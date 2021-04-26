Життя мешканців Подільського району Києва опинилися в небезпеці через корупцію на закупівлях, - нардеп Качура

Мешканцям висотних будинків Подільського району Києва загрожує небезпека через несправні і некеровані ліфти.

Про це повідомив нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду району при РДА скасувала тендер з бюджетом 2,8 млн грн на придбання послуг операційно-диспетчерського обслуговування ліфтів і визначила переможцем якусь компанію "ОДС плюс" за переговорною процедурою.

"ОДС плюс" - нова, нікому не відома компанія на ринку комунальних послуг. Досвіду таких робіт у компанії немає. Відповідного персоналу - немає. Приміщення та обладнання - немає. Немає навіть програмного комплексу. Відповідно, компанія не може реально надавати диспетчерські послуги", - підкреслив Качура.

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Парламентарій зазначає, що ця історія є класичною корупційною моделлю, адже конкуренція на ринку обслуговування ліфтів у Києві є. Тому незрозуміло, чому не проводився тендер. Погіршує ситуацію інше - в цьому випадку йдеться про пряму загрозу безпеці киян. Ліфт - занадто складне і потенційно небезпечне обладнання, щоб довіряти його "рогам і копитам".

"Рішення про придбання за переговорною процедурою вже оскаржено в Антимонопольному комітеті учасниками ринку. А я як народний депутат з інтересом подивлюся, як і з яким результатом це питання розгляне АМКУ. Будемо наполягати на прозорому та публічному тендері", - підсумував Качура.

Раніше нардеп у своєму Telegram-каналі повідомляв, що АМКУ вже виявляв зловживання на ринку комунальних послуг у Києві. За словами Качури, в грудні 2020 року столична влада вибирала фірму-посередника для роботи зі споживачами комунальних послуг (робота з базами даних, нарахування та оплата ЖКП, колцентр тощо). Вартість тендера становила 68 млн грн. Але конкурс не проводився - контракт вручили концерну "Центр комунального сервісу" за переговорною процедурою. У січні 2021 року АМКУ скасував цей договір, але боротьба з цією монополією триває.