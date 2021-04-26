РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу "СТС", який перебуває під санкціями, серіал "Папік". ДОКУМЕНТ

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не займається контролем за дотриманням економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа"

Про це йдеться у відповіді Апарату РНБО на інформаційний запит "Українських Новин", інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до п. 6 зазначеного рішення РНБО України реалізацію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та моніторинг їх ефективності забезпечують Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України та Національний банк України відповідно до компетенції", - вказано у відповіді.

У відповіді РНБО уточнили, что "згідно з додатком 2 до рішення РНБО України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію указом Президента України від 14 травня 2018 року №184, до ТОВ "СТС Медіа" застосовано обмежувальні заходи (санкції)".

Минулого тижня (12-18 квітня) 2-й сезон телевізійного серіалу "Папік", який був знятий в Україні компанією "Студія Квартал-95" на замовлення телеканалу "1+1" та почав транслюватися на російському телеканалі "СТС", перемістився на 12-е місце за популярністю, але зайняв частку 12%. Навіть повтор серіалу зайняв 51-е місце серед усіх трансльованих програм в Росії.

Позаминулого тижня (5-11 квітня) 2-й сезон телесеріалу "Папік" увійшов до ТОП-5 найкращих програм російського телебачення.

Нагадаємо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа". Телеканал "СТС" є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу "СТС Медіа". Проти "СТС Медіа" на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Читайте також: Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ

Однак "Студія "Квартал 95" продала серіал "Папік" телеканалу "СТС" через шведську компанію Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії, в обхід санкцій, що забороняють торгові операції "СТС" з українськими компаніям. В результаті "Квартал 95" за продаж прав на серіал "Папік" отримав "дохід від країни-агресора".

Також співзасновник компанії "Студія "Квартал 95" Зеленський задекларував за 2020 рік 4,6 млн гривень роялті від "Кварталу 95", "Кіностолиці" та "Драйв продакшн".