Венедіктова про боротьбу з правопорушеннями у сфері охорони навколишнього середовища: За місяць подали позовів на 1,3 млрд гривень

Протидія кримінальним правопорушенням у сфері екології дає результати. Тільки за останній місяць викрито близько тисячі.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

Йдеться про незаконний видобуток вугілля та інших корисних копалин, про вирубку лісів і забір води з підземних свердловин. Збитки держбюджету в цих сферах досягають понад мільярд гривень.

"За цей час особам повідомили про підозру у вчиненні 135 кримінальних злочинів проти довкілля. За останній місяць на захист інтересів держави у сфері охорони навколишнього середовища прокурори пред'явили позови на 1,3 млрд гривень. За місяць реально виконано рішень суду у сфері охорони навколишнього середовища більш ніж на 335 млн гривень", - повідомила Ірина Венедіктова.

Читайте також: Законопроєкт про екоінспекції - це інструмент для тиску на бізнес, а не захисту екології, - експерт