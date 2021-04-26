Засідання ТКГ відбудеться 28 квітня, консультації радників Нормандської четвірки про припинення вогню тривають, - українська делегація

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій відбудуться 27 і 28 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Української делегації в ТКГ.

27 квітня відбудеться відеоконференція Робочих груп із безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. 28 квітня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

На порядку денному питання: про порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків; відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п.Золотое і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій.

Зазначається, що також тривають консультації на рівні радників лідерів країн Нормандської четвірки.

"Наразі тривають консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - сказано в повідомленні.

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