідарність" - 16%, за партію "Батьківщина" - 14%. Ще 6% респондентів готові підтримати партію "Сила і честь".
Більшість громадян (72%) заявляють про своє бажання голосувати на парламентських виборах. Ще 23% не мають такого наміру, 5% не змогли відповісти.
Серед тих, хто не має наміру голосувати на парламентських виборах, третина мотивує це тим, що не вірять у вирішальну роль свого голосу, і ще кожен п'ятий не бачить гідних довіри політичних сил.
Соціологічне дослідження проводилося методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Обсяг вибіркової сукупності становив 2400 респондентів.
Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.
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Відсотки це комерційного ринку , де панує серіали й комеді-шоу .
Політичні шоу й новини -- це зовсім інше й зовсім про інше . Там інші співвідношення .
Ящко Шустера "Свободу" дивиться під час її трансляції 25- 60% глядачів , то відностно тижнєвого покритя все одно то є "нічого , про ніщо" ... тобто крапля в морі іншого "забиття ефіру" . Тому де б не був Шустер , навіть коли мав свій канал , то впливовість цього шоу завжди була найбільшою , бо коли йде ... буває , що більше половини дивляться ці 3 години .
Але , але , але ... зараз й інші політ-шоу підтягуються під "Шустер-лив" . Хоча , знов таки на покриття каналів й рейтинги це не впливає особисто .
Я так думаю , що й 5-й , й "Прямий" мали ринку й більше 112 , Ньюс-уан й тим більш Zik .
Анали Мертветчука не мали й 0.5% ринку . Бо вони були сутто політичними й Пуйло давав гроши куму тільки на таке . Тому - зовсім інший розклад по виборцям ... Тому нікого б не дратувало б , якщо б впливовисть 3-х ватних аналів була на рівні їх ринкових рейтингів .
Тому так само як не требо недооцінювати вплив аналів *****-Кума , так само й вплив каналів Порошенка теж не 1.5% .
Я за честну аріфметику , а за не загальні цифри "середньостатистичної температури по лікарні" .
Коли окремо рахуються рейтинги політичних стрімів , а ні рахується й де й на якому каналі транслюють Мондіаль або "Гра пристолів" ("Доктор Хаус") .
Або назови хоч одну галузь промисловості, яку контролює Порошенко.
Або назови хоча б 5-6 рейтингових телеканалів, які належать Порошенку.
Може наснилось щось? Який з Порошенка олігарх?)))) Проспись!