Верховний Суд відмовив у задоволенні одного з позовів щодо скасування санкцій проти "каналів Медведчука"

Касаційний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) 26 квітня завершив розгляд однієї зі справ щодо оскарження санкцій, накладених на "телеканали Медведчука".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

"КАС ВС завершив розгляд справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив указ президента України № 43/2021 в частині застосування санкцій до ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"". Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю", - сказано в повідомленні.

Це рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.

Крім того, 26 квітня КАС ВС почав розгляд справи № 9901/42/21 за позовом ТОВ "ЛІДЕР ТВ". Постановою суду задоволено заяви про самовідвід двох суддів, які входять до складу судової колегії, через відсутність у них доступу до державної таємниці, без чого неможливо вивчити обставини застосування санкцій.

Для розгляду справи визначать нових суддів. Наступне судове засідання щодо розгляду цієї справи відбудеться 14 червня о 10:00.

Читайте також: Касаційний суд ВС відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян

На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими заперечується указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"".

На 14:00 18 травня призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, 24 травня об 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 (слухання почалося 5 квітня), 25 травня о 10:00 продовжиться розгляд справи № 9901/54/21 (слухання розпочато 6 квітня), на 16:30 26 травня призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21, судове засідання у справі № 9901/40/21 заплановано на 14:00 31 травня, 7 червня о 14:00 суд продовжить розгляд справи за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"", а наступне судове засідання щодо розгляду справи за позовом ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" відбудеться 16 червня о 14:00.

Також читайте: Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.