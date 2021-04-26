За тиждень на окуповані території Донбасу відправили 730 тонн гуманітарного вантажу, - Держприкордонслужба

За минулий тиждень на тимчасово окуповані території проїхали 52 автомобілі з гуманітарною допомогою, загальна вага якої становила 730 т.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Впродовж минулого тижня на тимчасово окуповану територію проїхали 37 автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і 15 автомобілів від Управління верховного комісара ООН у справах біженців, які перетнули лінію розмежування на КПВВ "Щастя" і КПВВ "Новотроїцьке", - наголошується в повідомленні.

Для жителів окупованих територій передали продуктові набори і пластикові контейнери, господарські вироби, будівельні матеріали, засоби гігієни, товари медичного призначення та медичне обладнання.

За даними пресслужби Мінреінтеграції, 26 квітня в ОРДЛО доставили 20,16 т гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У п'ятницю, 23 квітня, на окуповані території Донецької та Луганської областей шістьма вантажівками доставили 45,05 т гумвантажу.

Серед допомоги, яку передали місцевим жителям у ОРДЛО, - продуктові набори та медичні товари. Автомобілі проїхали через КПВВ "Новотроїцьке".

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