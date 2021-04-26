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Венедіктова про боротьбу з правопорушеннями у сфері охорони навколишнього середовища: За місяць подали позовів на 1,3 млрд гривень

Венедіктова про боротьбу з правопорушеннями у сфері охорони навколишнього середовища: За місяць подали позовів на 1,3 млрд гривень

Протидія кримінальним правопорушенням у сфері екології дає результати. Тільки за останній місяць викрито близько тисячі.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

Йдеться про незаконний видобуток вугілля та інших корисних копалин, про вирубку лісів і забір води з підземних свердловин. Збитки держбюджету в цих сферах досягають понад мільярд гривень.

"За цей час особам повідомили про підозру у вчиненні 135 кримінальних злочинів проти довкілля. За останній місяць на захист інтересів держави у сфері охорони навколишнього середовища прокурори пред'явили позови на 1,3 млрд гривень. За місяць реально виконано рішень суду у сфері охорони навколишнього середовища більш ніж на 335 млн гривень", - повідомила Ірина Венедіктова.

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Автор: 

екологія (1346) правопорушення (33) Венедіктова (829)


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Венедиктова о борьбе с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды: За месяц подали исков на 1,3 млрд гривен - Цензор.НЕТ 6340
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26.04.2021 20:35 Відповісти
Туфта. А вот с главным бичём экономики - корупцией никто боротся не желает !
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26.04.2021 20:50 Відповісти
 
 