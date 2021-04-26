РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу "СТС", який перебуває під санкціями, серіал "Папік". ДОКУМЕНТ
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не займається контролем за дотриманням економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа"
Про це йдеться у відповіді Апарату РНБО на інформаційний запит "Українських Новин", інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до п. 6 зазначеного рішення РНБО України реалізацію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та моніторинг їх ефективності забезпечують Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України та Національний банк України відповідно до компетенції", - вказано у відповіді.
У відповіді РНБО уточнили, что "згідно з додатком 2 до рішення РНБО України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію указом Президента України від 14 травня 2018 року №184, до ТОВ "СТС Медіа" застосовано обмежувальні заходи (санкції)".
Минулого тижня (12-18 квітня) 2-й сезон телевізійного серіалу "Папік", який був знятий в Україні компанією "Студія Квартал-95" на замовлення телеканалу "1+1" та почав транслюватися на російському телеканалі "СТС", перемістився на 12-е місце за популярністю, але зайняв частку 12%. Навіть повтор серіалу зайняв 51-е місце серед усіх трансльованих програм в Росії.
Позаминулого тижня (5-11 квітня) 2-й сезон телесеріалу "Папік" увійшов до ТОП-5 найкращих програм російського телебачення.
Нагадаємо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа". Телеканал "СТС" є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу "СТС Медіа". Проти "СТС Медіа" на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Однак "Студія "Квартал 95" продала серіал "Папік" телеканалу "СТС" через шведську компанію Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії, в обхід санкцій, що забороняють торгові операції "СТС" з українськими компаніям. В результаті "Квартал 95" за продаж прав на серіал "Папік" отримав "дохід від країни-агресора".
Також співзасновник компанії "Студія "Квартал 95" Зеленський задекларував за 2020 рік 4,6 млн гривень роялті від "Кварталу 95", "Кіностолиці" та "Драйв продакшн".
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Как то так
ну откуда зебилу васильеву знать, что запрета покупать украинские товары - нет
как и нет запрета для 2х миллионов зебилов из Украины - шастать в рашку на заработки, бо для Европы они слишком тупые..
куда важнее для зебилов то что кацапы купили сотню тортов в Украине и дали наконец-то вам, кацапам, съесть хоть что-то вкусное
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) браво, зебил васильев!
п.с. сам факт того, что видосики от вислюка оманського интересны ТОЛЬКО кацапам и зебилам - красноречив и показателен - одна и та же аудиория "мышебратьев"))
Именно поэтому видосики от вовки-шмаркли так популярны в рашке))
значить сотня тортов, купленных частной фирмой - для зебилов "ЗРАДА"..
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) как и финансирование расейского бюджета, а значить и расейской армии - из бюджета и за счет украинцев
браво, зебил васильев!
Зеленский покрывает газовые схемы Фирташа, Левочкина и Бойко.
https://antikor.com.ua/articles/453342-zelenskij_pokryvaet_gazovye_shemy_firtasha_levochkina_i_bojko._a_chto_skahet_snbo
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Може, підскажеш їм?
Папіка продав Порошенко...ну хто ж іще
Крастота то какая, лепота...
Намагання узагальнити чи перевести тему, про співпрацю з ворогом, на симирічне жування фуфла про "ліпецкую хвабріку", а тим більше "жмурукуобнімию", від підсанкційно фсб-шного деркача, це вже не просто поганий смак, а треш.
Як би ви не словоблудили, а справи говорять про те, що влада ВАЗеленського та його хазяї, співпрацюють та здають Україну фуйлу. В "турборежими"
Жмурукуобнмаю!
Читай не тільки методичку, забугорний петріот!!
))
))
Зараз можна робить те саме - брать ліхтар і ходить, шукать того, хто голосував за Зеленського...
Інша справа, якщо б увесь прибуток від продажу серіалу був зазначений в офіційних документах та переданий українській армії з освітленням у СМІ. Ось тут можна було б порадіти і від москалів, на яких заробили гроші, і від їх палаючих пуканів. Але це не про наших ділків. Ось така халепа...