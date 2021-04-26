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РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу "СТС", який перебуває під санкціями, серіал "Папік". ДОКУМЕНТ

РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не займається контролем за дотриманням економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа"

Про це йдеться у відповіді Апарату РНБО на інформаційний запит "Українських Новин", інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до п. 6 зазначеного рішення РНБО України реалізацію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та моніторинг їх ефективності забезпечують Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України та Національний банк України відповідно до компетенції", - вказано у відповіді.

У відповіді РНБО уточнили, что "згідно з додатком 2 до рішення РНБО України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію указом Президента України від 14 травня 2018 року №184, до ТОВ "СТС Медіа" застосовано обмежувальні заходи (санкції)".

РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу СТС, який перебуває під санкціями, серіал Папік 01

Минулого тижня (12-18 квітня) 2-й сезон телевізійного серіалу "Папік", який був знятий в Україні компанією "Студія Квартал-95" на замовлення телеканалу "1+1" та почав транслюватися на російському телеканалі "СТС", перемістився на 12-е місце за популярністю, але зайняв частку 12%. Навіть повтор серіалу зайняв 51-е місце серед усіх трансльованих програм в Росії.

Позаминулого тижня (5-11 квітня) 2-й сезон телесеріалу "Папік" увійшов до ТОП-5 найкращих програм російського телебачення.

Нагадаємо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа". Телеканал "СТС" є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу "СТС Медіа". Проти "СТС Медіа" на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Читайте також: Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ

Однак "Студія "Квартал 95" продала серіал "Папік" телеканалу "СТС" через шведську компанію Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії, в обхід санкцій, що забороняють торгові операції "СТС" з українськими компаніям. В результаті "Квартал 95" за продаж прав на серіал "Папік" отримав "дохід від країни-агресора".

Також співзасновник компанії "Студія "Квартал 95" Зеленський задекларував за 2020 рік 4,6 млн гривень роялті від "Кварталу 95", "Кіностолиці" та "Драйв продакшн".

Автор: 

Квартал-95 (183) росія (64911) санкції (11763) РНБО (2278) СТС-Медіа (3)


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Топ коментарі
+36
кацапа, ты настолько тупая - что даже не в состоянии понять что это ЧАСТНАЯ расейская фирма закупает в Украине товар и поставляет его в рашку
ну откуда зебилу васильеву знать, что запрета покупать украинские товары - нет
как и нет запрета для 2х миллионов зебилов из Украины - шастать в рашку на заработки, бо для Европы они слишком тупые..
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26.04.2021 18:52
+34
А шо так, - может санкции какие на продавцов? Или не?
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26.04.2021 18:44
+34
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 2120
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26.04.2021 18:51
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А шо так, - может санкции какие на продавцов? Или не?
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26.04.2021 18:44 Відповісти
Зелень сами на себя не наложат санкции.Могут мужской орган на совесть и народ Украины положить,но не санкции на себя.
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26.04.2021 18:58 Відповісти
Ой, мы типа вообще не при делах, кому оно было продано и типа не можем на это влиять, все права на распространения принадлежат швейцарской ООО "Рога и копыта"...
Как то так
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26.04.2021 19:06 Відповісти
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26.04.2021 18:44 Відповісти
сериал Сынок ублюдок....
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26.04.2021 18:45 Відповісти
У папы прохвессора?
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26.04.2021 22:29 Відповісти
кацапа, ты настолько тупая - что даже не в состоянии понять что это ЧАСТНАЯ расейская фирма закупает в Украине товар и поставляет его в рашку
ну откуда зебилу васильеву знать, что запрета покупать украинские товары - нет
как и нет запрета для 2х миллионов зебилов из Украины - шастать в рашку на заработки, бо для Европы они слишком тупые..
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26.04.2021 18:52 Відповісти
ага, т.е. то что компании зеленского (как и он сам) напрямую финансируются из минобороны расеи, и то что вислюк оманський продает в рашку своих "изделия" и закупает в рашке электроэнергию - тебе не интересно...
куда важнее для зебилов то что кацапы купили сотню тортов в Украине и дали наконец-то вам, кацапам, съесть хоть что-то вкусное
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26.04.2021 18:56 Відповісти
ага, значить сотня тортов, купленных частной фирмой - для зебилов "ЗРАДА"..
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) браво, зебил васильев!


п.с. сам факт того, что видосики от вислюка оманського интересны ТОЛЬКО кацапам и зебилам - красноречив и показателен - одна и та же аудиория "мышебратьев"))
Именно поэтому видосики от вовки-шмаркли так популярны в рашке))
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26.04.2021 19:02 Відповісти
еще раз, для ОСОБО тупых зебилов:
значить сотня тортов, купленных частной фирмой - для зебилов "ЗРАДА"..
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) как и финансирование расейского бюджета, а значить и расейской армии - из бюджета и за счет украинцев
браво, зебил васильев!

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26.04.2021 19:05 Відповісти
Порох,це минуле ,яке слід пам"ятати ,як досвід і робити висновки ,але жити слід сьогоденням та майбутнім!!!І час відповідати за власні дії ,без еківоків ,в бік попередників !!)))
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26.04.2021 19:04 Відповісти
Зебілоїдів непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,а що чудить зелена пліснява їх не цікавить ,головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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26.04.2021 19:01 Відповісти
ткнем зебилов чтобы не забывали
Зеленский покрывает газовые схемы Фирташа, Левочкина и Бойко.
https://antikor.com.ua/articles/453342-zelenskij_pokryvaet_gazovye_shemy_firtasha_levochkina_i_bojko._a_chto_skahet_snbo
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26.04.2021 19:06 Відповісти
Як "шатун" та "агент кремля" я пам"ятаю все !! Але таріфи на комуналку чомусь весь час повертают в сьогодення !!!))
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26.04.2021 19:07 Відповісти
Т.е., вы голосовали за барыгу, который против барыги, но имеет полное право барыжничать, в отличие от предыдущего барыги
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26.04.2021 19:09 Відповісти
загубися, ЗЕбіло, бо набрид!
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26.04.2021 19:11 Відповісти
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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26.04.2021 18:58 Відповісти
А тяперича,когда Сопля на троне,бюджет вообще только должен будет
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26.04.2021 22:31 Відповісти
а що, касапи свої санкції на "Рошен" не ввели?
Може, підскажеш їм?
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26.04.2021 18:54 Відповісти
ну и че , ктото возит торти и продает - там у етой сети несколько магазинов с разними производителями
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26.04.2021 18:57 Відповісти
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26.04.2021 18:45 Відповісти
Папик зеленского считает, вас, зебилята, биомассой. Собственно, в чем он не прав?
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26.04.2021 18:45 Відповісти
Это наша "мягкая сила" на пропитые мозги расисян! Вы все ничего не понимаете
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26.04.2021 18:45 Відповісти
Папик=Ро$$ен
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26.04.2021 18:47 Відповісти
Інакше в зебілів і бути не могло !
Папіка продав Порошенко...ну хто ж іще
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26.04.2021 20:16 Відповісти
Баксюша, ану ж скажи де саме на цій картинці ти бачиш Порошенка і що саме він у тебе краде.
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 8495
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26.04.2021 20:40 Відповісти
Папик=КалоМойша. https://censor.net/ru/user/99878=их выкидыш
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26.04.2021 21:51 Відповісти
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 2992
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26.04.2021 22:16 Відповісти
(СНБО) не занимается контролем за соблюденим экономических санкций
Крастота то какая, лепота...
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26.04.2021 18:47 Відповісти
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 4301
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26.04.2021 18:53 Відповісти
а ведь в итоге так и будет...
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26.04.2021 19:08 Відповісти
Надмірна дебілізація орків "Папіком" - патріотична справа
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26.04.2021 18:49 Відповісти
Может Ленка квартиру купит, - они давно с Вовой мечтали
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26.04.2021 18:54 Відповісти
В МСК? Чи а Ростові?
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26.04.2021 18:58 Відповісти
У Владіку. Там повітря свіже.
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26.04.2021 18:59 Відповісти
В Зедрюпінські!
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26.04.2021 19:00 Відповісти
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 2120
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26.04.2021 18:51 Відповісти
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26.04.2021 18:52 Відповісти
Хорошо шо у нас президент ни какой небудь дурачок из квартала95. А то ввел бы сам себе санкции по самые мамидоры.
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26.04.2021 18:53 Відповісти
головне - не давати йому в руки м"ясорубку - улюблену іграшку Вови дитячих років. А то всяке може бути
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26.04.2021 18:55 Відповісти
Кровавые деньги не пахнут.Да,проклятые зеленые твари?
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26.04.2021 18:56 Відповісти
Тю, свои люди. Пусть кацапы тоже получают доступ к высокому искусству.
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26.04.2021 18:58 Відповісти
Что один барыга был,что другой барыга. И этим всем жидам только деньги надо от Украины.
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26.04.2021 19:00 Відповісти
Не не не! Ваш барыга правильный. Ведь не могут 76% нарида ошибацца?
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26.04.2021 21:53 Відповісти
Ну продать такое " фуфло" не грех.. Это не пустить через ТВ на Украину пропаганду РФерии. Я бы больше обеспокоился к примеру наличием в сетях телеканала " НАШИ", телеканалов Лукашенко и т.д. Да и кроме " Папика" мы то с Рашей торгуем то по полной.. Так таки да.. или таки нет... Так что подобный вброс, как не относиться к Зе и зеленым вообще, не является предметом разбирательства для компетентных органов.. Ерунда это. Следить конечно нужно, реагировать тоже но совершенно на другие "продажи".. а " Папика" да пускай подавятся...
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26.04.2021 19:03 Відповісти
Бізнес з ворогом перестав бути гріхом, як цікаво?
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26.04.2021 19:09 Відповісти
штатні боти Абдристовича відмазують ЗЕленого ублюдка як тільки можуть...
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26.04.2021 19:10 Відповісти
Продавать фильм " Папик" телеканалу.. намного меньший грех чем сохраненные дип. отношения, свободный турпоток в Крым, торговля и бизнес по серьезным отраслям ( далеко не связанным с кино) я умолчу о конфетах известной марки. ) ах.. как я мог об этом вспомнить.., о святом же нельзя.. А как там наши зарабитчане в Раше себя чувствуют.. их сейчас конечно меньше, но до миллиона все таки есть, в том числе из самых патриотичных регионов нашей страны.. Может и "Папик" грех, но уж точно в сто раз меньший чем многое другое которое у нас имеет место начиная аж с далекого 2014 года, если кто " случайно" забыл.. предыдущие года. С Зли за что спрашивать найдется и без "Папика",а то до смешного дошли..
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26.04.2021 19:36 Відповісти
Не, не проканало. Гнила відмазка. Як і цукеркові фейки. Шукайте далі.
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26.04.2021 19:48 Відповісти
Ну чем же хуже продаже\а фуфлыжнго кино " Папик" чем откармливание врага и оккупанта конфетами и шоколадом.. Двойные у вас стандарты однако. ( хотя понятно что с адептами наших политических " сект" спорить бесполезно. Прежний " обнимаю , жму руку", Нынешний " все пытался заглянуть в глаза"... так что и у вас не проканало.. ну совсем гнило.. до смеха...
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26.04.2021 19:54 Відповісти
Міняйте методичку. Кажу ж, що ця вже не спрацьовує.
Намагання узагальнити чи перевести тему, про співпрацю з ворогом, на симирічне жування фуфла про "ліпецкую хвабріку", а тим більше "жмурукуобнімию", від підсанкційно фсб-шного деркача, це вже не просто поганий смак, а треш.
Як би ви не словоблудили, а справи говорять про те, що влада ВАЗеленського та його хазяї, співпрацюють та здають Україну фуйлу. В "турборежими"
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26.04.2021 20:33 Відповісти
Слабенько.
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26.04.2021 21:54 Відповісти
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 1307
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26.04.2021 19:03 Відповісти
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26.04.2021 19:04 Відповісти
Патамуша ,что Зеленский - это «Порошенко 2.0».🤣
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26.04.2021 19:05 Відповісти
Неправда. Порошенко продавал цукерки в мацкве и на деньги кацапов создавал армию. С нуля! А зебил продает кину, потому что он малорос
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26.04.2021 19:16 Відповісти

Жмурукуобнмаю!
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26.04.2021 19:22 Відповісти
Тебе вкусно облизывать выделения гб-шной мразоты?
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26.04.2021 19:44 Відповісти
Слюшай сюди_сам сивочолий це "вирвиролупив з трибуни ВР!!
Читай не тільки методичку, забугорний петріот!!
))
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26.04.2021 19:49 Відповісти
Ссылку, Срубль13
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26.04.2021 19:58 Відповісти
Цікаво, що більш за всіх патякає про гбшну мразоту виключно кацапо-башкірськомовна бурятська мавпа, що переїхала в Гаарлем з Набєрєжних Чєлнов. Яку з Україною пов'язує лише факт її відбраковки в київському зоопарку
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26.04.2021 20:29 Відповісти
Я тебе сочувствую, обезьяна из Харлема. Тяжко тебе среди людей жить...
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26.04.2021 20:44 Відповісти
Та який там "Гарлем"?!.. Від далі МКАД не вибирався...
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26.04.2021 21:19 Відповісти
Гугли, замурзаний...
))
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26.04.2021 21:12 Відповісти
Ты точно на 13 баксов не тянешь. На 13 срублишек - и то еле-еле, звиздабол
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26.04.2021 21:13 Відповісти
Пистунишка зеленожопая
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26.04.2021 21:55 Відповісти
Что то я не слышу тут и сейчас воплей тех, кто голосовал в 2019 году за Слуг нарИда и лично за товарисча ЗЕ, о барыжничестве и торговле с агрессором на крови. Молчите что то вы, как в рот ЗЕлёного говна набрали. Впрочем почему КАК!?
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26.04.2021 19:06 Відповісти
Колись філософ Діоген ходив, опівдні, з запаленим ліхтарем. Коли його спитали, для чого, він відповів: "Шукаю ЛЮДИНУ!...".
Зараз можна робить те саме - брать ліхтар і ходить, шукать того, хто голосував за Зеленського...
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26.04.2021 19:50 Відповісти
А що, ваєний, хто голосував за сивочолого, ти з Діогеном аже й до людей не зараховуєш?
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26.04.2021 20:32 Відповісти
Так хто барига?
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26.04.2021 19:10 Відповісти
Цинічна?
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26.04.2021 20:46 Відповісти
Пусть Данилов не самый умный в кодлане Коломойского но брызгать против ветра он не будет. Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России. / "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании./ Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК.
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26.04.2021 19:16 Відповісти
Любить власть - это форма извращения...
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26.04.2021 19:19 Відповісти
бытуе Зе на должности. Вообщем як усе президенты. Не ругайте его, он просто обычный украинский президент
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26.04.2021 19:30 Відповісти
Ну то, що у наших провладних бізнесменів немає морального стрижня, ми знаємо вже давно. Тут українців не здивувати. А то, що цей серіал "загострений" на кацапТВ, було зрозуміло одразу.
Інша справа, якщо б увесь прибуток від продажу серіалу був зазначений в офіційних документах та переданий українській армії з освітленням у СМІ. Ось тут можна було б порадіти і від москалів, на яких заробили гроші, і від їх палаючих пуканів. Але це не про наших ділків. Ось така халепа...
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26.04.2021 19:35 Відповісти
Друзьям (и себе) - все, врагам - закон!
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26.04.2021 19:50 Відповісти
молодець Зеленський, впарив тупорилим кацапам фігню, від якої деградація моськовитського бидла посилиться
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26.04.2021 20:00 Відповісти
Поржом над ЗЕбилами? Вспомним их тявканье про рост надоев, накосов, и стремительный домкрат ВВП


СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 7588


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26.04.2021 20:03 Відповісти
Емм, так проблема, що нашим він таку саму фігню впарює... Ну не знімає 95 квартал фільмів рівня Фелліні, Бунюеля, Довженка чи хоча б Тарантіно!
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26.04.2021 20:10 Відповісти
ЗЕбил так когда там уже потужный рост всего и вся?? Сколько ещё ждать конца эпохи бедности?? А то ты так кудахтал так кудахтал и шо то сдулся
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26.04.2021 20:35 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТОРГОВЕЦЬ НА КРОВІ!
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26.04.2021 20:01 Відповісти
Зе сильно рвется встретиться с бесом путлером тет-а-тет, и тут важны два момента, бес путлер объявил громко, для своего зомби населения, шо Зе должен сначала встретиться с донецкими уголовниками, потом с ним, а наш шлема повелся, тока хлопает ушами, и второе более важное, в паРаше есть много бабла в разных видах и конторах, значит у него есть большой срблазн решить свои шкурные вопросы за государственный счет, лично я ему не доверяю, значит отпускать его с ермаком ни в коем случае неотзя, вплоть предьявить ему ультиматум.
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26.04.2021 20:10 Відповісти
РНБО у нас це вже як "кружок по інтєрєсам". Риба гниє з голови...
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26.04.2021 20:58 Відповісти
Я цілком за дострокові президентські вибори вже цього травня
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26.04.2021 20:59 Відповісти
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 8002
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26.04.2021 21:24 Відповісти
Да все украинские сериалы продают в рашку. Кроме тех которые сделали записные патриоты. Прямо на российских каналах показывают. Продают во всех приложениях Яндекса, Мейла, якобы запрещенных. Зеленский рыжий что-ли. Он тоже любит деньги. Это как с санкциями против Спортмастера. Они как бы есть, но никто их не видит, как суслика.
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26.04.2021 21:43 Відповісти
и тут двойные стандарти?
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26.04.2021 22:24 Відповісти
Та нє товсьоюлькавкрала!!!
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27.04.2021 09:43 Відповісти
Для бариг немає націй, нема і ворогів!!!
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27.04.2021 10:10 Відповісти
 
 