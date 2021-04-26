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Життя мешканців Подільського району Києва опинилися в небезпеці через корупцію на закупівлях, - нардеп Качура

Життя мешканців Подільського району Києва опинилися в небезпеці через корупцію на закупівлях, - нардеп Качура

Мешканцям висотних будинків Подільського району Києва загрожує небезпека через несправні і некеровані ліфти.

Про це повідомив нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду району при РДА скасувала тендер з бюджетом 2,8 млн грн на придбання послуг операційно-диспетчерського обслуговування ліфтів і визначила переможцем якусь компанію "ОДС плюс" за переговорною процедурою.

"ОДС плюс" - нова, нікому не відома компанія на ринку комунальних послуг. Досвіду таких робіт у компанії немає. Відповідного персоналу - немає. Приміщення та обладнання - немає. Немає навіть програмного комплексу. Відповідно, компанія не може реально надавати диспетчерські послуги", - підкреслив Качура.

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Парламентарій зазначає, що ця історія є класичною корупційною моделлю, адже конкуренція на ринку обслуговування ліфтів у Києві є. Тому незрозуміло, чому не проводився тендер. Погіршує ситуацію інше - в цьому випадку йдеться про пряму загрозу безпеці киян. Ліфт - занадто складне і потенційно небезпечне обладнання, щоб довіряти його "рогам і копитам".

"Рішення про придбання за переговорною процедурою вже оскаржено в Антимонопольному комітеті учасниками ринку. А я як народний депутат з інтересом подивлюся, як і з яким результатом це питання розгляне АМКУ. Будемо наполягати на прозорому та публічному тендері", - підсумував Качура.

Раніше нардеп у своєму Telegram-каналі повідомляв, що АМКУ вже виявляв зловживання на ринку комунальних послуг у Києві. За словами Качури, в грудні 2020 року столична влада вибирала фірму-посередника для роботи зі споживачами комунальних послуг (робота з базами даних, нарахування та оплата ЖКП, колцентр тощо). Вартість тендера становила 68 млн грн. Але конкурс не проводився - контракт вручили концерну "Центр комунального сервісу" за переговорною процедурою. У січні 2021 року АМКУ скасував цей договір, але боротьба з цією монополією триває.

Автор: 

Київ (19408) закупівлі (3347) Качура (170)


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Топ коментарі
+7
цей качура, Гетьманцев, Є.Шевченко, Товба та інші уроди - агенти мертвечука в провладній фракції
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26.04.2021 20:48
+5
Где-то в аду всплакнул "моторола".
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26.04.2021 20:40
+5
Поки мудаки "качури" при владі, всім загрожує небезпека.
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26.04.2021 20:53
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26.04.2021 20:35 Відповісти
Идиот
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26.04.2021 20:37 Відповісти
Где-то в аду всплакнул "моторола".
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26.04.2021 20:40 Відповісти
Жизнь жителей Украины в опасности пока правят зеленые дегенераты.
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26.04.2021 20:46 Відповісти
цей качура, Гетьманцев, Є.Шевченко, Товба та інші уроди - агенти мертвечука в провладній фракції
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26.04.2021 20:48 Відповісти
Поки мудаки "качури" при владі, всім загрожує небезпека.
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26.04.2021 20:53 Відповісти
Блін! Ці качури зелені рулять)! Ну шож, потім буде дуже боляче на сраку впасти!
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26.04.2021 20:53 Відповісти
Ха-ха-ха, наконец пришел прогресс и на Подол. В Донецке еще лет 15 существовал тотальный бизнес по ремонту тросов лифтов. Когда в подъезде пропадал трос от лифта - собирали деньги. И лифт снова начинал работать. А вот в соседнем подъезде лифт останавливался. Тут самое главное - не слишком часто. Но постоянно
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26.04.2021 20:55 Відповісти
Где его выкопали? Явно не на свободе нашли. Несет иногда такое шо даже Бубочка может позавидовать.
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26.04.2021 20:56 Відповісти
Голова помер от короны, может хоть дороги сделают.
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26.04.2021 20:57 Відповісти
Качура только проснулся? Вся диспетчерезация управляющих компаний не только по лифтам а по жкх-услугам в Киеве идет через непонятные ТОВки еще со времен Лени-космоса, которые далеки от жкх как Земля от Альфы-центавра и заявки жителей не принимают, а при разборках управляющая компания кивает,что им никто не передал от диспетчера ТОВки и все вопросы к ТОВкам, а ТОВки тупо морозятся, по этому и обрываются лифты и взрывается газ, т.к. диспетчерских служб для ЖКХ в Киеве нет, кроме 101,102,103,104
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26.04.2021 22:21 Відповісти
 
 