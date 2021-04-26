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Новини Агресія Росії проти України
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Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТГ "Північ"

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТГ

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності ОТГ "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - задовільний.

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На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТГ Північ 01

Автор: 

обстріл (28196) поранення (2793) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский
Чтоб вы всрались, гребаные клоуны!
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26.04.2021 21:09
+8
Одужання хлопцю......
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26.04.2021 21:30
+7
Редактори,ОТГ "Север" не існує ,є ОТГ "Північ" , поважайте граматику !!)))
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26.04.2021 21:15
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26.04.2021 21:00 Відповісти
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский
Чтоб вы всрались, гребаные клоуны!
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26.04.2021 21:09 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !!! Хлопці гинуть та калічаться без права на відповідь агресору !!!)))
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26.04.2021 21:13 Відповісти
Всех «слуг» и кротячий офис преп …поставить живой стеной на границе , т .к .запрещают военным защищаться и вынуждены умирать , как животные на сафари !
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26.04.2021 21:14 Відповісти
Редактори,ОТГ "Север" не існує ,є ОТГ "Північ" , поважайте граматику !!)))
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26.04.2021 21:15 Відповісти
Одужання хлопцю......
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26.04.2021 21:30 Відповісти
Т.е., для тебя воины ЗСУ уже просто "заробитчане"?
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26.04.2021 22:04 Відповісти
Т.е. совести и фантазии, равно как и опыта общения на Цензоре у тебя нет вообще, как явления...
ОК. Перейдем к воспитательным процедурам.
Во-первых: лови бан, долбоящер отмороженный.
Во-вторых: не на твоем месте рассказывать в чьи контракты там что входит.
В-третьих: у меня УБД выданое после дембеля в 2016 году - наверное я лучше знаю что общего между аватарами и отморозками, навроде тебя, и что тебя и тебе подобных дебилов отличает от парней которые каждый день в прямом смысле слова не дают абреко-удмурто-фино-уграм отжать все что тебе принадлежит, а тебя запытать на подвале в ходе выяснения все ли ты отдал. Так вот, исходя из вышесказанного, ты полнейший моральный урод. И своим постом ты выписал себе настоящий сертификат полнейшего и абсолютного скотства.
От себя) Знаешь, аватары хоть картошку чистят, дрова колют, копают где нужно, от них хоть какой-то помощи ждать можно если что. Аватары, под правильным руководством вполне себе полезные ребята.
А ты просто ничто. Если завтра ты исчезнешь - всем будет похрен. И это просто нормально. Это естественно.
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26.04.2021 22:06 Відповісти
А) Я там был в 2015-2016-ом, тогда такого бреда про не стрелять не было. Хотя артой попользоваться не дали - это правда.
Б) Ты вообще не представляешь даже близко, что было в армии тогда и что там происходит сейчас.
Так что просто воздержись от глупых и предельно оскорбительных высказываний на грани тупого скотства.
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26.04.2021 22:50 Відповісти
Я три недели назад разговаривал со своим командиром, который до сих пор в армии. И это не единственный источник. Так что я представляю что там происходит получше нынешнего главнокомандующего.
Как могли - так и воевали. Не табе упрекать - мы тебе диван сохранили. Хочешь более героически повоевать? тогда сначала нужно научиться не голосовать за тех, кому какая разница.
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26.04.2021 23:34 Відповісти
Скорейшего выздоровления, Брат.
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26.04.2021 21:34 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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26.04.2021 22:05 Відповісти
 
 