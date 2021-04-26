Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено)
Дослідники з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що в закритому приміщенні ризик заразитися коронавірусом навіть у масках однаковий як на відстані в 2 метри, так і на відстані в 20 метрів від хворого.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNBC.
Для проведення дослідження вчені розробили метод розрахунку ризиків захворювання COVID-19 у приміщеннях, що враховує низку факторів. Зокрема, кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини.
"Ми стверджуємо, що правило дистанції в 2 метри насправді не дуже корисно, особливо коли люди носять захисні маски, бо повітря, яким дихає людина в масці, має тенденцію підніматися вгору й опускатися в іншому місці в приміщенні, тому ви вдихаєте "середній фон" цього приміщення", - сказав один з організаторів дослідження, Мартін Базантен.
Наприклад, якщо хтось, інфікований Covid-19, носить маску і голосно співає в закритій кімнаті, людина, що сидить в іншому кінці кімнати, не більше захищена, ніж той, хто сидить за 6 футів від зараженої людини. Ось чому час, проведений у закритому приміщенні, важливіший за те, наскільки далеко ви перебуваєте від зараженого.
У цілому маски запобігають передачі інфекції, блокуючи більші краплі, тому більші краплі не становлять більшість причин заражень Covid, коли люди носять маски. За словами Базана, більшість людей, що передають Covid, не кашляють і не чхають, вони хворіють безсимптомно. Маски запобігають передачі інфекції в приміщенні, фільтруючи інфекційні краплі, які видихаються, і блокуючи струмені повітря, яке видихається, що найкраще візуалізувати, уявивши, як хтось видихає дим. Вплив цих струменів інфекційного повітря призводить до більш високого ризику передачі.
Вчені підкреслюють, що в їх керівництві ясно говориться про важливість адекватного провітрювання і використання масок. За умови прийнятної кількості людей у приміщенні і без масок безпечний час перебування після того, як інфікована людина увійде в приміщення, становить 1,2 години для природної вентиляції і 7,2 години для механічної вентиляції, відповідно до тимчасової межі. Навіть у разі використання тканинної маски (pm = 0,3) ці межі різко збільшуються до 8 і 80 годин відповідно.
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"зразок з Вуханю є зразком збудника, виявленого у людини з діагнозом на підставі симптомів нової хвороби, виявленої у Вухані, і яку назвали сарс-ков-2."
Де тут про "інші способи ідентифікації захворювань"? Які з них були використані у Вухані?
https://censor.net/ua/user/95229
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948 The images of Sars-Cov-2, the virus that causes COVID-19, are from the throat swab of the first laboratory confirmed case in India reported on January 30. The woman, among three students studying medicine in Wuhan in China, was diagnosed with COVID-19 after returning to India. The gene sequencing of the samples from Kerala done at the National Institute of Virology (NIV) in Pune found that the virus was a 99.98 per cent match with the virus in Wuhan.
https://censor.net/ua/comments/locate/3262091/0192145c-cb11-7182-91dc-85314c1f2d64
про сарс-ков-2 де?
по цьому посиланню нічого про ізоляцію та пурифікацію
може, на фотках екзосоми? а що, дуже схоже
Вміст РНК екзосом сильно відрізняється навіть у однієї людини, не кажучи вже про різних пацієнтів
Поки що не готовий сприймати це як 100% істину.
А документ про перевірку плр-тестів буде? Ліцензія якась чи що там.
Якщо немає доказів, того що тести "багато разів перевірені", не використовуй це твердження, як аргумент.
А в примусі і штрафах та інших покараннях.
Я ж розказувала: у нас тепер людина в своєму робочому кабінеті повинна цілий день бути в шматі на обличчі. Наради онлайн - шмата не знімається.
Їсти-пити в їдальні не можна: треба нагріти їжу і піднятися в кабінет, зняти ганчірку і їсти там.
У чому полягає "боротьба з вірусом" ?
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
ха-ха.... или глупая шутка пьяного какаяразницакого.... или уборщица стараякарова смахнула
со стола и собрала данные в случайномтипапорядке..... кароче малята если не хотите чтобы
ночью к вам пришол бабай не еште на ночь сырые помидоры и не читайте Дарвина......
пландемія - це тест на коефіцієнт інтелекту
ті, що вакцинуються, його провалять
Если кратко, то их теоретическая модель позволила оценить риски заражения Ковид:
- В больших помещениях с хорошей вентиляцией риск меньше чем в маленьких без вентиляции.
- При длительном нахождении в помещении дистанция мало влияет на риск.
- С маской риск меньше чем без.
На нижніх осях відкладений час, проведений у приміщені з хворою на COVID-19 людиною, в годинах (рис. A - у класній кімнаті) і хвилинах (рис. B - у будинку пристарілих). На верхніх осях відкладений той самий час, але в днях (рис. A) і годинах (рис. B). Синя крива - природня вентиляція, червона - механічна вентиляція. Решта можна прочитати https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118#F3 в описі до рисунку в оригінальній статті.
Тому прошу всіх не нагнітати людям настрої про некорисність використання масок.