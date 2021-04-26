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Новини Агресія Росії проти України
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Засідання ТКГ відбудеться 28 квітня, консультації радників Нормандської четвірки про припинення вогню тривають, - українська делегація

Засідання ТКГ відбудеться 28 квітня, консультації радників Нормандської четвірки про припинення вогню тривають, - українська делегація

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій відбудуться 27 і 28 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Української делегації в ТКГ.

27 квітня відбудеться відеоконференція Робочих груп із безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. 28 квітня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

На порядку денному питання: про порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків; відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п.Золотое і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій.

Зазначається, що також тривають консультації на рівні радників лідерів країн Нормандської четвірки.

"Наразі тривають консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - сказано в повідомленні.

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Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


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так перемирие устойчивое!
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26.04.2021 19:54 Відповісти
Заседания ТКГ сами по себе , война Путина с Украиной сама по себе. И вместе они не пересекаются.
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26.04.2021 20:02 Відповісти
Заседание ТКГ пройдет 28 апреля, консультации советников Нормандской четверки о прекращении огня продолжаются, - украинская делегация - Цензор.НЕТ 5931
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26.04.2021 20:07 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1386731165655109636 31 мин

Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен. Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен. По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
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26.04.2021 20:49 Відповісти
 
 