УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 954 42

На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм

На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм

Офіцери ГРУ з військової частини 29155 полювали на болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, оскільки він був одним із ключових постачальників боєприпасів для України під час російського вторгнення. Після того як підрив боєприпасів у Чехії не допоміг ГРУ запобігти постачанням, вони двічі намагалися (і знову безуспішно) вбити Гебрева нервово-паралітичною речовиною. Аналіз поїздок цієї групи вбивць показує, що для провезення токсину через кордон вони могли скористатися дипломатичним багажем.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat за участю Der Spiegel і Respekt.cz, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розслідування The Insider і Bellingcat показали, що вибухи на складі боєприпасів у Врбетіцах у 2014 році були результатом масштабної операції ГРУ, в якій брали участь не менше 8 офіцерів, включно з генералом Авер'яновим і відомими з отруєння Скрипаля Мишковим і Чепігою ("Петрова" і "Боширова"). Через місяць після операції як мінімум шість з восьми геерушників отримали від держави квартири. Відомо також, що в той же момент як мінімум Мишкін і Чепіга стали "героями Росії" (за правилами до цього звання і додається безкоштовна квартира).

Розслідувачі також писали, що ті ж офіцери ГРУ пізніше брали участь у замаху на болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, чия зброя зберігалося на чеському складі. У цій частині розслідування пояснюється, чому ГРУ оголосило Гебреву війну.

Після оголошення висновків чеської влади про те, що диверсійні операції в Врбетіцах були націлені на озброєння, що належать Гебреву і його компанії EMCO, підприємець заявив, що на момент вибухів він не мав наміру ні переміщати будь-які запаси зі складів Врбетіце в Болгарію, ні експортувати їх на будь-який ринок, будь то Україна чи Сирія. Раніше Гебрев також заявляв, що його компанія не здійснювала жодних масштабних поставок в Україну.

Розслідувачам вдалося встановити, що формально Гебрев говорив правду - станом на жовтень 2014 року EMCO не планувала переміщати або продавати будь-які товари, що зберігаються в Чехії, це підтвердили і представники Imex - компанії-оператора чеського складу.

І все ж болгарська компанія продавала боєприпаси Україні наприкінці 2014 року, і, відповідно до двох джерел, які в 2014 і 2015 роках були близькі до українських військових закупівель, зіграла вирішальну роль у підвищенні обороноздатності України під час російського вторгнення. За даними цих джерел, EMCO була однією з двох компаній ЄС, які виготовляли сучасні боєприпаси, сумісні зі зброєю радянських часів, особливо в діапазоні від 120 до 152 мм. Відповідно до одного з джерел, є тільки два заводи, які виготовляють сумісні боєприпаси, і "інша компанія перебувала під контролем Росії". Одне з джерел повідомило, що для ГРУ типовою практикою була перекупка придатних для України боєприпасів за завищеними цінами, щоб вони не дісталися українцям. Джерело також повідомило, що в Україну було поставлено три кораблі з боєприпасами від EMCO, не уточнивши, чи озброєння продавалося напряму, а чи через посередника.

Компанія EMCO підтвердила, що прямо або побічно експортувала боєприпаси в діапазоні від 120 до 152 мм в Україну в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. Компанія заявляє, що частину договірних зобов'язань не було реалізовано.

Хоча EMCO і поставляла зброю Україні, чеський склад тут не був задіяний. Але в ГРУ, мабуть, про це не знали.

3 жовтня 2014 року гендиректор Imex Петро Бернатік (керуючий чеським складом) написав Гебреву лист зі скаргою на те, що EMCO ще не забрала боєприпаси, які компанія закупила у чеського торговця зброєю. Він зажадав сплати прострочених платежів за зберігання і закликав EMCO вивести запаси до 15 жовтня 2014 року. Бернатік також повідомив Гебреву, що до Imex звернулися "кілька клієнтів", зацікавлених у значній частині запасів EMCO, що зберігаються в Чехії, - приблизно 10 тисяч 120-мм мінометних мін та понад 16 тисяч 152-мм великокаліберних снарядів (це майже все, що було у Гебрева на чеському складі).

На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм 01

Гебрев продавати боєприпаси відмовився, заявивши також, що не планує перевозити товар у Болгарію, і запропонував передати його іншому чеському оператору, якщо Imex не захоче далі його зберігати. Посилаючись на кримінальну справу, яка ведеться, Imex не стала коментувати, ким були клієнти, які хотіли купити у Гебрева зброю, але, судячи з усього, ними були Мішкін і Чепіга, які в ті ж дні запросили доступ на склад, використовуючи паспорти на імена Руслана Табарова (Чепіга) і Миколи Попи (Мішкін).

На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм 02

Зброя на чеському складі цілком могла підійти для ЗСУ України, тому у ГРУ були всі підстави думати, що Гебрев планує направити його туди. Але у них міг бути і масштабніший план: як стверджувала чеська влада (хоча і без подання доказів), ГРУ планувало, що вибухівка мала здетонувати пізніше, коли боєприпаси будуть переправлені на основний склад Гебрева в Болгарії. Можливо, вони сподівалися, що разом із цими боєприпасами підірвуть і інші.

Так це чи ні, але схоже, що геерушники і правда планували відкладений вибух, у всякому разі через півтора місяці після того як 16 жовтня на складі № 16 вибухнуло 50 тонн боєприпасів, 3 грудня вибухнув склад № 12, який був за кілометр від місця першого вибуху, там зберігалося ще близько 100 тонн боєприпасів. Під час другого вибуху групи з ГРУ на місці вже не було, що свідчить на користь чеської версії про відкладений вибух. Можливо, геерушники сподівалися, що до грудня снаряди будуть вже в Болгарії, і обидва вибухи планували на 3 грудня, але співробітники складу випадково спровокували перший вибух передчасно (16 жовтня на складі загинули Вратіслав Гавранек і Людек Петршік).

Після диверсії в Чехії деякі з учасників групи ГРУ, витримавши невелику паузу, відновили операцію, націлену на Гебрева, але цього разу вони вже спробували вбити його і його заступника.

Як ми повідомляли раніше, серед учасників диверсії були Денис Сергєєв і Єгор Гордієнко, які незадовго до вибуху зустрічалися на секретній базі ГРУ біля французько-швейцарського кордону зі своїм командиром генералом Авер'яновим. Вранці 13 жовтня 2014 року, коли диверсія у Врбетіцах вступила в критичну фазу, ці два агенти не приєдналися до своїх колег у Чехії, а замість цього повернулися в Москву. Напередодні, згідно з базою перельотів, Омелян Гебрев прибув до Москви разом зі своєю дружиною, яка страждала на рак пізньої стадії, для термінової медичної допомоги. Обидва агенти залишалися в Москві під час перебування там Гебревих.

15 лютого ці два офіцери (у супроводі третього геерушника, Сергія Лютенка) вилетіли в Болгарію, на тиждень зупинилися в готелі Hill, розташованому поруч з офісами EMCO, причому принаймні один із трьох запитував кімнату з видом на вхід у підземний гараж компанії. Під час подальшого візиту трьох офіцерів ГРУ - з 24 по 29 квітня - вони знову залишалися в межах видимості офісу Гебрева, в готелі "Кемпінські", причому один із них знову забронював номер із видом на будівлю EMCO.

Через тиждень після від'їзду трійці, 22 лютого, в Софію прибула нова зміна з того ж підрозділу ГРУ. У цю групу входив один із ключових учасників чеської диверсійної операції - Микола Єжов, офіцер, який супроводжував генерала Авер'янова під час його перебування в Австрії і Чехії і повернувся в Росію тільки 3 листопада, тобто через два тижні після першого вибуху.

Як і попередня група, трійця зупинилася в готелі поруч з офісом EMCO і знову попросила номери з відповідним краєвидом. Помітним доповненням до другої зміни став полковник Іван Терентьєв, який подорожував під прикриттям "Іван Лебедєв". Як видно з резюме Терентьєва, отриманого Bellingcat, на той час він був командиром спецоперації загону 29155 - де-факто заступником генерала Авер'янова в секретних операціях. Як і генерал Авер'янов, його заступник полковник Терентьєв не часто подорожував, його присутність у Софії в 2015 році ще раз підтвердила важливість цієї місії для керівництва ГРУ.

На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм 03

Болгарські прикордонні записи не відслідковують переміщення дипломатів, тому неможливо встановити, чи перетнув Капінос болгарський кордон 25 квітня. Зате відомо, що Капінос не вилетів запланованим зворотним рейсом із Салоніків, замість цього він повернувся в Москву.

Який саме токсин було використано проти Гебрева - точно не відомо. Можливо, це був саме "Новачок", але для того щоб встановити це, необхідні додаткові лабораторні аналізи. А провести їх складно, оскільки зразки крові Гебрева таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.

Автор: 

боєприпаси (2261) вибух (4436) Чехія (1606) ГРУ (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 45
показати весь коментар
26.04.2021 20:38
+3
На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 4412
показати весь коментар
26.04.2021 20:33
+3
На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 8413На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 1748
показати весь коментар
26.04.2021 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кстати, пп мины запрещены для хранения на складах. Гебрев, склад неучтенный правительством. Частный склад
показати весь коментар
26.04.2021 20:28 Відповісти
А де згадувалось про пп міни?
показати весь коментар
26.04.2021 20:43 Відповісти
звісно що не згадувалось, особливо через 7 років. Озброєння мало постачатись в Україну. Рем, забрало відкрийте і читайте іноземну прессу, оружейник, блин
показати весь коментар
26.04.2021 21:10 Відповісти
Іноземну, в твоєму випадку, це кацапську? Зброяр, до речі, займається вогнепальною зброєю, минами різних типів, окрім мінометних, займається вибухотехнік. А ти знаєш коли мінометна міна перетворюється в вибухонебезпечний предмет?
показати весь коментар
26.04.2021 21:19 Відповісти
це ********** болгарського підприємця Гебрева. Про міну не знаю, не про те річ. Чехи обісралися, от і все
показати весь коментар
26.04.2021 21:30 Відповісти
********** Гебрева, що зберігались на чеському складі. В чому проблема кацапе? Чи в методичці написано "обісрались", а хто і чому не розяснили?
показати весь коментар
26.04.2021 21:40 Відповісти
рем, не виглядай дурнем, розумні люди володіють доста ресурсами
показати весь коментар
26.04.2021 22:14 Відповісти
Кацапсинко, а яким боком ти до "розумних людей"? Тебе навіть твої роботодавці вважають ідіотом...
показати весь коментар
26.04.2021 22:17 Відповісти
а опровергнуть слабо что на складе были не пп мины для Украины, вперед. Гебрев признал
показати весь коментар
26.04.2021 22:23 Відповісти
А для чого Україні протипіхотні міни, якщо ми підписали Отавську конвенцію з заборони виробництва, накопичення та використовування протипіхотних мін, і на сході їх не використовуємо? Крім того, серед підписантів також Чехія та Болгарія, і за продаж заборонених видів зброї Гербрєву світила кримінальна справа? Вчи мат.частину кацапсино!
показати весь коментар
26.04.2021 22:38 Відповісти
ты же оружейник, и за последние года Украина получала из этих стран вооружение. Нэ? За заборону пойди в церковь покайся, не лепи эту херню. Болгарина подорвали 7 лет назад. Чехи крышевали все это, не будь дитем
показати весь коментар
26.04.2021 22:49 Відповісти
Кацапсинка, ще раз, наведи приклади використання Україною протипіхотних мін? Немає прикладів? Ну тоді на путіна - це туди.
показати весь коментар
26.04.2021 22:57 Відповісти
использовали уж поверь. А докази использования пп, сюда? Ты в сосну ****....?
показати весь коментар
26.04.2021 23:04 Відповісти
Чоловік повертається додому, і бачить свою дружину в ліжку з іншим.
Дружина: - Ну звичайно! Ти повіриш своїм безстижим очам, а не своїй кохані дружині!

Ти пропонуєш повірити тобі, брехливому кацапу, а не власним очам?
Твої казочки про використання Україною пп мін - це наступна серію розіпятого хлопчика, прибалтійських дівчат-снайперів та негрів, танцюючих на бетерах.
показати весь коментар
26.04.2021 23:14 Відповісти
не вір, емоція невіри сама розповсюджена.
показати весь коментар
26.04.2021 23:18 Відповісти
І знову ти брешеш. Практично доведено, що вірити в усіляку дурню, схильні 73 відсотка населення України.
показати весь коментар
26.04.2021 23:24 Відповісти
ти хоч знаеш що таке практично ? От практично доведено що 400 тис. мінус в рік, практично що мінус 700 в рік на проживання в інші країни. Я не лірик.
показати весь коментар
26.04.2021 23:38 Відповісти
Холопы, зачем убили Надеждина???
показати весь коментар
26.04.2021 20:33 Відповісти
На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 4412
показати весь коментар
26.04.2021 20:33 Відповісти
просто вся эта ситуация паливо полнейшее. Мало-мальски думающему человеку ясно. Чехи, канешно, могут вздымать брови, но лыба даит сильнее
показати весь коментар
26.04.2021 20:39 Відповісти
Санкции полезны (тм) лабся дальше, лишнехромосомный
показати весь коментар
26.04.2021 22:07 Відповісти
разумеется полезны, с 14 года экспорт свинины в Украину из России превысил все украинское свиноводство
показати весь коментар
26.04.2021 22:20 Відповісти
Зря вы так о впопучленцах Даи казломордые - отнюдь не свинина, сцаками воняют
показати весь коментар
26.04.2021 23:20 Відповісти
маша, ты эти пропагандонские сказки из телевизора пруфами подтвердишь, или свининой ты витязей в обосранных галифе имеешь в виду?
показати весь коментар
27.04.2021 09:11 Відповісти
На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 45
показати весь коментар
26.04.2021 20:38 Відповісти
На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 8413На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм - Цензор.НЕТ 1748
показати весь коментар
26.04.2021 20:44 Відповісти
У Діда Панаса явно старечий маразм і шизофренія в одній особі. Що для порохоботів і не дивно.

Ніхто і ніколи не стверджував, що Порошенко підірвав склади в Україні. Для особливо тупих наголошую. Порошенко, ЯК ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ, нічого не зробив аби уберегти 4 склади після підриву першого. І ніхто з відповідальних осіб не був покараний за неналежну організацію охорони військових об'єктів під час війни.

Тільки недолугий ідіот не забезпечує НАДІЙНУ охорону військових арсеналів під час війни. Сивочолий криголам людина вельми розумна. І це не іронія.

Увага запитання: чому розумна людина не забезбечила надійну охорону арсеналів після першої диверсії?

Запитання друге: чому нікого з відповідальних осіб демонстративно і показово не покарано?
показати весь коментар
26.04.2021 21:43 Відповісти
Запитання друге: чому нікого з відповідальних осіб демонстративно і показово не покарано?

Так взрывали те, кто рвался к власти. Кто-бы это мог быть?
показати весь коментар
26.04.2021 22:09 Відповісти
Ну да,ну да...Чехия с Болгарией же воюют.Им же нужна усиленная охрана складов....То ли дело нам.Некритично...
показати весь коментар
27.04.2021 00:02 Відповісти
а сколько чего хранилось на наших взорванных складах никто не хочет подсчитать?
показати весь коментар
26.04.2021 20:45 Відповісти
Давно все подсчитано. Вас только разбудили?
показати весь коментар
26.04.2021 21:19 Відповісти
История не выдерживает никакой критики. Но люди как обычно верят в то что хотят верить, или притворяются что верят.
показати весь коментар
26.04.2021 21:28 Відповісти
Все ополчились на казляндию... Пячаль Бяда
показати весь коментар
26.04.2021 22:11 Відповісти
Я вообще-то имел в виду только украинцев. Помните феерическую историю про кондиционер?
показати весь коментар
26.04.2021 22:16 Відповісти
Ага, ещё про мальчика с монтажной пеной по которому корова плакала пока его родителей в рабство укропам продавали
показати весь коментар
26.04.2021 22:20 Відповісти
Вы друг друга стоите.
показати весь коментар
26.04.2021 22:20 Відповісти
Кто на ком стоял? Сложно с вами, вас еврогеи испортили
показати весь коментар
26.04.2021 23:18 Відповісти
на картинке еще ***** пыни не хватает
показати весь коментар
26.04.2021 21:46 Відповісти
"Оружие на чешском складе вполне могло подойти для ВСУ Украины, поэтому у ГРУ были все основания думать, что Гебрев планирует направить его туда"
- Василь Иваныч, я вот думаю - е...тся Анка или нет?
- Давай думать логично: селедку ест? Ест, стало быть воду пьет, а потому ссытся, а если так, то должна быть п...да, а если есть, то е...тся!
Логика Звонкого Кота натурально, как у Чапаева!
показати весь коментар
26.04.2021 21:52 Відповісти
Прям как с сахаром в подвалах? Ну, вы в курсе..
показати весь коментар
26.04.2021 22:13 Відповісти
Клятий Порошенко
показати весь коментар
26.04.2021 22:04 Відповісти
 
 