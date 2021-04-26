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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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За тиждень на окуповані території Донбасу відправили 730 тонн гуманітарного вантажу, - Держприкордонслужба

За тиждень на окуповані території Донбасу відправили 730 тонн гуманітарного вантажу, - Держприкордонслужба

За минулий тиждень на тимчасово окуповані території проїхали 52 автомобілі з гуманітарною допомогою, загальна вага якої становила 730 т.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Впродовж минулого тижня на тимчасово окуповану територію проїхали 37 автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і 15 автомобілів від Управління верховного комісара ООН у справах біженців, які перетнули лінію розмежування на КПВВ "Щастя" і КПВВ "Новотроїцьке", - наголошується в повідомленні.

Для жителів окупованих територій передали продуктові набори і пластикові контейнери, господарські вироби, будівельні матеріали, засоби гігієни, товари медичного призначення та медичне обладнання.

За даними пресслужби Мінреінтеграції, 26 квітня в ОРДЛО доставили 20,16 т гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У п'ятницю, 23 квітня, на окуповані території Донецької та Луганської областей шістьма вантажівками доставили 45,05 т гумвантажу.

Серед допомоги, яку передали місцевим жителям у ОРДЛО, - продуктові набори та медичні товари. Автомобілі проїхали через КПВВ "Новотроїцьке".

Читайте також: Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба (5923) гуманітарна допомога (988) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+6
Ну зараз базари в Лугандонi розквітатимуть ... Якщо ці EU філантропи думають що цю гуманітарку побачать бідні верстви населення і безкоштовно (!) то вони або наївні або тупі ..
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26.04.2021 19:32
+6
гуманитарные грузы не должны с территории Украины поступать, пусть красный крест спонсирует через страну оккупанта. Эти гуманитарщики спонсоры террористов уже 7 лет.
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26.04.2021 19:57
+5
А нє хіло так лугандонці пристроїлись. По дві пенсії отримують: кацапську і українську(ані же "наши люді"). Гуманітарка майже кожного дня, щоб на випадок воєнних дій, не дай Боже, "дамбас" не голодував. Та вони, якщо трапиться в України нагода звільнити свої, оккуповані паРашею землі, пластами на дорогах лежатимуть, блокуючі наші танки.
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26.04.2021 19:39
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Огласите пожалуйста весь список контрабандистов...
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26.04.2021 19:04 Відповісти
Зачем? Во всех СРУ.СМИ и парадным реляциям Лугандона, тамошние кормильцы от изобилия и ожирения страдают.
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26.04.2021 19:06 Відповісти
Деньги налогоплатильщиков больше девать некуда, как в Лугандон халявную жратву поставлять? Они же кормили всю Украину и находятся в острой фазе "рускаго мира", поэтому могут замечательно и без гуманитарки обойтись. По классике : денег и жратвы нет, но вы держитесь
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26.04.2021 19:07 Відповісти
Ну зараз базари в Лугандонi розквітатимуть ... Якщо ці EU філантропи думають що цю гуманітарку побачать бідні верстви населення і безкоштовно (!) то вони або наївні або тупі ..
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26.04.2021 19:32 Відповісти
///...вони або наївні або тупі ..///. Я б додав ще одну версію: можливо це замасковане постачання жрачкою і обмундированням, бандитів лугандона.
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26.04.2021 19:44 Відповісти
І цей варіант не виключається
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26.04.2021 19:45 Відповісти
Машини йдуть без догляду....
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26.04.2021 22:35 Відповісти
А нє хіло так лугандонці пристроїлись. По дві пенсії отримують: кацапську і українську(ані же "наши люді"). Гуманітарка майже кожного дня, щоб на випадок воєнних дій, не дай Боже, "дамбас" не голодував. Та вони, якщо трапиться в України нагода звільнити свої, оккуповані паРашею землі, пластами на дорогах лежатимуть, блокуючі наші танки.
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26.04.2021 19:39 Відповісти
А хлебальники у сепаров не луснут?
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26.04.2021 19:45 Відповісти
гуманитарные грузы не должны с территории Украины поступать, пусть красный крест спонсирует через страну оккупанта. Эти гуманитарщики спонсоры террористов уже 7 лет.
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26.04.2021 19:57 Відповісти
Щоб вони гуманітарку гризли довічно....
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26.04.2021 20:21 Відповісти
730 тонн на 450 тьісч граждан РФ єто по сколько получаеться?
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26.04.2021 21:01 Відповісти
Хорошее подспорье гяуляйтерам - скоро ж Пасха.
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26.04.2021 22:39 Відповісти
Кормильцы, мля...
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26.04.2021 22:44 Відповісти
 
 