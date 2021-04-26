Венедіктова: Закон про заочне переслідування забезпечить невідворотність покарання для зрадників України

Верховна Рада цього тижня втретє спробує прийняти закон про заочне кримінальне переслідування. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сподівається, що це нарешті вдасться.

Про це генпрокурор заявила на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Це вже третя спроба законодавця реанімувати заочне кримінальне переслідування, яке дозволить слідчим і суду забезпечити, врешті-решт, проголошену ще на початку 2014 року невідворотність покарання осіб, винних у злочинах проти Майдану, і осіб, які зрадили інтереси України. Я дуже сподіваюся, що суспільство і народні депутати підтримають цей законопроєкт", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що після ухвалення законопроєкту заочно можна буде переслідувати не тільки тих, хто оголошений в міжнародний розшук. Також таке переслідування можливе для осіб, які перебувають на окупованій частині України або на території РФ.

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"Також проєктом доповнено перелік злочинів, за вчинення яких допускатиметься заочне кримінальне переслідування. Серед них злочини проти основ національної безпеки України, проти громадської безпеки, проти життя і здоров'я людини, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також пов'язані зі зловживанням владою або легалізацією (відмиванням) майна, отриманого злочинним шляхом", - додала Венедіктова.

За словами генпрокурора, законопроєкт про заочне правосуддя дасть змогу притягнути до відповідальності російських генералів, терористів і катів, які катують людей на окупованих територіях.

Також від прийняття законопроєкту залежатиме доля "справ Майдану" - якщо депутати підтримають документ, це дозволить притягнути до відповідальності колишніх керівників держави і правоохоронців, а також "тітушок".