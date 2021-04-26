Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24%
Віцепрезидент ІСС Ukraine (Міжнародної торгової палати України) Сергій Сиволап прокоментував пропозиції деяких депутатів підвищити ставку ПДВ до 22-24%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"Попри те, що ці наміри лише на рівні ідеї, яку розглядали при підготовці Законопроєкту, і це, скоріше, як "інсайт", а не як офіційна інформація, можна сказати – що це вже стала тенденція шукати кошти для латання дірок в бюджеті будь-якими засобами. І Данило Гетьманцев, і його колеги прекрасно орієнтуються в економіці. І вони прекрасно знають, що при збільшенні ставок ПДВ, збільшення надходжень в бюджет, буде за рахунок споживача. Тобто всі пересічні громадяни будуть закривати прорахунки Уряду в економічній політиці з власного гаманця. Бізнес додаткове податкове навантаження одразу перекладає на собівартість власної продукції. Все це відобразиться на цінах.
Щодо можливих надходжень до бюджету які можуть його наповнити – то це дуже тимчасове явище. Впродовж кількох місяців надходження вірогідно зростуть. Але економіка живе не за "бажанням законотворців", а за своїми власними законами. В умовах обмеження ресурсу у населення скорочується попит, відповідно скорочується виробництво, відповідно зменшуються відрахування від реального сектора в економіку. І тоді, плюси від, начебто, такого позитивного рішення, значною мірою перекриваються мінусами.
Економіка в умовах кризи потребує значного послаблення фіскального тиску. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу. Тут разовими подачками "Ковідних" виплат економічні механізми не запустиш. А ми бачимо які негативні тенденції в Україні. І вони не зникають, тобто все що до цього часу робив уряд, депутати – результату поки що не принесло. А тим більше нові ініціативи, і по ПДВ, і по намірам змусити людей покласти всі свої коштии в банк, і обкласти це податком. Феєричних ідей – безліч, але мета одна – зробити так, щоб громадяни збільшили своїми коштами надходження до бюджету", – резюмував свій коментар віцепрезидент ІСС Ukraine Сергій Сиволап.
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Пусть им актеры и операции делают, дебилам!(((
Кфнець епохі бідності вже був, а тепер почався розквіт бізнесу! От тільки у 2019-му ніхто не казав, що то буде для більшості населення України, а не тільки для спонсорів голобородьки То ж
Думай ТеДякуй Те!
Шо есть правильно.
Фото заряжено на максимальный позитив - хотел утром выложить, НО не утерпел..
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
🤑
Зє дятлам ще смішно, чи вже ні???
Немає слів одні матюки, коли вже ви дебіли зрозоумієте, що ви зробили себе разом?
Через недолугий державний менеджмент угробити кілька секторів економіки (читай зменшити базу оподаткування), а потім через нестачу коштів і бажання його перекрити, зробити нежиттєздатними ще ряд наступних секторів.
В результаті ми входимо в досить класичний економічний штопор.
А кому сейчас легко?