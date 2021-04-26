Головні новини 26 квітня: Зеленський хоче зустрітися з Путіним, Ківа захистив дисертацію

Зеленський хоче зустрітися з президентом РФ Путіним, Україна згадує загиблих під час аварії в Чорнобилі, Ківа став кандидатом наук - головні новини 26 квітня.

Ситуація на Донбасі

Український військовослужбовець зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу. Загалом від початку доби терористи 6 разів обстрілювали українські позиції.

Росія оголосила збір військовослужбовців, які перебувають у запасі. Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що цей захід для України - небезпечніший, ніж концентрація військ на кордонах. Також РФ залишила в Чорному морі 2 десантні кораблі Північного флоту.

Зеленський розраховує зустрітися з Путіним

Президент доручив голові ОП Єрмаку підготувати зустріч. Запрошувати Путіна до Києва не будуть: за словами Єрмака, "це некоректно". Де і коли саме відбудеться зустріч, поки невідомо. Але Зеленський вважає, що це і не важливо: значення, за його словами, має зміст зустрічі, а не обставини, в яких вона відбудеться. Що стосується переговорів із ватажками т. зв. "Л/ДНР", президент запевнив: "З терористами розмовляти не збираюся".

Україна згадує жертв аварії на ЧАЕС

Сьогодні - 35 роковини катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Зону ЧАЕС відвідав президент Зеленський: був присутнім на врученні ліцензії на експлуатацію сховища ядерного палива і роздав нагороди. СБУ оприлюднила документи про роботу КДБ щодо катастрофи. ПЦУ представила першу в Україні цифрову ікону "Чорнобильський Спас" - її зображення транслюється на великий екран. Про аварію висловилися генсек ООН і Вселенський патріарх Варфоломій.

Нові рейтинги

Згідно з опитуванням, проведеним Українським інститутом майбутнього, за Зеленського на виборах готові проголосувати 28% громадян, за лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка віддали б голоси 15% респондентів, серед тих, хто визначився і піде на вибори, за співголову партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка - 14% опитаних, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка 8%.

За партію "Слуга народу" віддали б голоси 19%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 18%, за партію "Європейська Солідарність" - 16%, за партію "Батьківщина" - 14%. Ще 6% респондентів готові підтримати партію "Сила і честь".

Притула хоче очолити "Голос"

"Ми трошки устами нашого керівництва заплутали наших прихильників і виборців. Ми зайшли в парламент і там придумується велосипед, якась "надпозиція", люди не зовсім розуміють, що таким чином хотіли сказати їхні обранці. Ми погралися в хлопців, які за все хороше проти всього поганого...", - сказав він. Відповідаючи на запитання чи бачить він себе новим керівником партії, Притула сказав: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".

Північно-Кримський канал перепідпорядкував Мінагрополітики

Канал використовуватимуть для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини, - стверджує глава міністерства Роман Лещенко.

Ківа став кандидатом наук

Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист журналістів журналістів (крім кореспондентів каналів Медведчука) і поліцію. Ківа не зміг відповісти на запитання члена вченої ради, але всі 13 членів комісії все одно одноголосно проголосували "за" - і він став кандидатом наук у сфері державного управління. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Кандидат медичних наук Олександр Ябчанка на знак протесту проти присвоєння Ківі наукового ступеня спалив диплом і закликав вчинити так само інших кандидатів і докторів наук.