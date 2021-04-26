Від початку доби терористи 6 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів, кулеметів і гранатометів, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 у межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних Сил України.

Як повідомили Цензор.НЕТ в пресцентрі штабу ООС, від початку доби, 26 квітня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем біля Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти вчинили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й із великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.