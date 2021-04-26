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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби терористи 6 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів, кулеметів і гранатометів, - штаб ООС

Від початку доби терористи 6 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів, кулеметів і гранатометів, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 у межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних Сил України.

Як повідомили Цензор.НЕТ в пресцентрі штабу ООС, від початку доби, 26 квітня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем біля Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти вчинили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й із великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) бойові дії (3675) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ну хоть не написали о нарушении режима тишины.
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26.04.2021 17:54 Відповісти
Так нарушений и не было. Перемирие же.
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26.04.2021 18:10 Відповісти
То фсе фігня!!!-зєлєнскій об'явив що вони на фінальному шляху до завершення війни!
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26.04.2021 17:55 Відповісти
Ти ба, а куди "режим тиші" подівся, та провокації по його зірванню?
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26.04.2021 18:38 Відповісти
 
 