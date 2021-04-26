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Новини Коронавірус і карантин
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Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено)

Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що в закритому приміщенні ризик заразитися коронавірусом навіть у масках однаковий як на відстані в 2 метри, так і на відстані в 20 метрів від хворого.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNBC.

Для проведення дослідження вчені розробили метод розрахунку ризиків захворювання COVID-19 у приміщеннях, що враховує низку факторів. Зокрема, кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини.

"Ми стверджуємо, що правило дистанції в 2 метри насправді не дуже корисно, особливо коли люди носять захисні маски, бо повітря, яким дихає людина в масці, має тенденцію підніматися вгору й опускатися в іншому місці в приміщенні, тому ви вдихаєте "середній фон" цього приміщення", - сказав один з організаторів дослідження, Мартін Базантен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США

Наприклад, якщо хтось, інфікований Covid-19, носить маску і голосно співає в закритій кімнаті, людина, що сидить в іншому кінці кімнати, не більше захищена, ніж той, хто сидить за 6 футів від зараженої людини. Ось чому час, проведений у закритому приміщенні, важливіший за те, наскільки далеко ви перебуваєте від зараженого.

У цілому маски запобігають передачі інфекції, блокуючи більші краплі, тому більші краплі не становлять більшість причин заражень Covid, коли люди носять маски. За словами Базана, більшість людей, що передають Covid, не кашляють і не чхають, вони хворіють безсимптомно. Маски запобігають передачі інфекції в приміщенні, фільтруючи інфекційні краплі, які видихаються, і блокуючи струмені повітря, яке видихається, що найкраще візуалізувати, уявивши, як хтось видихає дим. Вплив цих струменів інфекційного повітря призводить до більш високого ризику передачі.

Читайте також: Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені

Вчені підкреслюють, що в їх керівництві ясно говориться про важливість адекватного провітрювання і використання масок. За умови прийнятної кількості людей у приміщенні і без масок безпечний час перебування після того, як інфікована людина увійде в приміщення, становить 1,2 години для природної вентиляції і 7,2 години для механічної вентиляції, відповідно до тимчасової межі. Навіть у разі використання тканинної маски (pm = 0,3) ці межі різко збільшуються до 8 і 80 годин відповідно.

Автор: 

дослідження (605) карантин (18172) маска (157) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) маски (118)


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Топ коментарі
+32
Тому на відкритих ринках карантин ,а вселякі гіпер- та супермаркети і "Велюри" працюють без обмежень !!!))
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26.04.2021 17:56
+25
Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, - ученые - Цензор.НЕТ 6806
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26.04.2021 17:57
+10
це тяжко пояснити касирам АТБ
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26.04.2021 17:52
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Мова не про грип.
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27.04.2021 18:20 Відповісти
В 21 сторіччі крім симптомів є і інші способи ідентифікації захворювань, зокрема, імунологічні та генетичні характкристики її збудника.
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27.04.2021 20:45 Відповісти
Збудник відсутній.
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27.04.2021 20:48 Відповісти
То тобі так здається.
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27.04.2021 21:36 Відповісти
Трохи вище ти написав.
"зразок з Вуханю є зразком збудника, виявленого у людини з діагнозом на підставі симптомів нової хвороби, виявленої у Вухані, і яку назвали сарс-ков-2."

Де тут про "інші способи ідентифікації захворювань"? Які з них були використані у Вухані?
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27.04.2021 20:50 Відповісти
Ще трохи вище я писав, що його було секвеновано.
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27.04.2021 21:35 Відповісти
Тобі так здається.
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28.04.2021 00:57 Відповісти
Знов доведеться тебе натикати фейсом в факти. Тобі не набридло?
https://censor.net/ua/user/95229

https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948 The images of Sars-Cov-2, the virus that causes COVID-19, are from the throat swab of the first laboratory confirmed case in India reported on January 30. The woman, among three students studying medicine in Wuhan in China, was diagnosed with COVID-19 after returning to India. The gene sequencing of the samples from Kerala done at the National Institute of Virology (NIV) in Pune found that the virus was a 99.98 per cent match with the virus in Wuhan.
https://censor.net/ua/comments/locate/3262091/0192145c-cb11-7182-91dc-85314c1f2d64
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28.04.2021 07:35 Відповісти
This protocol was applied to 11 clinical samples infected with https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/coronavirinae coronavirus OC43 (HcoV-OC43)

про сарс-ков-2 де?
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27.04.2021 12:51 Відповісти
Це посилання помилково залишилось, коли я верхнє посилання вставляв, думав, що помилкове буде заміщено. я зараз на основній роботі і не можу все досконально перевіряти, коли по роботі смикають.
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27.04.2021 12:56 Відповісти
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948

по цьому посиланню нічого про ізоляцію та пурифікацію

може, на фотках екзосоми? а що, дуже схоже
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27.04.2021 13:40 Відповісти
А секвенували вони теж екзосому?
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27.04.2021 13:47 Відповісти
А хто ж їх не знає. Не виключено.
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27.04.2021 16:02 Відповісти
Екзосоми містять тільки невеликі людські мікоРНК, та мРНК. При секвенуванні вмісту екзосом не одержиш такого результату https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948 The gene sequencing of the samples from Kerala done at the National Institute of Virology (NIV) in Pune found that the virus was a 99.98 per cent match with the virus in Wuhan.
Вміст РНК екзосом сильно відрізняється навіть у однієї людини, не кажучи вже про різних пацієнтів
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27.04.2021 16:21 Відповісти
"Вміст РНК екзосом сильно відрізняється навіть у однієї людини, не кажучи вже про різних пацієнтів"

Поки що не готовий сприймати це як 100% істину.
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27.04.2021 16:24 Відповісти
З приводу схожості
Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено) - Цензор.НЕТ 2133
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27.04.2021 14:00 Відповісти
То таке. тут менш схоже, на інших фото більше. Єкзосоми різної форми бувають.

А документ про перевірку плр-тестів буде? Ліцензія якась чи що там.
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27.04.2021 16:23 Відповісти
Який документ ти від мене хочеш? Іх взагалі десь публікують? Ти якусь маячню видумав і вважаєш що всі кинуть роботу, щоб шукати для тебе невідомо що?
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27.04.2021 16:47 Відповісти
кинуть роботу весь день строчиш коменти на цензорі, то на це час є) це і є твоя робота

Якщо немає доказів, того що тести "багато разів перевірені", не використовуй це твердження, як аргумент.
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27.04.2021 17:50 Відповісти
Є купа статей і в наукових журналах і в ЗМІ. Але "документів з печаткою" там нема.
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27.04.2021 18:12 Відповісти
Ти забув текст написати, там тільки твій підпис.
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27.04.2021 18:21 Відповісти
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27.04.2021 19:40 Відповісти
В помещении не спасают, то есть - бесполезны, на открытом воздухе маски нахер не нужны, на шее и подбородке маски грязные (то есть они являются скопищем болезнетворных бактерий)... вопрос: почему по телевизору все время агитируют за ношение масок?
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26.04.2021 22:53 Відповісти
Справа не лише в агітації.
А в примусі і штрафах та інших покараннях.

Я ж розказувала: у нас тепер людина в своєму робочому кабінеті повинна цілий день бути в шматі на обличчі. Наради онлайн - шмата не знімається.
Їсти-пити в їдальні не можна: треба нагріти їжу і піднятися в кабінет, зняти ганчірку і їсти там.
У чому полягає "боротьба з вірусом" ?
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26.04.2021 23:50 Відповісти
Скоро маріонетка глобалістів жустін-peoplekind-трюдо вам ще й не таке видумає. До речі (хоча це не в тему), воно десь озвучувало плани про максимально широке завезення до канади чорних та жовтих, щоби розбавити білих, чим займаються маріонетки глобалістів у старій єворопі. Бабця муркєль навіть 2016 року премію фонду Калєргі отримала за запуск до німеччини мільйонів арабів.
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27.04.2021 09:26 Відповісти
Нехай Їдуть до Канади чорні та жовті, канадійським розвєдьонкам хоч буде з ким шури-мурити. Вони ж туди за кращим життям поїхали.
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27.04.2021 22:59 Відповісти
вважаю, що усі вакциновані мають написати відмову від шпиталізації у разі ускладнень
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
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27.04.2021 00:22 Відповісти
через пару месяцев выяснится что это был психотестест на.... небудуумничатьнепередкемха-
ха-ха.... или глупая шутка пьяного какаяразницакого.... или уборщица стараякарова смахнула
со стола и собрала данные в случайномтипапорядке..... кароче малята если не хотите чтобы
ночью к вам пришол бабай не еште на ночь сырые помидоры и не читайте Дарвина......
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27.04.2021 00:54 Відповісти
так і є
пландемія - це тест на коефіцієнт інтелекту

ті, що вакцинуються, його провалять
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27.04.2021 01:26 Відповісти
Інтелект дописувача під ніком Пацюк Олег проти інтелекту ізраїльских лікарів...
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27.04.2021 07:40 Відповісти
Лікарі - біороботи в білих халатах, яких навчили шукати діагноз в гуглі і бездумно виконувати протоколи, гвинтики системи, що налаштована в найпершу чергу на зароблянні грошей, - це найбільший авторитет для тебе?
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27.04.2021 09:51 Відповісти
Так, лікарі для мене авторитет.
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27.04.2021 11:31 Відповісти
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27.04.2021 12:04 Відповісти
Ученые уважаемого университета неожиданно пришли к мысли, что вирусная нагрузка имеет значение? Серьёзно???. Какие тогда могут быть претензии к диссертации Кивы?
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27.04.2021 01:51 Відповісти
Еще Сократ сказал чем больше узнаю тем меньше знаю.И по этому критерием суждений, может быть только ,все познается в сравнении'. А вот с этим у пипл полный швах.Ведь это вникать надо, напрягаться,такое не возбуждает, а значти не пользуется спросом.Вот реклама,пропаганда, любая сенсация и страшилка это что надо. Что было раньше с орви и что сейчас? А сейчас один ковид для пипл. Людина становится хомо-сапинес только тогда когда он пользуется своими умением-скилз или когда начинает что то сравнивать. А не когда верит в сказки политиков для буратин. Самый сладкий наркотик-это власть.А политика это и есть власть. Так что не верте наркоманам, только возмездный договор и никаких обещаний и политической ответствености.Только материальная ответственость по договору. В Греции если за законопроект не проголосовали то автора в лучшем случае изгоняли,
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27.04.2021 05:47 Відповісти
https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118
Если кратко, то их теоретическая модель позволила оценить риски заражения Ковид:
- В больших помещениях с хорошей вентиляцией риск меньше чем в маленьких без вентиляции.
- При длительном нахождении в помещении дистанция мало влияет на риск.
- С маской риск меньше чем без.
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27.04.2021 07:59 Відповісти
Ризик з маскою не просто менший, а суттєво менший: безпечний час збільшується у 10 разів. Цензор.НЕТ вже розширив цю статтю, дописав про ключові моменти оригінальної статті (див. останній абзац) і підкорегував заголовок.
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27.04.2021 14:38 Відповісти
Бред полный и псевдонаука..если все вокруг болеют то засунь себе эту маску в одно место. ВИрус лезет через глаза, через микротрещины на коже..через мобилки, он отовсюду лезет...эти маски тупо клоунада. Всё абсолютно все проконтактируют это же понятно...а дальше как повезёт. Лично убедился носил маску и дважды заражался...понял что зря носил всё равно бы заразился.
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27.04.2021 19:39 Відповісти
Ось https://www.pnas.org/content/pnas/118/17/e2018995118/F3.large.jpg графіки з досліджень в https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118#F3 оригінальній статті , які яскраво демонструють важливість вентиляції і використання масок:
Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено) - Цензор.НЕТ 9149

На нижніх осях відкладений час, проведений у приміщені з хворою на COVID-19 людиною, в годинах (рис. A - у класній кімнаті) і хвилинах (рис. B - у будинку пристарілих). На верхніх осях відкладений той самий час, але в днях (рис. A) і годинах (рис. B). Синя крива - природня вентиляція, червона - механічна вентиляція. Решта можна прочитати https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118#F3 в описі до рисунку в оригінальній статті.

Тому прошу всіх не нагнітати людям настрої про некорисність використання масок.
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27.04.2021 15:11 Відповісти
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