На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм

Офіцери ГРУ з військової частини 29155 полювали на болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, оскільки він був одним із ключових постачальників боєприпасів для України під час російського вторгнення. Після того як підрив боєприпасів у Чехії не допоміг ГРУ запобігти постачанням, вони двічі намагалися (і знову безуспішно) вбити Гебрева нервово-паралітичною речовиною. Аналіз поїздок цієї групи вбивць показує, що для провезення токсину через кордон вони могли скористатися дипломатичним багажем.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat за участю Der Spiegel і Respekt.cz, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розслідування The Insider і Bellingcat показали, що вибухи на складі боєприпасів у Врбетіцах у 2014 році були результатом масштабної операції ГРУ, в якій брали участь не менше 8 офіцерів, включно з генералом Авер'яновим і відомими з отруєння Скрипаля Мишковим і Чепігою ("Петрова" і "Боширова"). Через місяць після операції як мінімум шість з восьми геерушників отримали від держави квартири. Відомо також, що в той же момент як мінімум Мишкін і Чепіга стали "героями Росії" (за правилами до цього звання і додається безкоштовна квартира).

Розслідувачі також писали, що ті ж офіцери ГРУ пізніше брали участь у замаху на болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, чия зброя зберігалося на чеському складі. У цій частині розслідування пояснюється, чому ГРУ оголосило Гебреву війну.

Після оголошення висновків чеської влади про те, що диверсійні операції в Врбетіцах були націлені на озброєння, що належать Гебреву і його компанії EMCO, підприємець заявив, що на момент вибухів він не мав наміру ні переміщати будь-які запаси зі складів Врбетіце в Болгарію, ні експортувати їх на будь-який ринок, будь то Україна чи Сирія. Раніше Гебрев також заявляв, що його компанія не здійснювала жодних масштабних поставок в Україну.

Розслідувачам вдалося встановити, що формально Гебрев говорив правду - станом на жовтень 2014 року EMCO не планувала переміщати або продавати будь-які товари, що зберігаються в Чехії, це підтвердили і представники Imex - компанії-оператора чеського складу.

І все ж болгарська компанія продавала боєприпаси Україні наприкінці 2014 року, і, відповідно до двох джерел, які в 2014 і 2015 роках були близькі до українських військових закупівель, зіграла вирішальну роль у підвищенні обороноздатності України під час російського вторгнення. За даними цих джерел, EMCO була однією з двох компаній ЄС, які виготовляли сучасні боєприпаси, сумісні зі зброєю радянських часів, особливо в діапазоні від 120 до 152 мм. Відповідно до одного з джерел, є тільки два заводи, які виготовляють сумісні боєприпаси, і "інша компанія перебувала під контролем Росії". Одне з джерел повідомило, що для ГРУ типовою практикою була перекупка придатних для України боєприпасів за завищеними цінами, щоб вони не дісталися українцям. Джерело також повідомило, що в Україну було поставлено три кораблі з боєприпасами від EMCO, не уточнивши, чи озброєння продавалося напряму, а чи через посередника.

Компанія EMCO підтвердила, що прямо або побічно експортувала боєприпаси в діапазоні від 120 до 152 мм в Україну в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. Компанія заявляє, що частину договірних зобов'язань не було реалізовано.

Хоча EMCO і поставляла зброю Україні, чеський склад тут не був задіяний. Але в ГРУ, мабуть, про це не знали.

3 жовтня 2014 року гендиректор Imex Петро Бернатік (керуючий чеським складом) написав Гебреву лист зі скаргою на те, що EMCO ще не забрала боєприпаси, які компанія закупила у чеського торговця зброєю. Він зажадав сплати прострочених платежів за зберігання і закликав EMCO вивести запаси до 15 жовтня 2014 року. Бернатік також повідомив Гебреву, що до Imex звернулися "кілька клієнтів", зацікавлених у значній частині запасів EMCO, що зберігаються в Чехії, - приблизно 10 тисяч 120-мм мінометних мін та понад 16 тисяч 152-мм великокаліберних снарядів (це майже все, що було у Гебрева на чеському складі).

Гебрев продавати боєприпаси відмовився, заявивши також, що не планує перевозити товар у Болгарію, і запропонував передати його іншому чеському оператору, якщо Imex не захоче далі його зберігати. Посилаючись на кримінальну справу, яка ведеться, Imex не стала коментувати, ким були клієнти, які хотіли купити у Гебрева зброю, але, судячи з усього, ними були Мішкін і Чепіга, які в ті ж дні запросили доступ на склад, використовуючи паспорти на імена Руслана Табарова (Чепіга) і Миколи Попи (Мішкін).

Зброя на чеському складі цілком могла підійти для ЗСУ України, тому у ГРУ були всі підстави думати, що Гебрев планує направити його туди. Але у них міг бути і масштабніший план: як стверджувала чеська влада (хоча і без подання доказів), ГРУ планувало, що вибухівка мала здетонувати пізніше, коли боєприпаси будуть переправлені на основний склад Гебрева в Болгарії. Можливо, вони сподівалися, що разом із цими боєприпасами підірвуть і інші.

Так це чи ні, але схоже, що геерушники і правда планували відкладений вибух, у всякому разі через півтора місяці після того як 16 жовтня на складі № 16 вибухнуло 50 тонн боєприпасів, 3 грудня вибухнув склад № 12, який був за кілометр від місця першого вибуху, там зберігалося ще близько 100 тонн боєприпасів. Під час другого вибуху групи з ГРУ на місці вже не було, що свідчить на користь чеської версії про відкладений вибух. Можливо, геерушники сподівалися, що до грудня снаряди будуть вже в Болгарії, і обидва вибухи планували на 3 грудня, але співробітники складу випадково спровокували перший вибух передчасно (16 жовтня на складі загинули Вратіслав Гавранек і Людек Петршік).

Після диверсії в Чехії деякі з учасників групи ГРУ, витримавши невелику паузу, відновили операцію, націлену на Гебрева, але цього разу вони вже спробували вбити його і його заступника.

Як ми повідомляли раніше, серед учасників диверсії були Денис Сергєєв і Єгор Гордієнко, які незадовго до вибуху зустрічалися на секретній базі ГРУ біля французько-швейцарського кордону зі своїм командиром генералом Авер'яновим. Вранці 13 жовтня 2014 року, коли диверсія у Врбетіцах вступила в критичну фазу, ці два агенти не приєдналися до своїх колег у Чехії, а замість цього повернулися в Москву. Напередодні, згідно з базою перельотів, Омелян Гебрев прибув до Москви разом зі своєю дружиною, яка страждала на рак пізньої стадії, для термінової медичної допомоги. Обидва агенти залишалися в Москві під час перебування там Гебревих.

15 лютого ці два офіцери (у супроводі третього геерушника, Сергія Лютенка) вилетіли в Болгарію, на тиждень зупинилися в готелі Hill, розташованому поруч з офісами EMCO, причому принаймні один із трьох запитував кімнату з видом на вхід у підземний гараж компанії. Під час подальшого візиту трьох офіцерів ГРУ - з 24 по 29 квітня - вони знову залишалися в межах видимості офісу Гебрева, в готелі "Кемпінські", причому один із них знову забронював номер із видом на будівлю EMCO.

Через тиждень після від'їзду трійці, 22 лютого, в Софію прибула нова зміна з того ж підрозділу ГРУ. У цю групу входив один із ключових учасників чеської диверсійної операції - Микола Єжов, офіцер, який супроводжував генерала Авер'янова під час його перебування в Австрії і Чехії і повернувся в Росію тільки 3 листопада, тобто через два тижні після першого вибуху.

Як і попередня група, трійця зупинилася в готелі поруч з офісом EMCO і знову попросила номери з відповідним краєвидом. Помітним доповненням до другої зміни став полковник Іван Терентьєв, який подорожував під прикриттям "Іван Лебедєв". Як видно з резюме Терентьєва, отриманого Bellingcat, на той час він був командиром спецоперації загону 29155 - де-факто заступником генерала Авер'янова в секретних операціях. Як і генерал Авер'янов, його заступник полковник Терентьєв не часто подорожував, його присутність у Софії в 2015 році ще раз підтвердила важливість цієї місії для керівництва ГРУ.

Болгарські прикордонні записи не відслідковують переміщення дипломатів, тому неможливо встановити, чи перетнув Капінос болгарський кордон 25 квітня. Зате відомо, що Капінос не вилетів запланованим зворотним рейсом із Салоніків, замість цього він повернувся в Москву.

Який саме токсин було використано проти Гебрева - точно не відомо. Можливо, це був саме "Новачок", але для того щоб встановити це, необхідні додаткові лабораторні аналізи. А провести їх складно, оскільки зразки крові Гебрева таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.