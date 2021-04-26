37 закладів охорони здоров'я є провідними в наданні медичної допомоги постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, - МОЗ

37 закладів охорони здоров’я є провідними в наданні медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Йдеться про 28 закладів комунальної форми власності, з них 7 – спеціалізовані диспансери радіаційного захисту населення, 9 – державні заклади підпорядкування МОЗ та Національної академії медичних наук України.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Для забезпечення надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи залучена вся мережа медичних закладів, від сімейних лікарів до закладів охорони здоров’я МОЗ та НАМН України", – наголосила Микичак.

Заступниця міністра поінформувала, що впродовж 2020–2021 років за програмою медичних гарантій 23 медзаклади, які забезпечують лікування осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовані Національною службою здоров’я України на загальну суму 4 898 046 тис. гривень.

Станом на січень 2021 року кількість потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України, становить 1 619 296 осіб, з них 317 769 дітей. За даними Державного реєстру України, загальна кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 2,5 мільйони осіб.