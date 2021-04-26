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Новини
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Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24%

Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24%

Віцепрезидент ІСС Ukraine (Міжнародної торгової палати України) Сергій Сиволап прокоментував пропозиції деяких депутатів підвищити ставку ПДВ до 22-24%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Попри те, що ці наміри лише на рівні ідеї, яку розглядали при підготовці Законопроєкту, і це, скоріше, як "інсайт", а не як офіційна інформація, можна сказати – що це вже стала тенденція шукати кошти для латання дірок в бюджеті будь-якими засобами. І Данило Гетьманцев, і його колеги прекрасно орієнтуються в економіці. І вони прекрасно знають, що при збільшенні ставок ПДВ, збільшення надходжень в бюджет, буде за рахунок споживача. Тобто всі пересічні громадяни будуть закривати прорахунки Уряду в економічній політиці з власного гаманця. Бізнес додаткове податкове навантаження одразу перекладає на собівартість власної продукції. Все це відобразиться на цінах.

Щодо можливих надходжень до бюджету які можуть його наповнити – то це дуже тимчасове явище. Впродовж кількох місяців надходження вірогідно зростуть. Але економіка живе не за "бажанням законотворців", а за своїми власними законами. В умовах обмеження ресурсу у населення скорочується попит, відповідно скорочується виробництво, відповідно зменшуються відрахування від реального сектора в економіку. І тоді, плюси від, начебто, такого позитивного рішення, значною мірою перекриваються мінусами.

Економіка в умовах кризи потребує значного послаблення фіскального тиску. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу. Тут разовими подачками "Ковідних" виплат економічні механізми не запустиш. А ми бачимо які негативні тенденції в Україні. І вони не зникають, тобто все що до цього часу робив уряд, депутати – результату поки що не принесло. А тим більше нові ініціативи, і по ПДВ, і по намірам змусити людей покласти всі свої коштии в банк, і обкласти це податком. Феєричних ідей – безліч, але мета одна – зробити так, щоб громадяни збільшили своїми коштами надходження до бюджету", – резюмував свій коментар віцепрезидент ІСС Ukraine Сергій Сиволап.

Читайте також: Федерація роботодавців зажадала скасувати особливий ПДВ для Веревського: постраждала більшість підприємств

Автор: 

податки (3807) ПДВ (623)


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Топ коментарі
+70


Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 915
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26.04.2021 21:25
+38
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 7421
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26.04.2021 21:30
+37
"Главное лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!))))
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26.04.2021 21:27
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Відключення від SWIFT і зупинка "Північного потоку-2": найбільша фракція Європарламенту вимагає нових санкцій проти РФ https://espreso.tv/vidklyuchennya-vid-swift-i-zupinka-pivnichnogo-potoku-2-naybilsha-fraktsiya-evroparlamentu-vimagae-novikh-sanktsiy-proti-rf
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26.04.2021 21:25 Відповісти


Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 915
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26.04.2021 21:25 Відповісти
"Главное лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!))))
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26.04.2021 21:27 Відповісти
а то. Сбылась мечта ИДИОТОВ)
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26.04.2021 21:29 Відповісти
Ідіоти ,це самі щасливі створіння ,завжди всім задоволені та усміхненні !!!!)))
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26.04.2021 21:31 Відповісти
Это ядерный лохторат. Его хоть дустом трави, он не откажется от зелёных принципов.
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26.04.2021 21:57 Відповісти
Такого меншість. До більшості, яка сподівалась шари, поржать, чи повірили кацапо- коломойському фуфлу про "баригу", вже дійшло. По крайній мірі, в моєму оточенні.
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26.04.2021 22:08 Відповісти
Щось мій 30-тирічний досвід доводить зворотнє,лохторат ,як таргани, невмирущі !!!)))
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26.04.2021 22:15 Відповісти
Не можу не погодитись. Я не про здоровий глузд і прозріння. Майже всіх, з перелічених мною, до тями привів шлунок і порожніюча "заначка", накопичена при "баризі".
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27.04.2021 09:56 Відповісти
В моєму нажаль ні...але дякувати Богу,що в моєму оточенні не багато двбйбів ( тих хто голосував за клоунів).
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27.04.2021 00:06 Відповісти
Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! 30 років і жодних змін !!!)))
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26.04.2021 22:10 Відповісти
Їм цибуля була задорога і дуже хотілося поржать
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26.04.2021 23:50 Відповісти
вообще налог на добавленную стоимсть по сути есть от каждого человека оплата в пользу государства чаевых сверх счета..это налог на налоги...налог на воздух.... это плата за просто хотелки государства.... мол мы так хотим..... но и там должен быть предел... а иначе- а иначе такую страну ждут потресения, исчезнвоения, переформатирование и переименование... евреям пора бы научитсья свои хотелки сдерживать в своих труселях...
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26.04.2021 22:17 Відповісти
Ну це логічно. Зелені дебіли за це і голосували
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26.04.2021 21:25 Відповісти
Як казав першеобраний-"Маємо те що маємо!" ! Їжте зебілоїди,не обляпайтеся!!!)))
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26.04.2021 21:29 Відповісти
У зебилов полон рот рыжья, кули им тот НДС...
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26.04.2021 21:41 Відповісти
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 4315
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26.04.2021 21:26 Відповісти
Если люди путают кино с реальностью...
Пусть им актеры и операции делают, дебилам!(((
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26.04.2021 21:30 Відповісти
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 7421
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26.04.2021 21:30 Відповісти
он не мог врать вранье его его вторая натура а первая деньги
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26.04.2021 22:05 Відповісти
Дурачки решили развести лохов ,типа вот есть предложение повысить ,но мы власть хорошая ,о людях думаем и не повысим ....такие игры могут в итоге хреново для вас закончится ...
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26.04.2021 21:30 Відповісти
Смею предположить, что это делают в интересах ахметова и других, которые получают жирные возмещения по НДС...
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26.04.2021 21:30 Відповісти
Украинцы платят за свои просчеты,на избирательных участуах.
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26.04.2021 21:30 Відповісти
ЗЕбіли "голосувіали за прикольного, а жити хочуть - як при розумному"
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26.04.2021 21:31 Відповісти
І що, знайдеться навіть поміж зебілів такий чи така, що напише "Це нормальне, правильне рішення" ?
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26.04.2021 21:32 Відповісти
Кожен з них президент де-юре, а де-факто - лох. Це сумно, бо попереду ще 3 роки принижень, ганьби і деградації.
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26.04.2021 21:37 Відповісти
А що буде далі ,ідіоти порозумнішають ??? )))
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26.04.2021 21:45 Відповісти
ой, та скоро не зостанеться тих, хто признається, що голосував за віслюка. Риторика змінилася: щось більше не чути "я галасавал проти Пороха", зебіли тепер морозяться і стогнуть - по 2 платіжечки їм на рило!
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26.04.2021 21:45 Відповісти
Зато Ахметке будут 22-24% НДС, собраного с аборигенов, возвращать.
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26.04.2021 21:32 Відповісти
НДС будуть повертать не тільки гудку, а і асім "поважним бізнесменам"! І навіть відомо хто - інвестиційні няні!
Кфнець епохі бідності вже був, а тепер почався розквіт бізнесу! От тільки у 2019-му ніхто не казав, що то буде для більшості населення України, а не тільки для спонсорів голобородьки То ж Думай Те Дякуй Те!
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26.04.2021 21:53 Відповісти
Вважаю Зеленського Великим Вчителем. Люди, які не хочуть думати, мають освоювати прописні істини світосприйняття через шлунок, руки, ноги та інші органи - фізіологічно.
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26.04.2021 21:33 Відповісти
воно не Вчитель...і навіть не вчитель. Воно ГРАБЛІ, на які знову наступило наше бидло. Мало було ЯнукОвоча тупого, так вони тепер тупого наркомана вибрали...
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26.04.2021 21:35 Відповісти
А впереди еще ОПЗЖ маячит.
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26.04.2021 23:54 Відповісти
+22.24, +5 к тому, что уже уплачено. +цены, +тарифы, -зарплаты, +безработица, -медицина, -образование, -культура, -мова, -вера = -много-много зебилов.
Шо есть правильно.
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26.04.2021 21:37 Відповісти
Кто голосовал за Владимира Александровича - мужики ставьте лайки👍, а дамы сердечки💘...
Фото заряжено на максимальный позитив - хотел утром выложить, НО не утерпел..

Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 7289
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26.04.2021 21:38 Відповісти
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 4595
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26.04.2021 21:39 Відповісти
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 9245
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26.04.2021 21:40 Відповісти
це не президент, а Голобородько.
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26.04.2021 22:07 Відповісти
Вибачте, але йдіть в жопу. Скільки можна з тим ПДВ мудрувати? Ті хто в шоколаді, ось 14% (і так в прибутку ці компанії, мега прибутку), ось вам 7% та 0% чи без ПДВ для фарм. Якість постійні схеми і не докопаешься. Такі ставки модно робити на внутрішні продукти, для внутрішнього ринку, на Експорт для стимулювання, а не на громадян на споживанні та імпорті. Чим дорожче імпорт, тим швидше внутрішні виробники продукт зроблять. Задовбали з ПДВ, всіх в рівні умови: легальне ввезення і вивезення товарів (без махінацій на митниці), з однаковою базою оподаткування і відповідальністю і все буде норм.
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26.04.2021 21:41 Відповісти
НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
🤑
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26.04.2021 21:41 Відповісти
а не ти обирав ЗЕлене гуано? А тепер з себе целку корчиш? Не витйде - ти такий самий ЗЕбіл, на совісті якого усе, що творить оця влада!
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26.04.2021 21:43 Відповісти
Он рыг, с зебилами просто попутчики
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26.04.2021 22:17 Відповісти
Спасибо господину Сиволапу за то, что ставит на место бездарей и критикует госмарадеров... И хотя этого мало (потому что зеленокомсомольцы прилично охренели), все равно, такие комментарии этично дают "по морде" нынешней марадерской власти...
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26.04.2021 21:44 Відповісти
Готов лично проломить голову трубой любому депутату повышающему НДС. Потому что это откровенный гарбеж., только грабеж от бандитов одноразовый, а здесь нас будут обворовывать при каждой покупке от хлеба до нефти. С грабителями церемониться нечего трубой по голове и любой суд оправдает.
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26.04.2021 21:44 Відповісти
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 6791
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26.04.2021 21:45 Відповісти
А почему не повысить сразу до 102%?
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26.04.2021 21:49 Відповісти
а разве когда то было по другому? НЕ УДИВЛЕН! власть всегда обдирает обворовывает свой же народ, нет что бы ахметок пинчуков, и подобных им разорвать на запчасти, они рвут население..... пидаласы непкАбелимы...
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26.04.2021 21:49 Відповісти
не просчеты а воровство -воруй сколько хочешь -а быдло за все заплатит
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26.04.2021 21:57 Відповісти
Если повысят, то это очередное ухудшение уровня жизни, т.к цены на всё увеличатся . Это я вам, как "мистер очевидность" говорю.
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26.04.2021 21:58 Відповісти
Повышайте сразу до 30, зебилам так считать проще.
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26.04.2021 21:59 Відповісти
Ну да, а еще хотят вернуть дорожный налог... Обожаю эту власть
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26.04.2021 22:00 Відповісти
Ага, такі ціни стали, що можна з Польщі везти продукти - дешевше буде.
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26.04.2021 22:05 Відповісти
Це вже давно реалії. До того ж менше фальсифікату, плюс нема того махлювання типу 900,800,750 г замість кілограму в упаковці.
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26.04.2021 22:50 Відповісти
ЗЕлошари кричіть Ура!Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24% - Цензор.НЕТ 662
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26.04.2021 22:06 Відповісти
Та народ завжди був в дурнях, чим хвалитися? Хоча б раз вішалку поставили на майдані й підвісили вора, який незмінно товчеться на Банковій. Мабуть все подобається, раз такого не було.
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26.04.2021 22:10 Відповісти
Це крім вилучення в населення готівки, за п:ять відсотків, ще й ПДВ підвищують...
Зє дятлам ще смішно, чи вже ні???
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26.04.2021 22:11 Відповісти
Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24% - Цензор.НЕТ 9859
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26.04.2021 22:23 Відповісти
Вот так Зеленский понимает экономические реформы! Повышение налогов -это не реформы, а еще большая удавка для экономики. Почему не проводят глубокую налоговую и таможенную реформы в интересах Украины и украинского народа? Потому что они не выгодны олигархам и будут мешать им грабить Украину. Чтобы реформы эти проводить нужна стальная воля, бесстрашие, принципиальность, чего абсолютно нет у нынешнего руководства Украины. Для них легче просто повысить налоги на всех.
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26.04.2021 22:27 Відповісти
Він їх не розуміє скоріше, або йому просто пофіг, чим гірше - тим краще
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26.04.2021 22:54 Відповісти
Зеленский сними розовые очки, и посмотри вокруг, что твои холуи вытворяют.
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26.04.2021 22:32 Відповісти
ЗЕбилы до сих пор считают своего сЦарька УМНЫМ Японская дивизия, что должно произойти, чтобы эти ходячие амебы увидели, что их "король" - ГОЛЫЙ???
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26.04.2021 22:38 Відповісти
Может сам Зеленский и хочет чего то добиться, чтобы украинцам легче жилось, но его окружение видно против.
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26.04.2021 22:40 Відповісти
Пипець Якщо його оточення проти, то ЗА ЦЕ відповідає лише сам ЗЕЛЕНСКИЙ !!! Твой ЗЕлёный выродок брал ПІД ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ !!! справу порятунку сержанта Журавля. І ЩО??? Що в результаті ОСОБИСТОГО контролю? Бойовим товаришам Журавля заборонили вихід для його порятунку. Що, ЗЕбіл не знає, яка ситуація з тарифами? Знає. Не знає.
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26.04.2021 22:47 Відповісти
Нічого в бошках лохів не змінилосі. Як і 100 років тому - "Цар хороший, просто бояре погані". Ідіоти...пардон, ЗЕбіли...
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26.04.2021 22:48 Відповісти
"Царь хороший, бояре плохие" .........
Немає слів одні матюки, коли вже ви дебіли зрозоумієте, що ви зробили себе разом?
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26.04.2021 22:56 Відповісти
Моя пробабушка ,будучи школьницей, тоже письма сралину писала
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27.04.2021 08:38 Відповісти
хороший повод поприкалываться
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26.04.2021 22:40 Відповісти
На-жаль це класика жанру.
Через недолугий державний менеджмент угробити кілька секторів економіки (читай зменшити базу оподаткування), а потім через нестачу коштів і бажання його перекрити, зробити нежиттєздатними ще ряд наступних секторів.
В результаті ми входимо в досить класичний економічний штопор.
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26.04.2021 22:43 Відповісти
все правильно делают: чтобьі корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить.
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26.04.2021 22:50 Відповісти
война со здравым смыслом. Степанов, ковид, Ермак, Татаров, бубочка с его позывами "поговорить" с ВВХ, а сегодня еще Кивенштейн.
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26.04.2021 22:54 Відповісти
Робіть вже 100 відсотків ндс і розстріл
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26.04.2021 23:23 Відповісти
НЕ ЗАБЫВАЕМ ! Слуги, юльки, опэзежопники и замайбахи ПРОГОЛОСОВАЛИ за необложение налогами ОФШОРОВ до 23 года!
А кому сейчас легко?
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27.04.2021 01:19 Відповісти
 
 