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Венедіктова: Закон про заочне переслідування забезпечить невідворотність покарання для зрадників України

Венедіктова: Закон про заочне переслідування забезпечить невідворотність покарання для зрадників України

Верховна Рада цього тижня втретє спробує прийняти закон про заочне кримінальне переслідування. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сподівається, що це нарешті вдасться.

Про це генпрокурор заявила на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Це вже третя спроба законодавця реанімувати заочне кримінальне переслідування, яке дозволить слідчим і суду забезпечити, врешті-решт, проголошену ще на початку 2014 року невідворотність покарання осіб, винних у злочинах проти Майдану, і осіб, які зрадили інтереси України. Я дуже сподіваюся, що суспільство і народні депутати підтримають цей законопроєкт", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що після ухвалення законопроєкту заочно можна буде переслідувати не тільки тих, хто оголошений в міжнародний розшук. Також таке переслідування можливе для осіб, які перебувають на окупованій частині України або на території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати і прокурори перетворюють законопроєкт про заочне засудження на інструмент покарання "незручних людей", - Устінова

"Також проєктом доповнено перелік злочинів, за вчинення яких допускатиметься заочне кримінальне переслідування. Серед них злочини проти основ національної безпеки України, проти громадської безпеки, проти життя і здоров'я людини, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також пов'язані зі зловживанням владою або легалізацією (відмиванням) майна, отриманого злочинним шляхом", - додала Венедіктова.

За словами генпрокурора, законопроєкт про заочне правосуддя дасть змогу притягнути до відповідальності російських генералів, терористів і катів, які катують людей на окупованих територіях.

Також від прийняття законопроєкту залежатиме доля "справ Майдану" - якщо депутати підтримають документ, це дозволить притягнути до відповідальності колишніх керівників держави і правоохоронців, а також "тітушок".

Автор: 

законопроєкт (3583) Венедіктова (829)


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Топ коментарі
+13
очно уже всех пересажали. На Банковую и в ВР.

Остались заочно
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26.04.2021 19:15
+10
так ты,бенядиктова с гнусавым наркоманом первые предатели Украины
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26.04.2021 19:14
+8
Ну Людовик во Франции то же принял на вооружение правосудия гильотину , на которой его потом и казнили. Так что , вперед и с песней , ,а то что Осел и его бригада наркоманов- воров будут сидеть уже не у кого сомнений не вызывает.
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26.04.2021 19:17
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так ты,бенядиктова с гнусавым наркоманом первые предатели Украины
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26.04.2021 19:14 Відповісти
А чего она про заочно беспокоится, если очно никого не садит. Кум Путина Медведчук очно сидит в Раде третий год и ничего.
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26.04.2021 19:34 Відповісти
очно уже всех пересажали. На Банковую и в ВР.

Остались заочно
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26.04.2021 19:15 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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26.04.2021 19:31 Відповісти
Ще не прийняли... Це в умовах монобільшості...
А VІІІ-ме скликання такого моно- не мало... Сподобились лише на компроміс на термін до 2018-го року...
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26.04.2021 19:15 Відповісти
Завгар-ржет,за поребриком.
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26.04.2021 19:16 Відповісти
Русафобія! Дідиваєвалє!
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4352111-verkhovnyi-sud-vidkhylyv-pozov-schodo-trokh-telekanaliv Верховний суд України відхилив позов закритих телеканалів
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26.04.2021 19:16 Відповісти
Ну Людовик во Франции то же принял на вооружение правосудия гильотину , на которой его потом и казнили. Так что , вперед и с песней , ,а то что Осел и его бригада наркоманов- воров будут сидеть уже не у кого сомнений не вызывает.
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26.04.2021 19:17 Відповісти
Не приймуть! Бо тоді передача беркутівців та Цимаха на московію стане злочином. Хоча для ЗЕ це не перша стаття, що йому світить. Перевищення повноважень над ним вісить ще з літа 2019-го. Різниця лише в тому, який то злочин: адміністративний чи кримінальний. дЄрмак не дасть пройти такому закону ще мінімум з півроку...
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26.04.2021 19:23 Відповісти
ну да, когда награбятся и спокойно уедут, через пару лет будете заочно судить, в стране- все ангелы, судить некого
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26.04.2021 19:24 Відповісти
ДАВАЙТЕ ПРОДАДИМ ЗЕМЛЮ ЗА КОПЕЙКИ https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html Мировые цены на еду взлетели до нового 8-летнего максимума - Bloomberg 26 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html Венедиктова: Закон о заочном преследовании обеспечит неотвратимость наказания для предателей Украины - Цензор.НЕТ 3736 Инфляция на рынках базовых продовольственных товаров, вспыхнувшая на фоне беспрецедентной денежной эмиссии центробанков в год пандемии, после непродолжительной паузы вышла на виток.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html#more-130835 Читать далее
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26.04.2021 19:28 Відповісти
Ця , тіпо, прокурворша, є донька харківського мусора. Ще й тіпо мужа їй прикупили, яке відслідковує, що там про його дебілку нєдоброжелатєлі клєвєщуть...)))
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26.04.2021 19:39 Відповісти
Зелибоба не успеет убежать в Ростов.
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26.04.2021 19:41 Відповісти
Проще всего заочно осудить тех, кого словить не хотят. "Слови, если можешь" (с).
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26.04.2021 19:50 Відповісти
Какие-то странные посылы . Палка ведь о двух концах.Смахивает на садо-мазо
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26.04.2021 20:00 Відповісти
А харя в тебе -мерзенна, вєнядіктова! Вот і живи з цим! А також із сожитєлєм,якого тобі папка-мусор прикупив! І який за твого папкіни гроші змушує студентів відслідковувати коменти проти цієї прокурворської потвори! Харківська прокацабська мерзота!
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26.04.2021 20:05 Відповісти
Сьогодні понеділок...Венедіктова "щось" обіцяла Бутусову - де ЦЕ?
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26.04.2021 20:14 Відповісти
проще и дешевле принять закон о заочном расстреле, шобы усе предатели дрожали, шобы уважали
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26.04.2021 20:17 Відповісти
С новой порцией божьей росы вас дебилы!
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26.04.2021 20:26 Відповісти
Верховная Рада на этой неделе в третий раз попытается принять закон о заочном уголовном преследовании. Источник: https://censor.net/ru/n3262111

А НА ЩО? Коли Зе клоун пустить воду в Крим (через приватні компанії), амністує сєпарів Донбасу, заведе їх до Верховної Ради, дасть часткову автономію Донбасу, неофіційно визнає Крим расєйським, нащо тоді ці юридичні викрутаси вже будуть потрібні ?
Питання в іншому - КОЛИ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 20:49 Відповісти
Начинаь надо процедуру импичмента.
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26.04.2021 21:14 Відповісти
так в чем заслуга этой дамы?луцык заочно полтора лярда зелени принес в казну...
а эта тётя в тужурке из "собачьего сердца"?
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26.04.2021 21:23 Відповісти
 
 