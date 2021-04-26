Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТГ "Північ"

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності ОТГ "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - задовільний.

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На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.