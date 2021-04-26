Від початку доби терористи 6 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів, кулеметів і гранатометів, - штаб ООС
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 у межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних Сил України.
Як повідомили Цензор.НЕТ в пресцентрі штабу ООС, від початку доби, 26 квітня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем біля Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти вчинили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й із великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.
Недалеко від Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.
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