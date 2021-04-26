Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено)

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що в закритому приміщенні ризик заразитися коронавірусом навіть у масках однаковий як на відстані в 2 метри, так і на відстані в 20 метрів від хворого.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNBC.

Для проведення дослідження вчені розробили метод розрахунку ризиків захворювання COVID-19 у приміщеннях, що враховує низку факторів. Зокрема, кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини.

"Ми стверджуємо, що правило дистанції в 2 метри насправді не дуже корисно, особливо коли люди носять захисні маски, бо повітря, яким дихає людина в масці, має тенденцію підніматися вгору й опускатися в іншому місці в приміщенні, тому ви вдихаєте "середній фон" цього приміщення", - сказав один з організаторів дослідження, Мартін Базантен.

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Наприклад, якщо хтось, інфікований Covid-19, носить маску і голосно співає в закритій кімнаті, людина, що сидить в іншому кінці кімнати, не більше захищена, ніж той, хто сидить за 6 футів від зараженої людини. Ось чому час, проведений у закритому приміщенні, важливіший за те, наскільки далеко ви перебуваєте від зараженого.

У цілому маски запобігають передачі інфекції, блокуючи більші краплі, тому більші краплі не становлять більшість причин заражень Covid, коли люди носять маски. За словами Базана, більшість людей, що передають Covid, не кашляють і не чхають, вони хворіють безсимптомно. Маски запобігають передачі інфекції в приміщенні, фільтруючи інфекційні краплі, які видихаються, і блокуючи струмені повітря, яке видихається, що найкраще візуалізувати, уявивши, як хтось видихає дим. Вплив цих струменів інфекційного повітря призводить до більш високого ризику передачі.

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Вчені підкреслюють, що в їх керівництві ясно говориться про важливість адекватного провітрювання і використання масок. За умови прийнятної кількості людей у приміщенні і без масок безпечний час перебування після того, як інфікована людина увійде в приміщення, становить 1,2 години для природної вентиляції і 7,2 години для механічної вентиляції, відповідно до тимчасової межі. Навіть у разі використання тканинної маски (pm = 0,3) ці межі різко збільшуються до 8 і 80 годин відповідно.